Обзор законодательства Республики Беларусь в сфере информатизации за март 2017 года

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.

Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.

Декреты Президента Республики Беларусь

Декрет Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2017 г. № 2 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь» (01.03.2017, 1/16909).

Правовым актом внесены изменения в Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».

Так, документы для государственной регистрации субъектов хозяйствования могут представляться в регистрирующий орган не только путем личного обращения, но и в случаях, порядке и лицами, определяемыми Советом Министров Республики Беларусь, – в электронном виде. Целостность и подлинность документов, представленных в электронном виде, должны быть подтверждены электронной цифровой подписью.

В целях обеспечения государственной регистрации субъектов хозяйствования на основании документов, представленных в регистрирующий орган в электронном виде, Министерство внутренних дел предоставляет Министерству юстиции доступ к автоматизированной системе «Паспорт» в порядке, определяемом соглашением между этими государственными органами, или посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы, а также персональные данные из регистра населения в порядке, установленном законодательными актами.

Постановления Правительства Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 марта 2017 г. № 215 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235» (24.03.2017, 5/43498).

Правовым актом внесены изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 «Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы»:

уточнен перечень заказчиков Государственной программы, в том числе подпрограмм «Инфраструктура информатизации» и «Цифровая трансформация»;

увеличена общая сумма требуемого бюджетного финансирования Государственной программы;

в новой редакции изложены приложение 2 «Финансовое обеспечение Государственной программы» и приложение 3 «Комплекс мероприятий подпрограмм Государственной программы».

Постановление вступило в силу 29 марта 2017 г.

Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов государственного управления

Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 15 февраля 2017 г. № 3 «Об условиях включения в государственные программы мероприятий в сфере информатизации» (20.03.2017, 8/31886).

Постановлением установлено, что включению в государственные программы подлежат мероприятия в сфере информатизации, соответствующие:

нормам Положения о порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ»;

перечню мероприятий в сфере информатизации, установленному постановлением Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 13 мая 2016 г. № 5 «О перечне мероприятий в сфере информатизации».

Мероприятия включаются в Государственную программу развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы на основании решения межведомственной рабочей группы по формированию и выполнению Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы о включении мероприятия в эту программу с учетом его общенационального системообразующего характера и принципов:

межведомственности (направленность мероприятия на реализацию государственных функций большинством республиканских органов государственного управления);

межрегиональности (внедрение результатов выполнения мероприятия одновременно в нескольких областях страны).

В случае направленности мероприятия на решение задач информатизации отраслевого (регионального) масштаба оно включается в иные государственные программы из перечня государственных программ на 2016–2020 годы, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 148.

Постановление вступило в силу 23 марта 2017 г.

Радиванович Н.Н.,

заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь