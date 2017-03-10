Где в Минске можно бесплатно подзарядить телефон?

Представьте ситуацию: вам нужно срочно позвонить, назначить или отменить встречу, предупредить об опоздании, как-то иначе воспользоваться телефоном, а он как назло разрядился. Проблема застала вас вне дома или работы, а знакомые поблизости не живут. Power-банка под рукой нет, зарядного устройства тоже. Не знаете, что делать? Специально для вас корреспондент KV.by выяснил, где можно бесплатно зарядить телефон в Минске.

Во многих европейских городах вы без проблем найдёте автомат для зарядки мобильных телефонов. Они установлены практически повсеместно: на остановках, в парках, отелях, больницах и т.д. В Минске они пока не получили широкого распространения, однако нельзя сказать, что их совсем мало.

Первые боксы для зарядки у нас появились ещё в конце 2012-ого года. Постарались velcom и life:). Как там у них с этим дела сегодня? В сопровождении лютого мороза отправляюсь в офис velcom на Интернациональной. Захожу во флагманский магазин. Впереди замечаю небольшой шкафчик на стене – автомат для зарядки. По сути, это камера хранения на семь устройств. Каждая ячейка закрывается на ключ, который вы оставляете у себя. Услуга бесплатна. Все камеры свободны, спокойно подключаю свой смартфон.

В Сети есть информация, что такие боксы вы найдёте во всех салонах velcom. Это не совсем так. Как мне сказали в компании, на данный момент автоматами оборудованы 17 фирменных центров из 25. Но, даже если вы попали в салон попроще – ничего страшного. Просто обратитесь к персоналу, и ваше устройство оставят заряжаться за столом.

Тем временем вспомнил, что на снимках в интернете автоматы выглядели как-то иначе. Действительно, компания обновила свои "детища". Выглядят они уже не так креативно, зато в них появились ячейки для планшетов.

Автомат конца 2012 г.

Новый автомат

Боксы velcom можно встретить не только в фирменных магазинах оператора. Инженеры компании устанавливают такие мини-хранилища по всему городу. Проблема в том, что происходит это далеко не самыми быстрыми темпами. Часть заведений, с которыми когда-то договорился оператор, уже успела закрыться (сеть Coffee Box, например).

Всего специальных автоматов вне салонов оператора сегодня двенадцать. Вы без проблем сможете зарядить телефон в аэропорту, пивоварне «Раковский Бровар» на Немиге и в кинотеатрах «Silver Screen». Также боксы velcom есть на заправке Лукойла в Курасовщине и в некоторых фитнес-клубах и тренажёрках, где от вас потребуют членскую карту.

На этом мой визит в velcom окончен, и я отправляюсь в магазин life:), что в двух шагах отсюда. Автомат для зарядки в life:) спрятан у входа, в глаза не бросается. Скажу даже больше: он выключен. Обращаюсь к консультанту, он ставит телефон на зарядку у себя за столом. Здесь эта услуга тоже бесплатная. Кстати, машину у входа можно попросить включить, что я и сделал. Дело в том, что за 15 минут она полностью заряжает среднюю батарею.

В самом устройстве две ячейки, верхняя принимает только аккумуляторы (любые), а нижняя – все современные смартфоны. Закрывают-открывают устройство специальным кодом. Примечательно, что автомату для работы нужна двухрублёвая монета. Это нормально, три года назад его тоже заводили монетой, только другой. У персонала под рукой не нашлось монеты, я отдал свою, но её потом вернули. Услуга всё-таки бесплатная.

Такой автомат вы найдёте в некоторых других салонах оператора. Например, один есть на Комаровке, другой на Немиге, ещё один в ТЦ «Замок». Но, как и в случае с velcom, вам дадут зарядиться в любом магазине оператора и без специальной машины. Интересный момент: в life:) мне подсказали, что я смогу подзарядить телефон ещё и в любом магазине Евросети – тоже бесплатно.

Следующий пункт моего маршрута – железнодорожный вокзал. В 2015-ом году здесь поставили бокс для зарядки телефонов. Стоит он на третьем этаже, но платный. 10 минут – 50 копеек. 1 час – 3 рубля. Потеряете чек - заплатите штраф в 10 базовых величин. Ответственность за сохранность телефона в ячейке несёт сам его владелец. Сейчас в терминал добавили монетоприёмник и обновили таблицу с ценами.

Совет: если пройти от ЖД-вокзала 300 метров в сторону «Столицы», то через дорогу от юрфака БГУ вы обнаружите салон velcom с бесплатным автоматом.

И, напоследок, про ситуацию, когда у вас с собой зарядное устройство. Как оказалось, многих интересует, где есть в Минске бесплатные розетки. Всё довольно просто. В торговых центрах, забегаловках, подземных переходах и на платформах метро вы можете заметить свободные розетки – они исключительно для персонала. Зато к вашим услугам туалет ЖД-вокзала, а также многочисленные городские кафе, пиццерии, бары, рестораны и, внимание, столовые. Маловероятно, что вам откажут.

Даже в праздничные дни, когда розетки в таких местах бывают заняты, для вас всегда найдётся свободная розетка.