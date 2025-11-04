Белорусы активно осваивают нейросети: МТС поделился первой статистикой умного помощника PomogAI

Компания МТС подвела первые итоги работы умного помощника PomogAI. Сервис уже набрал первую тысячу постоянных пользователей, которые активно применяют новый инструмент для работы, учебы и повседневных дел. Более 80% запросов — текстовые: белорусы все чаще доверяют нейросетям в решении интеллектуальных, аналитических и творческих задач.

Согласно обезличенной статистике, 55% пользователей PomogAI — женщины, средний возраст составляет 44 года. Почти 40% аудитории — жители Минска и Минской области. Также в топ-3 по популярности сервиса находятся Брестский и Гродненский регионы.

Пользователи активно используют нейросети как интеллектуального партнера: задают вопросы, уточняют, развивают диалог, получая результат за секунды. На долю текстовых запросов суммарно приходится 80% обращений в чатах или быстрых «плитках».

Также сервис продемонстрировал высокий интерес к визуальному контенту. С помощью PomogAI уже сгенерировано почти тысячу изображений.

Еще одна перспективная опция, которая только набирает популярность — обработка документов. PomogAI помогает структурировать информацию и готовить аналитику на основе имеющихся документов.

О сервисе:

Умный помощник PomogAI — новый сервис МТС, который объединяет последние версии популярных нейросетей и доступен на любом устройстве без дополнительных настроек. С его помощью можно быстро находить информацию, анализировать данные, переводить тексты, составлять документы, планировать тренировки, подбирать рецепты, а также генерировать изображения. PomogAI доступен всем абонентам МТС за 4 рубля в месяц.

Протестировать умный помощник в течение суток можно абсолютно бесплатно на сайте pomogai.mts.by. Подробнее по ссылке.