Секретные (инженерные) коды Android: узнайте все о своем смартфоне

Если вы хотите узнать всю информацию о своем смартфоне, то стоит всего лишь воспользоваться секретными (инженерными) кодами для Android-устройств. Чтобы использовать коды, необходимо зайти в раздел звонков на телефоне, открыть набор номера и ввести код.
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Узнать IMEI
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*#06#
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Отображает информацию о телефоне, батарее и статистике использования
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*#*#4636#*#*
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Сброс настроек (удаляются только приложения)
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*#*#7780#*#*
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Тестирование сервиса Google Talk
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*#*#8255#*#*
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Информация о прошивке девайса
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*#*#1234#*#*
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Версия FTA-софта
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*#*#1111#*#*
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Версия FTA-железа
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*#*#2222#*#*
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Отображает время сборки
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*#*#44336#*#*
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Полный сброс настроек
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*2767*3855#
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Показывает полную информацию о камере
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*#*#34971539#*#*
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Включает режим регистрации голосового набора
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*#*#8351#*#*
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Отключает режим регистрации голосового набора
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*#*#8350#*#*
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Быстрый бекап медиафайлов
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*#*#273283*255*663282*#*#*
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Включает режим тестирования сервисной активности
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*#*#197328640#*#*
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Отображает Wi-Fi Mac-адрес
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*#*#232338#*#*
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Быстрый тест GPS
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*#*#1472365#*#*
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Различные GPS-тесты
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*#*#1575#*#*
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Тест Loopback
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*#*#0283#*#*
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Тест LCD-дисплея
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*#*#0*#*#*
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Аудио-тест
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*#*#0673#*#* или *#*#0289#*#*
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Тестирование GSM-сигнала
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*#*#7262626#*#*
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Тестирование вибрации и подсветки
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*#*#0842#*#*
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Отображает версию тач-скрина
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*#*#2663#*#*
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Тест тач-скрина
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*#*#2664#*#*
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Тестирование датчика приближения
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*#*#0588#*#*
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Версия RAM
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*#*#3264#*#*
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Bluetooth-тест
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*#*#232331#*#*
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Отображает Bluetooth-адрес
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*#*#232337#*#*
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Тестирование беспроводной сети
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*#*#232339#*#* или *#*#526#*#*
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