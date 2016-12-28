10 фильмов о технологиях, которые должен посмотреть каждый, кто причастен к ИТ

Отдадим должное братьям Люмьер. Больше века назад они представили миру новое чудо света - кинематограф. Мы же предлагаем отметить Международный день кино, но сделать это с характерной айтишникам прагматичностью. Представляем наш Топ-10 фильмов об айтишниках и технологиях.

«Социальная сеть»

Лента о самом молодом в истории миллиардере по имени Марк Цукерберг. Интересно, что режиссером выступил Дэвид Финчер, который подарил нам: третью часть «Чужого», «Семь», «Игру» с Майклом Дугласом, «Зодиак» и «Бойцовский клуб».

После такого количества высококлассных триллеров оценить новую работу от мастера было крайне интересно. Не зря. Фильм получил три премии “Оскар”, четыре “Золотых Глобуса” и место в нашем Топе.





«Из машины»

Еще один обладатель почетной награды от киноакадемиков. Глубоко философская картина, очень личная и размеренная, но при этом простая в понимании. Вы не увидите монументальных выводов и сценарных хитросплетений.

Сюжет базируется на тривиальной, но еще интригующей формуле, цитируя: “Стирая грань между человеком и машиной, мы стираем грань между человеком и Богом”



«Стив Джобс»

Первая биографическая лента в нашем Топе. Персона, которая не нуждается в представлении и уже стала культовой. Фильм рассказывает о пленительной истории американского успеха, берущей свое начало в родительском гараже.

Печатной основой для сценария послужила биографическая книга за авторством Уолтера Айзексона. Удивительно, но мы получили достаточно камерное произведение. Несмотря на то, что Майкл Фасбендер слабо похож на Джобса, со своей ролью он справился прекрасно.

Стив Возняк, соучредитель Apple, положительно оценил экранизацию: “Я чувствовал, что действительно наблюдаю за Стивом Джобсом и его коллегами, а не за актёрами. Отдаю должное Дэнни Бойлу и Аарону Соркину за такую точность”



«Она»

Главный герой (в исполнении блистательного Хоакина Феникса) тяжело переживает развод со своей женой. Новая операционная система помогла ему с этой деликатной проблемой.

Аналогично современным нейросетям, она способна развиваться и вести эмоциональный диалог как настоящий человек. Трогательная картина о привязанности, преданности и любовных отношениях будущего. Лента получила “Оскар” за лучший сценарий.

«Пятая власть»

Бенедикт Камбербэтч стал жертвой перекиси водорода, чтобы вжиться в роль Джулиана Ассанжа, самого скандально известного журналиста современности.

Сайт WikiLeaks – это платформа, демонстрирующая секретную информацию, полученную из анонимных источников, которая создана господином Ассанжем и Ко. Сюжет опирается на реальные события, но богат на неточности, за что и получил большую порцию критики от самого разоблачителя. Вопреки хаотичному повествованию и сценарным проблемам, ознакомиться все-таки стоит.



«Искусственный разум»

По своему эмоциональному посылу и выдвигаемым вопросам фильм схож с уже упомянутыми «Она» и «Из машины», но есть одна очень примечательная деталь. Восприятие времени, назовем её так.

Лента, в отличие от современных аналогов, вышла на заре нового тысячелетия, тогда отношения к роботизированным устройствам были слегка романтизированные и настороженные. Нет сегодняшней искушенности, поэтому некоторые моменты выглядят наивно, чего нельзя сказать о сюжете. История остается вне времени: глубокой, чувственной и актуальной.



Когда мы будем окружены киборгами, вы готовы признать их права в обществе? Является ли чувство любви искренним, а любопытство естественным? Может быть железные болванчики не способны на эмоции, а мы - на родительскую привязанность к ним?



«Пираты Силиконовой Долины»

Гость из прошлого века, рассказывающий нам о становлении легендарных корпораций и личностей. Фильм об амбициозных умах покоривших мир, миллиардерах изменивших рынок и просто мечтателях. Повествование ведется от лица Стива Возняка, а сюжет строится вокруг зарождения ПК, как платформы и возникновения будущих лидеров рынка Apple и Microsoft.

Фильм близок к документальному жанру, но эмоциональность происходящего и яркость диалогов, все-таки выдает в нем художественное произведение. Мечты, некогда казавшиеся несбыточными, станут переломным моментом в развитии технологий.

«Кремниевая долина» (сериал)

История о гиках, поглощенных собственными идеями и стартапами в цифровом сердце Калифорнии. Если запоем проглатывали новые серии «Теории большого взрыва» или «Компьютерщиков», ответ однозначен - бегите за попкорном, хорошее настроение гарантировано! Непринужденный ситком с обилием юмора, зачастую непристойного, но от этого не менее затягивающего. Далеки от IT-сферы? Не переживайте, даже без профессиональных знаний шутки воспринимаются легко.



«Мистер Робот» (сериал)

Один из лучших и правдоподобных сериалов про хакеров – заслуженно. Сквозящая паранойя, смелый взгляд на повседневные устои и опасность, которую сулят мегакорпорации – этого достаточно в новом, но уже чрезвычайно популярном феномене. Если тема хакинга увлекает вас с головой, то пропускать строго не рекомендуется.



«Чёрное зеркало» (сериал)

Едва ли не самый претенциозный и обличающий сериал современности. Несмотря на то, что происходящее гиперболизировано, сериал в полной мере демонстрирует нашу с вами действительность и недалекое будущее. К слову, даже самого закостенелого оптимиста сериал может погрузить в кратковременную депрессию.



Теперь, когда захотите разбавить новогодний «Оливье» из «Иронии Судьбы» и злоключения Кевина Маккалистера из «Один дома», добавьте что-нибудь высокотехнологичное.