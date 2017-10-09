Где выгоднее учиться IT-специальностям: сравниваем Москву, Минск и онлайн-обучение

По данным Яндекса, в 2017 году популярность запроса “IT курсы” в России выросла более, чем на 40% по сравнению с прошлым годом. А это значит, что 4 миллиона человек ищут, где получить знания в IT.

Когда вы тоже станете выбирать курсы, то увидите 3 варианта, как можно учиться:

офлайн курсы в вашем или ближайшем крупном городе;

онлайн-обучение;

и неожиданный — офлайн-интенсивы в Беларуси.

Если вы живёте в России, то наверняка рассматривали только 2 первых пункта. Действительно удобно учиться в своем городе или даже дома. Плюс таких занятий в том, что вы можете подобрать удобное время и заниматься всего 3-4 часа в неделю, чтобы через несколько месяцев окончить курс с базовым набором знаний. Таких же, как и у остальных слушателей курса.

У таких занятий есть существенные недостатки:

программа не адаптирована под сферу вашей деятельности и уровень знаний;

занятия сильно растянуты по времени;

в больших группах сложно получить обратную связь от преподавателя.

В Минске оценили значимость этих факторов и разработали гибкие программы курсов-интенсивов. Тренеры адаптируют программу занятий по вашему запросу. Обучение длится неделю. За это время вы успеваете освоить 50-часовой учебный курс и погулять по Парку высоких технологий, традиционным минским достопримечательностям и новой барной улице.

IT-Академия БелХард в Минске предлагает пройти обучение по наиболее востребованным ИТ-направлениям:

Бизнес-анализ; Управление проектами; Интегрированный курс «Бизнес-анализ + Управление проектами»; Гибкие методологии разработки ПО. Agile; Интернет-маркетинг.

Обучение в Беларуси выгодно и с точки зрения стоимости, даже учитывая цену проезда и проживания.

Критерий оценки курсов-интенсивов Беларусь Москва Онлайн Цена за курс, рос. рублей: - Бизнес-анализ 35 000 50 000 30 000 - Управление проектами 45 000 50 000 30 000 - Интегрированный курс “Бизнес-анализ + Управление проектами” 45 000 - - - Методология Agile 25 000 35 000 25 000 - Интернет маркетинг 30 000 55 000 35 000 Среднее количество дней обучения (академических часов) 5 (50) 4-5 (40) 3-5 (4-12) Адаптация программы под аудиторию да нет нет Количество слушателей от 2-х 10-40 не ограничено

*данные представлены по результатам первых 15 релевантных результатов в выдаче Яндекса

При выборе образовательных курсов имеет большое значение и количество участников. Здесь работает принцип: чем меньше, тем лучше. Индивидуальное обучение в Москве стоит в среднем в 2-3 раза дороже, чем групповое. В группах обычно до 10 человек. IT-Академия БелХард собирает группу от 2-х слушателей.

Если вы решите приехать на обучение в Минск компанией, то сможете не только сэкономить, но и устроить тимбилдинг. Команда IT-Академии БелХард поможет организовать барбекю, провести экскурсию по минскому стрит-арту или устроить встречи в успешных IT-компаниях. Только в самом Минске 23 театра, 32 музея, 176 IT-компаний, входящих в Парк Высоких Технологий и более 1000 баров и ресторанов. Всего в часе езды от города находятся Мирский и Несвижский замки, которые являются гордостью Беларуси.

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Образовательный туризм тем и хорош, что можно не только получить знания, но и отдохнуть. Среди плюсов такой поездки: обмен опытом, взгляд под другим углом на ту же проблему. Знания, подкрепленные яркими эмоциями, легки для восприятия и надолго остаются в памяти.

Выездные курсы — выгодное вложение в тимбилдинг своей компании. Работники смогут не только повысить свои профессиональные навыки, но и наладить отношения, повысить командный дух в ходе поездки.

Итак, обучение в Беларуси идеально подходит вам, если:

вы хотите обучаться по программе, разработанной специально под ваши интересы и потребности вашей компании;

вам интересно использовать время по максимуму: не только учиться, но еще и посмотреть новые места;

вы хотите не тратить месяцы на обучение, а получить концентрированные знания, которые сразу можно применить.

Стоит приехать в страну, где местные специалисты создали всемирно известные компании — World of Tanks, Viber, Maps.me, MSQRD, Juno. IT-обучение в Беларуси основано на международном опыте и новейших разработках преподавателей, которые сами являются практикующими специалистами.