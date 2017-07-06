В Беларуси впервые пройдет конференция Career Development Day, которая поможет IT-специалистам узнать о развитии навыков и карьерном росте. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.
Конференция пройдет 22 июля 2017 года в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий и соберет под одной крышей представителей международных IT-компаний.
Фокус тем:
- Персональный план развития карьеры в IT;
- Можно ли развить soft skills и как это сделать?;
- Переход из инженерных специальностей в менеджерские;
- Как прокачать язык для работы в IT?;
- Как найти свою IT-компанию?;
- Из IT в IT: как безболезненно и быстро переквалифицироваться.
Мероприятие будет полезно IT-специалистам всех направлений с опытом работы и сотрудникам HR-отделов.
Перед участниками конференции выступят:
- Сергей Работай, InData Labs
- Анастасия Герасимова, Yandex
- Виктор Петров, SoftTeco
- Артем Максименко, МТС
- Амина Идигова, консультант по развитию карьеры
- Алена Волчек, Belhard
- Никита Дунец, R-Style Lab…и многие другие
Career Development Day 2017 – ваша возможность построить свой путь развития IT-карьеры. Не упустите возможность пообщаться лично с профессионалами отрасли, которые помогут вам найти свое место индустрии информационных технологий.
Организаторами конференции Career Development Day 2017 выступают Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia.
Партнеры конференции: МТБанк, StaffPark, МТС, SoftTeco, Belhard, Softeq.
Информационные партнеры: РАБОТА.TUT.BY, Dev.by, Telegraf.by, Xhw.by.
Мастер-класс по Agile-методологии
Также в рамках конференции, 23 июля, состоится мастер-класс "AGILE-методологии или универсальные ключи к эффективному управлению проектами и командой".
SCRUM, KANBAN, SCRUMBAN и всевозможные сочетания с тяжелыми методологиями – это не просто красивые слова, это уникальные, эффективные и отлично работающие приемы в IT. Обо всем этом и о многом другом вы узнаете на моем мастер-классе, который пройдет 23 июля в IT-Академии Belhard.
Темы мастер-класса:
- Agile: Scrum
- Agile: Kanban
- Agile: Scrum+Kanban=SCRUMBAN;
- Сочетание классики и легких методологий;
- Особенности работы с командой, создание «команды Звезд»;
- Эффективный тайм-менеджмент руководителя проектов;
- Секреты эффективных коммуникаций;
- Стратегическое мышление и руководство проектами.
Пять причин посетить мастер-класс
- Только работающие методы управления проектами;
- Реальные методики управления временем и командой;
- Возможность узнать намного больше, чем предусмотрено; программой, завести полезные знакомства;
- Внедрение услышанного в свою работу уже завтра;
- Ссылка на самую полезную литературу по тематикам мастер-класса.
В результате посещения мастер-класса вы получите полезные знания в области управления проектами и эффективного сочетания легких и тяжелых методологий. Выведите свою универсальную формулу для успешного ведения проектов, научитесь создавать кроссфункциональные команды и работать с обратной связью. Освоите стоящие инструменты для работы с требованиями заинтересованных лиц, для управления коммуникациями на проекте, для эффективного управления командой проекта.
О спикере
Опыт работы 8 лет в области разработки и управления проектами. Работала с компаниями TНК, СЕВЕРСТАЛЬ, РОСНЕФТЬ, СБЕРБАНК РОССИИ, Beeline, ДИКСИ, Министерство Образования Республики Беларусь и др.
Окончила БГУ, БГПУ, МГЛУ И БНТУ, Магистр педагогических наук, Исследователь в области компьютерного моделирования образовательных процессов. Имеет международный диплом MBA - Мастер бизнес-администрирования в управлении проектами. Прошла курсы по SMM, коучингу и развитию персонала, управлению репутационными рисками, командному лидерству и др.
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