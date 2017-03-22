Секретные (инженерные) коды Android: узнайте все о своем смартфоне

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Если вы хотите узнать всю информацию о своем смартфоне, то стоит всего лишь воспользоваться секретными (инженерными) кодами для Android-устройств. Чтобы использовать коды, необходимо зайти в раздел звонков на телефоне, открыть набор номера и ввести код.

 

Узнать IMEI

*#06#

 Отображает информацию о телефоне, батарее и статистике использования

 

*#*#4636#*#*

 

Сброс настроек (удаляются только приложения)

*#*#7780#*#* 

Тестирование сервиса Google Talk

 

*#*#8255#*#* 

 

 Информация о прошивке девайса

*#*#1234#*#*

Версия FTA-софта

*#*#1111#*#* 

Версия FTA-железа

*#*#2222#*#* 

 Отображает время сборки

*#*#44336#*#*

Полный сброс настроек

*2767*3855# 

Показывает полную информацию о камере

*#*#34971539#*#* 

Включает режим регистрации голосового набора

*#*#8351#*#*

Отключает режим регистрации голосового набора

 *#*#8350#*#* 

Быстрый бекап медиафайлов

*#*#273283*255*663282*#*#* 

Включает режим тестирования сервисной активности

*#*#197328640#*#* 

Отображает Wi-Fi Mac-адрес

 

*#*#232338#*#* 

 

Быстрый тест GPS

*#*#1472365#*#* 

 Различные GPS-тесты

*#*#1575#*#*

Тест Loopback

*#*#0283#*#* 

Тест LCD-дисплея

*#*#0*#*#* 

Аудио-тест

*#*#0673#*#* или *#*#0289#*#* 

 Тестирование GSM-сигнала

*#*#7262626#*#*

 Тестирование вибрации и подсветки

*#*#0842#*#*

Отображает версию тач-скрина

*#*#2663#*#* 

Тест тач-скрина

 

*#*#2664#*#* 

 

Тестирование датчика приближения

*#*#0588#*#* 

Версия RAM

*#*#3264#*#* 

 Bluetooth-тест

*#*#232331#*#*

Отображает Bluetooth-адрес

 

*#*#232337#*#* 

 

Тестирование беспроводной сети

 

*#*#232339#*#* или *#*#526#*#* 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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