Как прошла конференция по развитию карьеры для айтишников: репортаж с Career Development Day

В субботу, 22 июля, в Парке высоких технологий прошла масштабная конференция Career Development Day 2017. Конференций, посвященных ИТ-сектору, было много, но мероприятий, направленных на помощь самим айтишникам, в Беларуси еще не проводилось. И организаторы Career Development Day сделали особый акцент на этом, позвав успешных в своей области руководителей, менеджеров, специалистов, чтобы те поделились опытом в развитии soft skills, рассказали о быстрой и безболезненной переквалификации, и, конечно, о карьерном росте. Мода на «железо» Николай Гаврилов, бизнес-аналитик компании Softeq Development, поведал об инженерных специальностях в IT, которые массово не распиарены, однако являются крайне важными для современной индустрии. В своем выступлении он рассказал, как развитие Интернета вещей вывело работу с «железом» на новый виток популярности, а также открыл, где этому можно научиться: «Рейтинг языков программирования, составленный журналом «Института инженеров электротехники и электроники», начинается с С, Java и Python. В других топах С также главенствует, и не случайно, ведь именно его в основном используют фирмварщики, кернеловщики, железячники и прочие «true инженеры». Во-первых, С является «прародителем» большинства современных языков программирования. А во-вторых, именно на С в большинстве случаев программируют «железо». То самое, которое находится внутри компов, смартфонов и всевозможных модных гаджетов». Спикер описал процесс создания смарт-устройств для интернета вещей на примере цифровой FullHD камеры, которой будут комплектоваться нашумевшие еще на PartyHard умные ошейники для собак. Он рассказал, что в компании Softeq Development над этим трудится отдельный департамент. «К 2020 году на земле количество IоТ-устройств превысит 50 миллиардов», – делает прогноз Н. Гаврилов. – «Электронные «мозги» и выход в интернет уже появляются у самых обычных предметов: смарт-одежды, очков, домов и городов. Объем IoT рынка при таких условиях, согласно Forbes, превысит $14 триллионов к 2022 году. В Softeq каждый месяц приходит по несколько запросов на создание смарт-объектов для Интернета вещей. Команда Embedded-разработчиков растет, но спрос на наши услуги растёт еще быстрее. Чтобы развивать IoT-комьюнити в Беларуси и пополнять наши ряды, мы решили запустить программу обучения на базе нашей лаборатории». Уже в октябре в Softeq Development стартует первая в Беларуси, бесплатная IoT-стажировкa. Компания планирует дать теоретическую базу по курсу «Android Kernel Development для Интернета вещей» с упором на применение этих технологий в разработке носимых устройств, автомобилестроении и промышленной автоматизации. Однако в приоритете обучения – практическая работа с оборудованием в лаборатории. На втором курсе планируется обучение слушателей Linux Kernel Development. IT и телеком Артем Максименко, начальник управления развития сети оператора МТС, поделился знанием о том, кто работает в телекоме и как туда попасть: «Компании телекома отличаются от большинства представителей IT-сектора в Беларуси. Деятельность телекома имеет узкую специфику, на 100% определяемую внутренним рынком, который насчитывает около полусотни компаний, и среди них крупных игроков – единицы. Бурной активности (массовое открытие новых предприятий, закрытие старых) в этом секторе не происходит в сравнении с IT-компаниями, которые пишут и продают «софтверные решения», по количеству так называемых инженеров-телекомщиков меньше, чем инженеров в IT компаниях». Согласно Максименко, профильный рынок телекома представляет собой ряд компаний разного назначения: сервис-провайдеры, производители решений, интеграторы, регуляторно-административные предприятия. Условно их можно разделить на производителей и интеграторов телекоммуникационных решений, а также тех, кто предоставляет услуги, связанные с коммуникациями. Все формы деятельности телекома при этом подвержены строгому лицензированию, соблюдение которого контролируют предприятия-регуляторы. Телеком по своей сути неотделим от сферы IT, так как он всегда строился на технологиях (процессоры, коды, архитектуры и проч). И если конкретный оператор хочет создать новую услугу, его специалисты определяют ее структуру и условия, осуществляют техническую реализацию. Любую непрофильную работу (например, написание ПО для смартфона) оператор заказывает у профильных компаний из IT-сектора. В процессе реализации проектов операторы зачастую нанимают интеграторов, которые всегда находятся в тесном контакте с производителями готовых решений или вендорами. Специалисты телекома развиваются, проходя непрерывное обучение и сертификацию, их карьера выстраивается по определенному вектору: из непрофильного предприятия – в профильное; из малого – в большое; из старой компании – в молодую и развивающуюся; от сервис-провайдера – в интегратора или вендора. А еще талантливому сетевику-телекомщику всегда можно перебраться на международный рынок, так как в Беларуси это направление не отстает от мировых стандартов.

Эффективность коммуникации

Виктор Петров, руководитель отдела серверной и Front-end разработки компании SOFTTECO, посвятил свое выступление эффективным коммуникациям проектной команды.

Свою речь он начал с краткой истории компании. Виктор Петров отметил, что SOFTTECO – относительно молодая фирма с 9-летней историей. Она создавалась близкими по духу людьми, разделяющими одни и те же идеи и ценности. Компания успешно развивалась и уже в 2013 году победила в номинации «Work Environment» за лучшую рабочую среду для сотрудников, а также получила 3-е место в номинации «Лучшая компания для работы» годом ранее. В 2017 году SOFTTECO является номинантом на премию «HR-бренд Беларусь» (Job.tut.by). При этом SOFTTECO, согласно исследованию Clutch.co, считается одной из лучших Android- и Java-девелоперских компаний и входит в ТОП-10 разработчиков Беларуси. Во многом, это происходит благодаря отлаженной коммуникации своих сотрудников.

