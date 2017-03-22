Секретные (инженерные) коды Android: узнайте все о своем смартфоне

Если вы хотите узнать всю информацию о своем смартфоне, то стоит всего лишь воспользоваться секретными (инженерными) кодами для Android-устройств. Чтобы использовать коды, необходимо зайти в раздел звонков на телефоне, открыть набор номера и ввести код.

Узнать IMEI *#06# Отображает информацию о телефоне, батарее и статистике использования *#*#4636#*#* Сброс настроек (удаляются только приложения) *#*#7780#*#* Тестирование сервиса Google Talk *#*#8255#*#* Информация о прошивке девайса *#*#1234#*#* Версия FTA-софта *#*#1111#*#* Версия FTA-железа *#*#2222#*#* Отображает время сборки *#*#44336#*#* Полный сброс настроек *2767*3855# Показывает полную информацию о камере *#*#34971539#*#* Включает режим регистрации голосового набора *#*#8351#*#* Отключает режим регистрации голосового набора *#*#8350#*#* Быстрый бекап медиафайлов *#*#273283*255*663282*#*#* Включает режим тестирования сервисной активности *#*#197328640#*#* Отображает Wi-Fi Mac-адрес *#*#232338#*#* Быстрый тест GPS *#*#1472365#*#* Различные GPS-тесты *#*#1575#*#* Тест Loopback *#*#0283#*#* Тест LCD-дисплея *#*#0*#*#* Аудио-тест *#*#0673#*#* или *#*#0289#*#* Тестирование GSM-сигнала *#*#7262626#*#* Тестирование вибрации и подсветки *#*#0842#*#* Отображает версию тач-скрина *#*#2663#*#* Тест тач-скрина *#*#2664#*#* Тестирование датчика приближения *#*#0588#*#* Версия RAM *#*#3264#*#* Bluetooth-тест *#*#232331#*#* Отображает Bluetooth-адрес *#*#232337#*#* Тестирование беспроводной сети *#*#232339#*#* или *#*#526#*#*