Тысяча терабит в секунду. Как velcom прокладывает в Минске самую быструю сеть

Минск «ускорится»: velcom строит под городом сеть с «чудовищной» пропускной способностью – около 1000 терабит в секунду. Одно мгновение – и можно передать, скажем, результаты испытаний на Большом адронном коллайдере или снимки с сотен наземных телескопов. «Паутину» плетут к новому центру обработки данных уровня Tier 3, который velcom возводит в Колодищах и в следующем году запустит в строй. Мы увидели своими глазами, как прокладывают и «сшивают» кабель для сверхбыстрой сети.

«Ювелиры» большой сети

«Больше – разве что под Атлантикой», – бравирует рабочий, расплетая разноцветные волокна в небольшом фургоне рядом с площадью Победы. Прядь оптоволоконных «ворсинок» торчит из разрезанного кабеля толщиной с рублевую монету. Два парня за столом лихо перебирают нити, фиксируют их, сваривают и покрывают изоляцией. Работа монотонная, порою ювелирная: малейшая ошибка – и все, нужно начинать заново.

Филигранности и скрупулезности требует технология. Для новой защищенной сети velcom использует кабель из 256 волокон. «Если с обычными проводами мы управляемся за час, то здесь только на один «шов» уходит больше дня. И если вдруг порвется хотя бы одно волокно, то вся работа насмарку – придется работать еще один день. Так что давайте осторожнее, а то каждое неловкое движение на вес зарплаты», – предупреждает монтажник.

И хотя на улице свирепствует мороз, в автомобиле кипит работа. Чтобы уберечь чувствительное к минусовым температурам оптоволокно, оголенная часть кабеля находится в обогреваемом салоне. Когда все волокна соединят между собой, их снова покроют защитной оболочкой и засунут в колодец, где протянут по канализации. Через километр обратный конец вновь вынут из-под земли и повторят все действия с хирургической точностью.

Необычный кабель создали в Беларуси по спецзаказу. Состоит он из 11 модулей, в каждом из которых по 24 волокна. Исключение составляет последняя кассета – в ней 16 «волосков».

Властелин «кольца»

Нити раскрашены в цвета радуги, чтобы было проще подыскивать пары. Один цвет строго сменяется другим – их очередность монтажники знают назубок и повторяют словно стишок. Оболочка у кабеля сверхпрочная – если ударить по ней лопатой, то ничего не произойдет.

Технология проста: сняли изоляцию, зачистили, обезжирили, вытянули волокна, примеряли, сварили, проверили на точность и покрыли защитной оболочкой. Во многих процессах, в том числе в сварке, помогает «автоматика». «Не сравнить с тем, что было 10-15 лет назад. Тогда было больше ручной работы, надо было волокна зажимать в тисках. Сейчас всё гораздо проще за счет автоматизации работы», – объясняют специалисты.

Километровые провода подключены к кроссам нового поколения – чтобы взглянуть на них, отправляемся в velcom-центр. В компании изящным решением особенно гордятся: аккуратная разводка и не единого «безымянного» кабеля в помещении – сплошная инженерная идиллия. Благодаря продвинутой стыковке удалось не только в полтора раза снизить количество проводов, но и упростить управление всеми системами. «Мы сэкономили время и деньги. Хотя и потратили немало сил на установку кроссов – приходилось часто консультироваться с зарубежными вендорами, как установить, сварить, подключить и т.д.», – вспоминают в velcom.

Заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям Центра обработки данных velcom Дмитрий Николайчик рассказал нам, что сверхбыстрая сеть тянется из velcom-центра на улице Интернациональной. Кабель прокладывают в двух направлениях – в строящийся в Колодищах дата-центр и операторский «NSOC» на улице Захарова, в котором расположено большинство серверов компании. Получается «кольцо» протяженностью более 40 км, причем при необходимости кабель могут провести прямо в офис заказчика. По его словам: «кольцо этой емкой сети соединит между собой три основных звена – несколько офисов velcom и Центр обработки данных с офисами клиентов, а в последующем к этой скоростной магистрали смогут подключится и клиенты наших клиентов».

Миллиарды на проводе

Возможности сети почти безграничны – за секунду кабель может пропускать около тысячи терабит информации. Для сравнения, внешний интернет-шлюз страны в несколько тысяч раз уже – 870 Гбит/с.

Центр обработки данных, ради которого и строится сверхбыстрая сеть, заработает через полгода – открыть комплекс планируют в июле. Строители уже возвели само здание, а инженеры запустили в ней сеть электроснабжения. Осталось наполнить объект необходимой инфраструктурой – от мощных кондиционеров до камер видеонаблюдения у каждого серверного шкафа. Новый дата-центр станет крупнейшим в стране, а его проект уже получил сертификат соответствия категории Tier 3. Что это означает для потребителей? Да хотя бы то, что в нем будут гарантировать полную сохранность данных во время природных катаклизмов или длительного отсутствия централизованного электроснабжения.

Новый дата-центр много чем будет выделяться на фоне аналогичных объектов. Среди основных отличий – повышенная безопасность, помехозащищенность, полный климат-контроль и возможность доступа к информации в любое время дня и ночи. Здесь же и высокая скорость обмена информацией, которую обеспечит создаваемая сверхбыстрая сеть.

«Сейчас мы создаем сеть, «закольцевав» её для повышенной надежности. Из дата-центров кабель поступает в городскую кабельную канализацию. Если какой-то клиент захочет воспользоваться не сервисом, а «физическим волокном», то сможет подключиться к магистральной сети напрямую. Мы сможем провести до абонента оптический канал именно той пропускной способности, которая ему необходима. Пределов почти не существует», – подчеркивают в velcom.

Потенциал новой сети не только с лихвой покроет требования массового рынка, но и решит задачи самых требовательных клиентов, вплоть до выделения оптических пар. Проложив 256-волоконный кабель, в velcom явно решили предвосхитить будущее – вероятнее всего, не столь близкое, но заманчивое и интригующее.