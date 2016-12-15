Печать фото в Минске: полезные советы и обзор цен

С распространением социальных сетей мы привыкли оставлять свои снимки в цифровом виде. Однако что, если сервера Instagram “упадут” и все ваши фотографии исчезнут? Для этого хорошо бы иметь альбом с бумажными карточками - в конце концов, фотопечать стала максимально дешевой. Мы расскажем вам о том, какие есть варианты и сколько стоит печать в Минске.

Сервисов, осуществляющих печать фотографий в Минске, очень много. Но, если подойти к делу серьезно, то не придется даже выходить из дома. Главное - проделать всю подготовительную работу.

Обработка фото

Для того, чтобы снимок с фронтальной камеры хорошо “лег” на бумагу, необходимо его обработать. Мы имеем в виду вовсе не наложение фильтров и цветокоррекцию - об этих параметрах вы и так хорошо осведомлены. Речь идет о соблюдении пропорций и разрешении снимка.

Например, по умолчанию фотоаппарат использует соотношение сторон 3:4, а вот самый популярный формат снимков 10х15 - 2:3. Нужно выбрать: или довольствоваться полосками по бокам, или слегка обрезать фото. Но не нужно подгонять снимок точь-в-точь. Оставьте несколько миллиметров для рамки. Размер в пикселях опционален, и зависит от того, на какое полотно вы рассчитываете.

Для небольшой рамки 10х15 будет достаточно 640х480, а вот формат А4 потребует от камеры большего количества мегапикселей. Самое оптимальное разрешение снимка - 300 dpi. Это универсальное число, подходящее для всех форматов печати. Опционально его можно опустить, но изображение ниже 60 dpi лучше не печатать.

Цены

Стандартная печать фотографий в Минске не ударит по карману. Сатиновая бумага дороже обычного глянца, но даже на ней печать снимка размером 15х21 будет стоить всего 1 рубль. Самый популярный формат А6 (10х15) и вовсе оценивается в 45 копеек за кадр.

Вместо рамки фото можно наклеить на пенокартон или пластик - это более современный стиль, в основном использующийся на выставках. Такая процедура обойдется дороже: пенокартон размером до 2,5 квадратных метров стоит 75 рублей, плюс порядка 7 рублей вы отдадите за нанесение пленки. Зато какой вид приобретет стена с таким решением!

Также снимок можно оформить на холсте. Вместе с подрамником и натяжкой цена за картину размером 30х40 см составит в среднем 50 рублей. Стоимость услуги растет пропорционально размеру холста. У большинства печатных сервисов есть форма на сайте, заполнив которую вы сможете получить на руки ваши фотографии, не выходя из дома. Бесплатная доставка в среднем начинается при заказе от 60 рублей, в противном случае придется выложить пять рублей.