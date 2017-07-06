В Беларуси впервые пройдет конференция Career Development Day, которая поможет IT-специалистам узнать о развитии навыков и карьерном росте. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

Конференция пройдет 22 июля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий и соберет под одной крышей представителей международных IT-компаний.

Фокус тем:

Персональный план развития карьеры в IT;

Можно ли развить soft skills и как это сделать?;

Переход из инженерных специальностей в менеджерские;

Как прокачать язык для работы в IT?;

Как найти свою IT-компанию?;

Из IT в IT: как безболезненно и быстро переквалифицироваться.

Мероприятие будет полезно IT-специалистам всех направлений с опытом работы и сотрудникам HR-отделов.

Перед участниками конференции выступят:

Сергей Работай, InData Labs

Анастасия Герасимова, Yandex

Виктор Петров, SoftTeco

Артем Максименко, МТС

Амина Идигова, консультант по развитию карьеры

Алена Волчек, Belhard

Никита Дунец, R-Style Lab…и многие другие

Career Development Day 2017 ­– ваша возможность построить свой путь развития IT-карьеры. Не упустите возможность пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место индустрии информационных технологий.

Организаторами конференции Career Development Day 2017 выступают Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia.

Партнеры конференции: МТБанк, StaffPark, МТС, SoftTeco, Belhard, Softeq.

Информационные партнеры: РАБОТА.TUT.BY, Dev.by, Telegraf.by, Xhw.by.

Мастер-класс по Agile-методологии

Также в рамках конференции, 23 июля, состоится мастер-класс "AGILE-методологии или универсальные ключи к эффективному управлению проектами и командой".



SCRUM, KANBAN, SCRUMBAN и всевозможные сочетания с тяжелыми методологиями – это не просто красивые слова, это уникальные, эффективные и отлично работающие приемы в IT. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете на моем мастер-классе, который пройдет 23 июля в IT-Академии Belhard.

Темы мастер-класса:

Agile: Scrum

Agile: Kanban

Agile: Scrum+Kanban=SCRUMBAN;

Сочетание классики и легких методологий;

Особенности работы с командой, создание «команды Звезд»;

Эффективный тайм-менеджмент руководителя проектов;

Секреты эффективных коммуникаций;

Стратегическое мышление и руководство проектами.

Пять причин посетить мастер-класс

Только работающие методы управления проектами;

Реальные методики управления временем и командой;

Возможность узнать намного больше, чем предусмотрено; программой, завести полезные знакомства;

Внедрение услышанного в свою работу уже завтра;

Ссылка на самую полезную литературу по тематикам мастер-класса.

В результате посещения мастер-класса вы получите полезные знания в области управления проектами и эффективного сочетания легких и тяжелых методологий. Выведите свою универсальную формулу для успешного ведения проектов, научитесь создавать кроссфункциональные команды и работать с обратной связью. Освоите стоящие инструменты для работы с требованиями заинтересованных лиц, для управления коммуникациями на проекте, для эффективного управления командой проекта.

О спикере

Алена Волчек, руководитель проектов, senior Project Manager в Belhard

Опыт работы 8 лет в области разработки и управления проектами. Работала с компаниями TНК, СЕВЕРСТАЛЬ, РОСНЕФТЬ, СБЕРБАНК РОССИИ, Beeline, ДИКСИ, Министерство Образования Республики Беларусь и др.



Окончила БГУ, БГПУ, МГЛУ И БНТУ, Магистр педагогических наук, Исследователь в области компьютерного моделирования образовательных процессов. Имеет международный диплом MBA - Мастер бизнес-администрирования в управлении проектами. Прошла курсы по SMM, коучингу и развитию персонала, управлению репутационными рисками, командному лидерству и др.