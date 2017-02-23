Подари себе сам: 10 необычных и дешевых гаджетов для настоящих мужчин

Вы уже успели получить свою порцию пены для бритья и упаковку носков к 23 февраля? Если так, то настало время подумать, какой подарок стоит сделать, чтобы порадовать себя любимого. KV.by предлагает подборку 10 необычных и недорогих гаджетов для настоящих мужчин.

Vodcart USB LED Fan Clock

Всего за $6,25 (12 BYN), а именно столько стоит девайс на Amazon, вы получите сразу часы, вентилятор и настольную лампу. Стоит лишь подключить гаджет по USB.

Разработчики этого гаджета считают, что он поможет настоящим мужчинам не потеряться во времени за работой.

«Умный» цоколь

Хотите сделать свой дом немного умнее? Здесь может помочь «умный» цоколь REDMOND SkySocket 202S. Он позволит дистанционно управлять освещением в доме. С помощью такого цоколя очень легко проконтролировать, не забыли ли вы выключить свет, выйдя из дома. Стоит лишь зайти в приложение на смартфоне.

И ладно, будет честными. Кому не было лень вставать с постели, чтобы выключить свет? Избавиться от мучений можно примерно за $17 (32 BYN).

Конструктор на солнечных батареях

Первые 40 лет детства самые сложные для мальчиков, поэтому стоит иногда баловать себя игрушками.

Мы нашли интересный конструктор на солнечных батареях 6 в 1 «Solar motion», который вы сможете сами собрать. У вас могут получиться машинки, собаки, мельницы, лодки, воздушный кораблик или самолет.

Как только вы закончите со сборкой, можно выйти на улицу и посмотреть, как игрушка-робот будет двигаться, питаясь солнечным светом. Также подойдет обычная лампа. Обойдется такое удовольствие примерно в $9 (17 BYN).

Чехол на руку

Если нет желания расставаться со своим смартфоном даже во время спортивной тренировки – порадуйте себя таким чехлом. Он надевается на плечевую часть руки. Считается, что это самое удобное место для переноски и ипользования смартфона во время тренировки.

На российском сайте мы нашли всего за $20 (37,5 BYN). Несмотря на то, что придется доплатить за доставку в Беларусь, выйдет дешевле, чем покупать здесь.

Bluetooth-перчатки

Хоть впереди весна, можно позаботиться о следующей зиме. Qumo Talking Gloves M - это перчатки, которые оснащены технологией Bluetooth, а это значит, что теперь вы сможете разговаривать по телефону, пока ваш смартфон будет лежать в кармане.

В перчатках установлена специальная пластина с микрофоном. Как обещают разработчики, встроенного аккумулятора хватит на 12 часов в режиме разговора и 15 дней ожидания. Чтобы сохранить руки в тепле, придется заплатить около $16 (30 BYN).

Органайзер для проводов

Органайзер для проводов пригодится не только сисадмину. Он будет полезен любому мужчине, который периодически имеет дело с проводами. Такой аксессуар имеет специальную кнопку, которая зафиксирует провод внутри, а потом поможет извлечь.

Обойдется органайзер примерно в $13 (24 BYN).

3D ручка

Если вы человек творческий, то этот гаджет определенно придется по душе. Данный девайс позволит вам нарисовать не просто рисунок, а объемную модель. Этот гаджет определенно можно назвать технологическим прорывом в области 3D-моделирования.

Цена на этот гаджет варьируется: на китайском сайте предлагают купить от $20 (37,5 BYN), а самая дешевая цена в белорусском интернет-магазине – от $50 (94 BYN).

Беспроводной трекер окружающей среды (метеостанция)

CliMate – это ваша маленькая метеостанция, которая определяет влажность воздуха, температуру и уровень ультрафиолетового излучения в окружающей среде.

Через каждые 15 минут информация, полученная беспроводным путем, будет синхронизироваться с приложением на мобильном устройстве. Здесь же пользователю будут показываться простые решения, которые помогут защитить от неблагоприятных воздействий окружающий среды.

Так что, если вы заботитесь о своем здоровье, не пожалейте $29 (54 BYN) на приобретение данного девайся.

«Умный» трекер

SkyTracker 08S – «умный» гаджет, который поможет найти потерянные вещи. Девайс будет синхронизироваться с вашим мобильным устройством посредством Bluetooth, а это значит, что по утрам вы легко найдете потерянные в квартире ключи или документы. На крайний случай, трекер можно прикрепить на носки.

Купить такую полезную штуку можно всего за $17 (32 BYN). Есть предложения и подешевле. Обычный брелок-трекер без «наворотов» будет стоить около $8 (15 BYN).

Кружка-миксер

Отличный вариант для мужчин, которым лень даже сахар в кофе размешать. Кружка-мешалка сделает это за вас. Согласитесь, в офисе работы и так хватает, на дополнительные действия времени просто нет.

Кружка Self Stirring Mug умеет сама размешивать сахар при помощи специального моторчика, вмонтированного в кружку. Когда нажимаете на кнопку, расположенную на ручке, приводится в движение винт. Стоит такой гаджет около $13 (25 BYN).