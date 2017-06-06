Обзор законодательства Республики Беларусь в сфере информатизации за май 2017 года

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.

Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.

Указы Президента Республики Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2017 г. № 187 «О республиканской системе мониторинга общественной безопасности» (26.05.2017, 1/17081)

В соответствии с указом в целях повышения уровня общественной безопасности путем использования современных информационно-коммуникационных технологий в Республике Беларусь создается республиканская система мониторинга общественной безопасности (далее – система мониторинга).

Элементами системы мониторинга являются:

система видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности;

локальные системы видеонаблюдения, подключенные к системе мониторинга;

специальные детекторы, подключенные к системе мониторинга;

каналы связи единой республиканской сети передачи данных;

программная платформа системы мониторинга;

аппаратный комплекс республиканского центра обработки данных;

автоматизированные рабочие места;

другие системы и информационные ресурсы, определяемые пользователями системы мониторинга.

Основными задачами системы мониторинга являются наблюдение за состоянием общественной безопасности в целях обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления (раскрытия) и пресечения преступлений, других правонарушений, розыска лиц, их совершивших, и лиц, без вести пропавших (безвестно исчезнувших), предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оперативное информирование о зафиксированных событиях.

Специально уполномоченным государственным органом, осуществляющим координацию деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей при создании, функционировании и использовании системы мониторинга определено Министерство внутренних дел.

Положение о системе мониторинга, в том числе порядок подключения к ней, утверждается Советом Министров Республики Беларусь.

Указ вступил в силу 31 мая 2017 г.

Распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь

Распоряжение Премьер-министра Республики Беларусь от 19 мая 2017 г. № 182р «О создании межведомственной рабочей группы» (23.05.2017, 5/43729)

Для рассмотрения вопросов информатизации реального сектора экономики и функционирования национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза распоряжением создана межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой трансформации экономики (далее – рабочая группа).

Руководителями рабочей группы являются Первый заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Матюшевский В.С. и Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Калинин А.Н.

Рабочей группе поручено обеспечить:

выработку предложений о совершенствовании рынка ИТ-услуг, создании среды, максимально благоприятной для развития информационных технологий, включая вопросы налогообложения, защиты интеллектуальной собственности и инвестиций, движения капитала;

до 1 января 2018 г. разработку на основе обобщения мировой практики развития ИТ-сферы проекта нормативного правового акта, предусматривающего создание в Республике Беларусь условий для развития ИТ-сферы и формирования благоприятной бизнес-среды.

Для информационно-аналитического и экспертного обеспечения деятельности рабочей группы ее руководителем могут создаваться экспертные группы, советы, иные рабочие органы из числа представителей государственных органов, научных организаций, субъектов хозяйствования (с их согласия).

Нормативные правовые акты министерств

Постановление Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 6 мая 2017 г. № 7 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения в Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда» (24.05.2017, 8/32065)

Утвержденная постановлением Инструкция определяет порядок проведения в Министерстве связи и информатизации (далее – Минсвязи) открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда.

Объявление об открытом конкурсном отборе работ размещается в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Минсвязи не позднее чем за месяц до начала его проведения.

Для участия в конкурсе участники в срок до 1 сентября года, предшествующего году, в котором предполагается финансирование работ, представляют в Минсвязи:

предложение-заявку;

технико-экономическое обоснование, содержащее в том числе обоснование эффективности выполнения работы, а также способы коммерциализации ее результатов;

календарный план выполнения работ;

калькуляцию стоимости;

карту технического уровня продукта (технологического процесса).

Отбор участников конкурса на основе проведения ведомственной научно-технической экспертизы работ для их финансирования за счет средств инновационного фонда осуществляет экспертная комиссия, создаваемая Минсвязи, а непосредственно конкурс проводится научно-техническим советом Минсвязи.

Постановление вступило в силу 27 мая 2017 г.

Радиванович Н.Н.,

заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь