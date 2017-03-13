Не надо стесняться. Как просить повышения зарплаты?

Вопрос о повышении зарплаты рано или поздно поднимает каждый сотрудник. Хорошо, если начальник внимателен к сотрудникам и сам проявляет инициативу. Но ведь часто бывает и так: годы на рабочем месте идут, обязанностей все прибавляется, а зарплата остается на том же уровне.

О том, как добиться повышения зарплаты на работе, мы спросили у магистра педагогический наук, психолога и преподавателя ИТ-Академии «БелХард» Алены Волчек. По словам эксперта, студенты IT-курсов часто приходят к ней с вопросами о том, как донести руководству, что пора бы уже и доплатить. Алена дала нам несколько практических советов.

Как просить о повышении зарплаты?

Не стесняйтесь просить. Просить повышения зарплаты не стыдно. Это первая истина, которую нужно для себя уяснить. Нет ничего страшного, криминального или просто неловкого в том, чтобы сообщить руководству о своем намерении зарабатывать больше. Это естественно при трудовых взаимоотношениях. Можно сколько угодно лукавить, но все работники так или иначе приходят на работу, чтобы получать за это деньги.

Будьте готовы к отказу. Если вы собираетесь к начальнику с просьбой о поднятии зарплаты, нужно быть готовым к тому, что вам могут отказать. Нужно понимать, что в таком случае все равно есть выбор. Либо вы остаетесь и продолжаете работать на прежних условиях, либо меняете место работы.

Заручитесь аргументами. Вам самим должно быть ясно, за что собственно вам стоит доплачивать. Составьте список таких причин. Руководство должно услышать и понять, что вы молодец, потому что, например, сделали качественную презентацию, заключили крупную сделку, успешно завершили задачу, пришли раньше на работу, никогда не опаздывали и т. д.

Выберите момент. Идти в кабинет к начальнику с просьбами имеет смысл только в подходящее время. Тут нужно угадать с настроением, выбрать момент, когда руководитель не занят и не загружен важными делами. И, конечно, не стоит идти просить о повышении зарплаты, когда у компании не лучшие времена – это все равно не даст никакого результата, только будет раздражать.

Подберите грамотную технику общения. Начальник, как и любой другой человек, реагирует на то, как с ним разговаривают, какие жесты используют, какие позы и положения принимают. Лучше всего сесть с начальником рядом, а не напротив, как студент на зачете. Не нужно с места в карьер начинать говорить о деньгах – прощупайте почву, поймите первые реакции начальника. Поинтересуйтесь, как дела у компании, как успехи. Напомните о вашем вкладе в успешные проекты. Вопрос повышения зарплаты должен промелькнуть в разговоре как бы между прочим.

Похвалите себя. Как говорится, если сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Нужно время от времени обращать внимание начальника на то, сколько всего вы делаете и с чем успешно справляетесь. Если молчать и позволять загружать себя все больше и больше без какой-либо отдачи, можно годами ждать повышения и так ничего не добиться.

Будьте готовы озвучить конкретные размеры повышения. Начальник почти наверняка спросит у вас, сколько вы хотите получить. И здесь не нужно скромничать, нужно быть предельно честным. Если вы понимаете, сколько стоит ваш труд, то сможете назвать конкретную сумму. А скажете 20 долларов – так и получите столько, зачем начальнику переплачивать? Даже если вы запросите чуть больше, чем стоило бы, лучше начальник с вами поторгуется, чем получить копейки.

В каких случаях можно рассчитывать на повышение зарплаты?

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Если начальник вами дорожит. Если руководство понимает, что может потерять в вашем лице опытного и эффективного сотрудника, скорее всего, оно пойдет на повышение оплаты труда. Начальство понимает, что на место специалиста придется искать замену. А это в свою очередь потребует вложений в обучение и времени на адаптацию. Это попросту может быть невыгодно и быть дороже, чем повышение зарплаты.

Если вы выполняете широкий круг обязанностей. В трудовом договоре и должностной инструкции прописаны непосредственные обязательства работника. Если выполняете вы больше этого установленного списка, смело требуйте оплаты дополнительных нагрузок. Если повысить зарплату не получится, можно как минимум отказаться от навалившихся переработок.

Если вы готовы взять на себя дополнительную нагрузку. Если вы покажете начальству, что готовы добавить к своей основной нагрузке еще какие-то обязанности, то будете вправе требовать за них дополнительной оплаты. Любая работа должна быть оплачена. Если хочется больше денег – придется больше работать. Это простая истина, которая для многих становится откровением.

Если вы востребованный специалист. Перед разговором с начальником стоит понять, насколько вы ценны на рынке труда. Сходите на несколько собеседований, разведайте обстановку, поймите, сколько вам готовы предложить в других местах. Если вами начнут интересоваться, это вряд ли ускользнет от начальства, и оно будет более благосклонно к вам, зная, что у вас есть отходные пути.

Если вы развиваетесь как специалист. Если вы регулярно проходите обучение, повышаете квалификацию, приобретаете новые знания и навыки, которые можно использовать на работе – это отличный повод заявить о себе. Покажите начальнику, что можете принести компании больше, и получите за это вознаграждение.

Если вы просите компенсации затрат. Например, по работе вы много звоните по телефону и тратите деньги на оплату мобильной связи. В таком случае нужно предоставить работодателю четкие цифры: кому вы звоните, сколько говорите, сколько за это платите. И так с любыми своими расходами: на канцтовары, проезд или почтовые отправления.

Если дела у компании идут хорошо. Просить о повышении можно только если дела у компании идут хорошо. Если что-то не ладится, бессмысленно ждать, что вам перепадет хоть что-то. В сложные времена будут стараться экономить на всем, на сотрудниках в том числе. Но если компания хорошо зарабатывает и процветает, то повышение зарплаты – вполне подходящая благодарность вам как работнику.

Как не стоит просить повышения зарплаты?

Нельзя мямлить и извиняться. Если вы пришли просить повышения зарплаты, вы сами должны быть уверены в том, что его заслуживаете. Вам должно быть точно ясно, за что именно вам нужно доплачивать. И вы ни в коем случае не должны в этом сомневаться. Иначе руководство тоже найдет повод для сомнений и раздумий.

Нельзя сравнивать себя с другими сотрудниками. Сравнение – это неправильно: ни с точки зрения психологии, ни с точки зрения этики. Да и ни одного руководителя еще не убедило сравнение без четких аргументов. Если вы просто придете и скажете, что хотите зарплату как у Василия Петровича, это никак не убедит руководителя. Человек, который пришел просить денег, просит только за себя.

Нельзя ныть и жаловаться. Многие приходят к начальнику и просят повышения зарплаты, потому что им дорого снимать квартиру или бабушка сильно болеет. Но руководство это волновать не должно. Зарплата – это оплата вашей работы. И повышать зарплату будут только за качественную и своевременную работу, но никак не из-за тяжелых жизненных ситуаций. Для этих случаев существует материальная помощь.

Нельзя опираться только на опыт. В отдельных сферах выслуга лет, конечно, играет определенную роль. Но, например, в IT не имеет значения год, три или пять ты занимаешь ту или иную позицию. Можно всю жизнь проработать на одной позиции с примерно одинаковым уровнем зарплаты, если кроме лет опыта больше нечем похвастаться.

Нельзя постоянно ждать. Начальник может пообещать вам повышение зарплаты со следующего месяца, нового года, квартала и т. д. Один-два раза можно пойти на такие уступки. Но, если зарплата так и не выросла и обещания остались обещаниями, нужно поставить вопрос ребром. Сейчас или никогда.