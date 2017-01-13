Опрос: что необходимо программисту для плодотворной работы?

Что нужно программисту для плодотворной работы? Какие устройства стоит выбирать, какие знания необходимы, какой должен быть режим дня? Это и многое другое обсудили пользователи сайта Quora.

Хокон Хапнес Странд, инженер по машинному обучению, игрок в шахматы.

Вот мои рекомендации:

Достойный ноут с док-станцией, чтобы его можно было носить на разные мероприятия и встречи. Он не обязательно должен быть самой последней модели. Мой нынешний Samsung 9 не поддерживает док-станцию, что дико меня бесит. Раньше у меня был HP Elitebook Workstation, и он был прекрасен. И да, никаких Maс, пожалуйста.

Беспроводная мышь и клавиатура - провода только мешают. Некоторые утверждают, что из-за этого замедляется время отклика, но это случается крайне редко.

Из мышек я обычно предпочитаю Logitech Performance MX. Она лучше всего ложится мне в руку. У меня их было штук 6-7, наверное.

Насчет клавиатуры, сейчас у меня в фаворитах Logitech K800, хотя мне и приходится включать искусственное освещение, если я кодирую ночью. Некоторые разработчики боготворят игровые клавиатуры, но мне они никогда не нравились.

Наушники с эффектом шумоподавления – обязательны. Сейчас у меня Bose QC25. Все остальные наушники, которые я использовал до этого, были обыкновенным барахлом (кроме QC3).

Хотя бы два монитора, с экранами не меньше 24 дюймов. Лично мне нравятся экраны с еще большей диагональю, но именно 24 дюйма большинство компаний воспринимает в качестве стандарта.

Стол, способный вместить все вышеперечисленное, на котором после этого еще останется свободное место. Я никогда не перевожу стол в вертикальное положение, поэтому эта характеристика меня не интересует.

Откидное офисное кресло на колесиках и с подлокотниками, которое не травмирует нижнюю часть моей спины.

Хотелось бы еще парочку компетентных и приятных мне коллег, с которыми можно делиться идеями и дальше их развивать. Неплохо было бы еще иметь белую доску.

Джоель Ривера, веб-дизайнер и разработчик специализирующийся на WordPress

Лучшим оборудованием станет то, в работе с которым вы будете чувствовать себя комфортно, а также повышающее вашу продуктивность во время процесса кодирования.

Что именно использую я:

Действительно классную кофемашину!

Кистевой эспандер для тренировки рук и пальцев. Необходим во избежание кистевого туннельного синдрома.

Набивной мяч, чтобы разминать спину после нескольких часов сидения за столом.

Рабочее место с тремя мониторами

PC, сделанный по индивидуальному заказу – 16-ядерный процессор, 64gb DDR4 Ram, видеочип 980 ti Strix, твердотельные накопители и жидкостное охлаждение. Высокая производительность!

Несколько виртуальных машин, работающих одновременно. И аппаратура к ним.

Я работаю на компьютерах с системами Windows, Macs и Linux и мне без разницы, с какой именно из этих систем работать

Я работаю как в режиме терминала, так и в командной строке

Беспроводная эргономичная клавиатура и мышь

Левосторонняя\правостороння мышь с тачпадом Logitech

Эргономичное кресло

Огромное количество дисков резервного копирования

Разнообразные операционные системы, сохраненные на usb-носителях

Беспроводные наушники с эффектом шумоподавления, а также беспроводная система Big Jambox

Калькулятор

Наборные гантели Bowflex недалеко от моего стояла, чтобы можно было проводить короткие тренировки

Встроенный комплекс тренажеров для офиса

Мой телефон, чтобы звонить в доставку пиццы, забитый в мой быстрый набор!

Все программисты разные. Поэтому я бы посоветовал окружить себя как можно большим количеством техники для того, чтобы понять, какая именно подходит вам.

Патрик Андерсен, занимается программированием с седьмого класса, всегда пытается создать что-то новое

Люди здесь дают прекрасные советы, но вот клавиатуру они обошли вниманием! Если ты программист, то именно клавиатура является основным средством связи с твоим компьютером. Ты тратишь огромное количество времени, печатая на ней, при этом ты не только пишешь коды, но и общаешься с сотрудниками, набираешь разные документы и сидишь в интернете.

Если решили купить ноутбук, почитайте перед этим отзывы на него, и, если это возможно, протестируйте его в магазине перед покупкой. Вы же хотите убедиться, что не купите ноут с плохой клавиатурой, после чего будете тратить часы на то, чтобы напечатать на нем хоть что-то?

Ищите клавиатуру с не сильно мягкими, удобно расположенными кнопками, они помогут сохранить точность во время набора текста. Вы однозначно будете ощущать себя намного более счастливым, если вам не придется весь день долбить по плоскому, мягкому и плохо организованному куску пластика.

Что касается настольных клавиатур, то не обязательно продолжать работу с той клавиатурой, что шла в комплекте с компьютером. Лучшая клавиатура такого формата, которой я когда-либо пользовался, была у настольного компьютера Dell XPS, и даже она вызывала у меня желание вышвырнуть ее в окно.

Купите качественный Logitech или механический вариант, что еще лучше. Плодотворно работающий программист с легкостью износит резиновый куполообразный контактно-возвратный элемент клавиатуры, а печатные надписи на клавишах уж точно не выдержат постоянные касания пальцев.

Обладатели длинных ногтей также могут заметить, что меньшие по размеру клавиатуры с течением времени быстрее приходят в негодность. (Поверьте мне, моя мама таким образом «убила» уже несколько клавиатур).

Механическая клавиатура значительно легче выдерживает неправильное обращение, и заменить износившийся или же выпавший клавишный колпачок у такой клавиатуры намного проще. Лично я предпочитаю механические игровые клавиатуры Corsair. Не геймеру они могут показаться несколько безвкусными, но наличие плоской алюминиевой пластины за кнопками и отсутствие углублений превращает процесс удаления крошек в праздник. Подсветка клавиш также выглядит прекрасно, особенно если вы склонны к полуночным марафонам по программированию.

Не скупитесь на покупку такой клавиатуры, и ваши пальцы будут вам благодарны.

Шон Мастерс, на протяжении десятилетий добивается своего во время создания компьютеров

Все ответы других пользователей касаются земных благ, с которыми, я должен признать, я согласен. Одни из моих самых успешных кодов были написаны на выдвижной стойке KVM в серверной комнате.

Кабель для блока выдавал сбой и мне приходилось постоянно его переустанавливать. Естественно, я не хотел возвращаться туда раз за разом, чтобы стоять там и исправлять что-то. Поэтому я к чертям автоматизировал всю систему и она прекрасно работала. Если бы я попытался сделать тоже самое с «программистского трона», не уверен, что у меня получилось бы также хорошо, потому что я не был бы столь же мотивирован.

Лучшее оборудование для программиста – это худшее оборудование для пользователя, с помощью которого он должен будет написать код. Хороший программист оптимизирует и автоматизирует все проблемы и острые углы этой системы. Большинство программ могут выполняться на гораздо меньших системах, если убрать из них весь хлам, засоряющий их. После того, как вы это сделаете, то эти же самые программы будут «летать» на новейшем аппаратном обеспечении.

Гарри Тейлор, программирует еще со времен 8-битных компьютеров

Любой PC или Mac, созданный в течение последних нескольких лет.

Очень легко стать одержимым такими мелочами, как, например, клавиатура. Но на деле они не имеют никакого значения. Та клавиатура, что идет в комплекте с вашим компьютером, практически всегда неплоха.

Вы можете приобрести ноут, но помните, что в этом случае вы платите именно за портативность. Если у вас нет необходимости носить его с собой, купите настольный компьютер. За ту же сумму, за которую вы купите ноут, вы сможете приобрести в два раза более мощный настольный компьютер .

Кроме того, имейте в виду, что экран ноута почти всегда лишком мал для комфортной работы с такими интерфейсами устройств, как XCode, Visual Studio, NetBeans. У моего MacBook Pro 13-дюймовый экран, что делает портативным, но мощным компьютером. Но 15 лет назад я программировал на 17-дюймовом устройстве, и теперь могу сказать, что 13 дюймов – это слишком мало для комфортной работы весь день, для меня, по крайней мере.

Лучшее оборудование для программиста, это то оборудование, которое позволяет тебе больше не думать о том, какое оборудование самое лучшее. Серьезно, вас просто перестает это волновать. Кулинары-любители обладают каждым приспособлением, истинные шеф-повара имеют всего несколько лучших ножей.

Вам становится не нужной эта прекрасная механическая клавиатура, или эта прекрасная игровая мышь, или 4 экрана, вам не нужен этот новый ноутбук, или чехол для ноута, или наклейка на него. Вам не нужен этот новый смартфон, чтобы читать блоги программистов. Вам все это не нужно. Все, что вы хотите, это хотя бы наполовину приличный компьютер и приличного размера экран.

Не слушайте разную чушь о том, каково это , когда у тебя Mac, когда у тебя Windows или когда у тебя Linux. Если я создаю приложение для Mac, использую Mac, если я буду создавать программное обеспечение для Windows, я буду использовать Windows. Все очень и очень просто.

Гарриет Беркебиле, пишу коды с 2005, работаю над этим профессионально с 2006.

Мой список:

Ноутбук на базе Unix (предпочтительно Lubuntu, работающий на диспетчере окон XMonad) с SSD-дисками и большим количеством оперативной памяти (с большим количеством оперативки удобно производить высокопроизводительные вычисления и работать с приложениями). Lubuntu даст вам больше ресурсов для кодирования. XMonad позволит вам управлять окнами при помощи клавиатуры. Работа с мышью медлительна и неэффективна. Я бросил emacs и перешел на Unix, который является редактором, оптимизированным для клавиатуры.

Аналитическое мышление, способное на абстрактное распознавание образов и на проявление креативности. Хорошая рабочая и долговременная память.

Умение быстро читать, отлично понимая и запоминая текст.

Умственная дисциплина (способность управлять мыслями и эмоциями, а также быстро решать проблемы). Психологическая устойчивость. Медитация – ключ к сосредоточенности.

Умение слушать и способность легко коммуницироваться (вы должны быть способны четко понимать своего босса\клиентов, а также уметь объяснить и описать свою работу).

Мониторы с разрешением 4k (или хотя бы один в дополнение к ноуту). Это имеет значение – глазам легче воспринимать высокое разрешение.

Ручка и бумага (вы лучше думаете и запоминаете, если в этот момент вы пишете и рисуете).

Подписка на сервис, который предоставляет техническую литературу (книги по-прежнему необходимы для непрерывного обучения)

Тренировки: мозг работает лучше, если тело в форме.

Сон важен также, как и тренировки. В частности, критическое мышление усиливает производство токсинов, а очищается тело в основном во сне. Если вы не спите, то эти самые токсины остаются в мозге и убивают его клетки, отвечающие за память и мышление, что, в свою очередь, ведет к развитию таких болезней, как, например, болезнь Альцгеймера. Ваш мозг – крайне важный инструмент, берегите его. Не пополняйте ряды работающих по ночам программистов.

Свободное время. Люди совсем не машины. Основная цель – жить, а не писать коды.

Тейн Пламмер

Самое лучшее оборудование – это 3 фунта вычислительных устройств, которые несут в себе опыт предыдущих ошибок и ложных стартов. Этот опыт настолько логичен и требователен, что не программисты могут думать, что вы полный идиот, когда вы Говорите «да» в ответ на вопрос хотите ли вы это или это. Этот опыт также может смоделировать и отладить код даже без компьютера. И именно этот опыт интуитивно подсказывает, когда предложенная идея – действительно плохой вариант, даже если для этого еще нет логического обоснования.

Этот «инструмент» оттачивается годами. Но как только он сформируется, любые аппаратные средства, редакторы, языки и оболочки становятся совершенно неважными. Этот «инструмент» создаст прекрасный код – код, который будет символизировать грацию и изящество мысли, код, который будет удобным для чтения и понимания, код, который будет просто работать.

Разван Поповичи, кандидат наук

Мозг. Я видел десятки программистов, своим умом превосходящих стандартного обывателя, но использующие более чем скромное программное обеспечение.