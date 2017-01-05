Обзор законодательства Республики Беларусь в сфере информатизации за декабрь 2016 года

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.

Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.

Указы Президента Республики Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» (21.12.2016, 1/16792)

Утвержденная указом Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы (далее – Программа) направлена на скорейшее восстановление устойчивого экономического роста в Республике Беларусь и приближение уровня и качества жизни населения страны к развитым государствам мира.

В соответствии с Программой ключевой составляющей стратегии инновационного развития страны является реализация такого приоритета, как «Развитие информационного общества и широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий («Информатизация»)».

Информационно-коммуникационные технологии станут инструментом, который обеспечит развитие высокотехнологичного сектора экономики, создаст условия для перехода к цифровой экономике, совершенствования институциональной и формирования благоприятной бизнес-среды. Развитие электронного правительства позволит повысить эффективность государственного управления, упростить взаимодействие государства, бизнеса и граждан, сделать это взаимодействие более удобным и уменьшить издержки на осуществление административных процедур.

Согласно Программе, в текущей пятилетке в сфере информатизации предстоит решить двенадцать ключевых задач, среди которых:

создание одной из самых современных инфраструктур телекоммуникаций в Восточной Европе, реализация программы «Оптоволокно в каждый дом»;

создание полноценного электронного правительства – ориентир по качеству и полноте электронных услуг – Южная Корея (мировой лидер в данной области);

максимальное внедрение во все отрасли экономики технологий сбора и обработки больших массивов данных, прежде всего в медицине, торговле и сельском хозяйстве;

снятие всех административных барьеров, мешающих развитию электронной торговли, а также использованию ведущих мировых и региональных платежных систем.

Указ вступил в силу с 15 декабря 2016 г.

Указ Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2016 г. № 493 «Об изменении Указа Президента Республики Беларусь» (29.12.2016, 1/16820)

Правовым актом внесены изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 531 «О некоторых вопросах информатизации». В частности, уточнена компетенция помощника Президента Республики Беларусь – начальника главного идеологического управления Администрации Президента Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации, департамента информатизации Министерства связи и информатизации, Государственного комитета по науке и технологиям по вопросам согласования и реализации государственных программ информатизации и других государственных программ в части мероприятий в сфере информатизации.

Также указом уточнен состав Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Указ вступил в силу с 1 января 2017 г.

Постановления Правительства Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 декабря 2016 г. № 984 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 141» (05.12.2016, 5/43008)

Постановлением, вступившим в силу с 1 января 2017 г., внесены изменения в Положение о порядке взаимодействия регистрирующих органов с республиканскими органами государственного управления и иными органами по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ликвидации юридических лиц (прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей), налоговых и иных государственных органов с банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями с использованием автоматизированной информационной системы «Взаимодействие», утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 141.

Нормативные правовые акты государственных органов, непосредственно подчиненных Президенту Республики Беларусь

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 28 декабря 2016 г. № 96 «О внесении изменений и дополнений в приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 17 декабря 2010 г. № 92» (28.12.2016, 7/3687)

Приказом в новой редакции изложен перечень поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать интернет-услуги государственным органам и организациям, использующим в своей деятельности сведения, составляющие государственные секреты.

В перечень поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать услуги по доступу в сеть Интернет, включено открытое акционерное общество «Минские телевизионные информационные сети», а в перечень поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать услуги хостинга, – иностранное производственное унитарное предприятие «АйБиЭй АйТи Парк».

Приказ вступил в силу 30 декабря 2016 г.

Радиванович Н.Н.,

заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь