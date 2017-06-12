Как скрыть фото и документы на Android-смартфоне. Пошаговая инструкция

Телефоны давно перестали быть просто средством связи. Современный смартфон – это хранилище различной информации, начиная от фото и видео, заканчивая всевозможной документацией. Нынешнее программное обеспечение Android-платформы позволяет вести практически любую электронную документацию при помощи телефона.

Телефон – это не только рабочий инструмент, но и хранилище

Работать со смартфона и хранить на нем нужную информацию очень удобно. Но кроме хранения рабочих файлов ваш любимый гаджет может содержать конфиденциальные фото, видео и другие данные. Мало кто захочет делиться личным с окружающими. И вот тут появляется вопрос: а можно ли эти файлы скрыть от чужих глаз? Конечно же, можно. KV.by составили для вас парочку достаточно простых способов это сделать.

Прячем файлы

Вот несколько наиболее простых способов спрятать документы:

Особенность системы Android+сторонний файловый менеджер. Относится к Unix-подобным операционным системам. Это значит, что символ точки позволит скрыть файл и даже целую папку. Для этого необходимо переименовать файл или папку, поставив перед названием символ точки.

Ниже на скриншотах пошагово продемонстрирован алгоритм скрытия файлов с использованием менеджера «ES Проводник»:

Скачиваем ES Проводник с Play Маркета.

Открываете программу, в настройках выбираете пункт «Настройка отображения», включаем отображение скрытых файлов

Далее через приложение ищем папку или файл, который надо скрыть. Делаем долгое нажатие. В выпавшем меню выбираем пункт «Переименовать» и добавляем точку перед названием. Для примера на телефоне была создана папка с названием «Фото» (скриншот в «родном» файловом менеджере).

Как видим, папка стала скрытой, и в обычном менеджере не отображается.

При помощи компьютера

Чтобы запретить определение мультимедийных файлов различными проигрывателями и программами в конкретных папках, необязательно их скрывать способом, который описывался выше. Для этого в папке необходимо создать документ с наименованием «.».

Ниже пошаговая инструкция с той же папкой «Фото»

Создаем файл «.nomedia» при помощи блокнота. Обязательно не забудьте удалить расширение .txt.

Копируем в папку «Фото» созданный файл.

Перезагружаем устройство. В итоге в галерее папка с файлами не отражается. Существенным недостатком данного способа является непредсказуемость результата: на различных версиях ОС файл может не работать или вовсе удалить содержимое папки. Без наличия резервной копии файлов из папки не рекомендуется использовать этот способ.

Специальный софт

В интернете представлено достаточное количество программ, которые можно использовать для сокрытия файлов. К таким приложениям относятся:

KeepSafe. Программа обеспечивает безопасность ваших медиафайлов. Вы придумываете пароль, который нужен для последующих входов в приложение. При работе с программой никаких отдельных папок создавать не надо: вы выборочно выделяете файлы, которые надо скрыть от посторонних лиц. Сама программа по функционалу как минимум не уступает встроенным графическим редакторам.Весьма неплохое приложение для создания приватных альбомов и видеофайлов.

Gallery Lock. Принцип работы программы аналогичен предшественнику. Позволяет создавать несколько липовых хранилищ с другими кодами доступа, тем самым утаивая факт наличия настоящего хранилища.

GalleryVault. Это приложение, кроме защиты медиафайлов, позволяет хранить и шифровать любые другие документы. Возможен вход по отпечатку пальца, если на вашем смартфоне присутствует сканер.

Safe gallery (Medai lock). Кроме защиты собственноручно сделанных фото и видео, программа позволяет защищать файлы, загруженные из интернета.

Каждая программа по-своему хороша, вам выбирать приложение, которым пользоваться. Все программы в свободном доступе находятся в Play Market. У всех интуитивно понятное меню, с которым не составит разобраться даже новичкам.

Подводя итоги

Способов скрыть файлы немало, но стоит помнить, что скрытые файлы – это всего лишь их сокрытие из списка. Это никаким образом не создает защиту для файлов, так как отыскать скрытый документ – дело 2-х минут. Поэтому будьте внимательны и не давайте свой смартфон в чужие руки.