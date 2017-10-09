Где выгоднее учиться IT-специальностям: сравниваем Москву, Минск и онлайн-обучение

По данным Яндекса, в 2017 году популярность запроса “IT курсы” в России выросла более, чем на 40% по сравнению с прошлым годом. А это значит, что 4 миллиона человек ищут, где получить знания в IT.
Когда вы тоже станете выбирать курсы, то увидите 3 варианта, как можно учиться:
-
офлайн курсы в вашем или ближайшем крупном городе;
-
онлайн-обучение;
-
и неожиданный — офлайн-интенсивы в Беларуси.
Если вы живёте в России, то наверняка рассматривали только 2 первых пункта. Действительно удобно учиться в своем городе или даже дома. Плюс таких занятий в том, что вы можете подобрать удобное время и заниматься всего 3-4 часа в неделю, чтобы через несколько месяцев окончить курс с базовым набором знаний. Таких же, как и у остальных слушателей курса.
У таких занятий есть существенные недостатки:
-
программа не адаптирована под сферу вашей деятельности и уровень знаний;
-
занятия сильно растянуты по времени;
-
в больших группах сложно получить обратную связь от преподавателя.
В Минске оценили значимость этих факторов и разработали гибкие программы курсов-интенсивов. Тренеры адаптируют программу занятий по вашему запросу. Обучение длится неделю. За это время вы успеваете освоить 50-часовой учебный курс и погулять по Парку высоких технологий, традиционным минским достопримечательностям и новой барной улице.
IT-Академия БелХард в Минске предлагает пройти обучение по наиболее востребованным ИТ-направлениям:
-
Бизнес-анализ;
-
Управление проектами;
-
Интегрированный курс «Бизнес-анализ + Управление проектами»;
-
Гибкие методологии разработки ПО. Agile;
-
Интернет-маркетинг.
Обучение в Беларуси выгодно и с точки зрения стоимости, даже учитывая цену проезда и проживания.
|
Критерий оценки курсов-интенсивов
|
Беларусь
|
Москва
|
Онлайн
|
Цена за курс, рос. рублей:
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|
|
- Бизнес-анализ
|
35 000
|
50 000
|
30 000
|
- Управление проектами
|
45 000
|
50 000
|
30 000
|
- Интегрированный курс “Бизнес-анализ + Управление проектами”
|
45 000
|
-
|
-
|
- Методология Agile
|
25 000
|
35 000
|
25 000
|
- Интернет маркетинг
|
30 000
|
55 000
|
35 000
|
Среднее количество дней обучения (академических часов)
|
5 (50)
|
4-5 (40)
|
3-5 (4-12)
|
Адаптация программы под аудиторию
|
да
|
нет
|
нет
|
Количество слушателей
|
от 2-х
|
10-40
|
не ограничено
*данные представлены по результатам первых 15 релевантных результатов в выдаче Яндекса
При выборе образовательных курсов имеет большое значение и количество участников. Здесь работает принцип: чем меньше, тем лучше. Индивидуальное обучение в Москве стоит в среднем в 2-3 раза дороже, чем групповое. В группах обычно до 10 человек. IT-Академия БелХард собирает группу от 2-х слушателей.
Если вы решите приехать на обучение в Минск компанией, то сможете не только сэкономить, но и устроить тимбилдинг. Команда IT-Академии БелХард поможет организовать барбекю, провести экскурсию по минскому стрит-арту или устроить встречи в успешных IT-компаниях. Только в самом Минске 23 театра, 32 музея, 176 IT-компаний, входящих в Парк Высоких Технологий и более 1000 баров и ресторанов. Всего в часе езды от города находятся Мирский и Несвижский замки, которые являются гордостью Беларуси.
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Образовательный туризм тем и хорош, что можно не только получить знания, но и отдохнуть. Среди плюсов такой поездки: обмен опытом, взгляд под другим углом на ту же проблему. Знания, подкрепленные яркими эмоциями, легки для восприятия и надолго остаются в памяти.
Выездные курсы — выгодное вложение в тимбилдинг своей компании. Работники смогут не только повысить свои профессиональные навыки, но и наладить отношения, повысить командный дух в ходе поездки.
Итак, обучение в Беларуси идеально подходит вам, если:
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вы хотите обучаться по программе, разработанной специально под ваши интересы и потребности вашей компании;
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вам интересно использовать время по максимуму: не только учиться, но еще и посмотреть новые места;
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вы хотите не тратить месяцы на обучение, а получить концентрированные знания, которые сразу можно применить.
Стоит приехать в страну, где местные специалисты создали всемирно известные компании — World of Tanks, Viber, Maps.me, MSQRD, Juno. IT-обучение в Беларуси основано на международном опыте и новейших разработках преподавателей, которые сами являются практикующими специалистами.
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