«Мы занимаемся разработкой мобильных приложений для iOS иAndroid, а также предлагаем бизнес-решения «полного цикла», – рассказывает В. Петров.

Это не просто готовый софт, но и обслуживание серверов для него, сами сервера и т.д. В настоящий момент компания разрослась до того, что отдельные ее службы, такие как серверная и фронтенд, стали самостоятельными отделами. Особенность мобильных проектов компании заключается в их краткосрочности (многие проекты длятся месяц-два).

«Большие проекты для удобства дробятся нами на отдельные итерации, которые могут выполняться параллельно. Вполне очевидно, что для такой работы необходима слаженная команда. Для каждого проекта она выбирается отдельно. И всякий раз на подготовительном этапе мы большое внимание уделяем адаптации наших сотрудников к конкретному проекту», –отмечает Виктор.

Далее спикер поделился корпоративным рецептом того, как избежать «притирки» сотрудников после набора проектной команды, и, соответственно, сэкономить время, вместе с тем повысив эффективность их работы. Для этого в компании, помимо работы, ребята проводят различные мероприятия совместно – это и туристические походы, велопробеги, сплавы на байдарках; проведение соревнований по командным видам спорта – футболу, баскетболу; и ставшие традицией еженедельные вечера настольных игр – все, чтобы узнать друг друга лучше, быть не просто коллегами, но близкими людьми. Это делает коллектив более сплоченным, позволяет выявить сильные и слабые качества каждого сотрудника, поможет выстроить наилучшую стратегию для работы.

Затем представитель SOFTTECO акцентировал внимание на важности правильных каналов коммуникации – очевидной по сути вещи, которой большинство пренебрегает, а в результате разбирается с новыми проблемами. Петров указал на ряд поведенческих практик, обязательных для своих сотрудников (это и норма составления e-mail, и погружение программистов в технико-социальную среду пользователей своих будущих приложений, и важность руководителя проекта как единицы, способной избежать серьезных проблем в работе).

Кроме того, спикер подробно разобрал все существующие коммуникативные барьеры, из которых самым опасным оказался внутриполитический (когда люди осознанно мешают завершению проекта, так как он может в будущем сократить их рабочие места). Завершил свою речь Виктор Петров убедительным примером того, что неэффективные коммуникации могут стоить компании целого проекта.

Enterprise-решения

Антон Трутнев, Senior Project Manager компании Axamit, поделился со всеми принципами построения ИТ-карьеры на базе Enterprise-решений, пообещав стремительный карьерный рост любому, кто станет разработчиком корпоративных продуктов на платформе Adobe Marketing Cloud.

«Enterprise – это продукты, которые помогают компаниям решать проблемы по мере развития и роста. Прежде такие решения стоили очень дорого и их могли себе позволить только очень крупные компании, однако по мере развития данного рынка они стали доступны через вендоров среднему и даже малому бизнесу» – делится Антон.

«Данная платформа сейчас очень популярна по ряду причин: Adobe Marketing Cloud - это целый комплекс готовых решений, с чьей помощью можно решать множество задач, для которых понадобился бы набор различных сторонних программ», – отмечает спикер.

Преимущество работы с этой платформой заключается в том, что даже начинающий специалист с большой долей вероятности может попасть в корпоративный проект. А это, в буквальном смысле, – космический карьерный и личностный взлет. За считанные месяцы любой может стать специалистом более высокого уровня. Быстрая прокачка во всех направлениях позволит ему не просто решать задачи, но и вырасти из девелопера в архитектора.

«В Беларуси есть несколько компаний, которые работают на AEM, но только Axamit занимается обучением работе на данной платформе, спонсирует и активно участвует в развитии АЕМ-сообщества. Мы были первой компанией в Беларуси, которая вырастила и сертифицировала AEM-архитектора среди своих сотрудников и это не предел: на данный момент все специалисты компании являются сертифицированными специалистами Adobe».

Карма разработчика

Руководитель корпоративного обучения «Яндекса» Анастасия Герасимова рассказала аудитории об особенностях рабочей атмосферы в своей компании, пролив свет на феномен, именуемый «кармой разработчика». Несмотря на то, что половина гостей Career Development Day работают в IT-индустрии, дать четкое определение этому термину сумело всего несколько человек.

Выяснилось, что карма – это репутация среди коллег, своеобразный кредит доверия к сотруднику, который постепенно формируется в процессе работы и общения. На карму влияет сочетание так называемых hard skills (профессиональные навыки) и soft skills (личностные качества) – хороший разработчик умеет не только кодить, но и самостоятельно организовывать свою работу, и выстраивать отношения с коллегами, общаться с ними. Так, чтобы это шло на пользу и людям, и сервисам компании, и в конечном счете тем, кто этими сервисами пользуется.

Одно из важных свойств, которые поднимают карму – это проактивность. В Яндексе ценятся люди, которые умеют смотреть дальше своей зоны ответственности и не боятся взять на себя инициативу. При этом важно, чтобы человек не просто замечал моменты, требующие доработки, но и предлагал свое решение проблемы. С этим связан еще один ценный навык – желание «копать вглубь»: не только сделать от сих до сих, а досконально разобраться в задаче, посмотреть на нее сверху, в контексте, подумать «зачем это нужно?» и «на что это влияет?».

Потенциальному сотруднику «Яндекса» пригодится умение доносить свои мысли и отстаивать свою точку зрения – не ради себя самого, а чтобы решить поставленную задачу. И, наконец, важна организованность, способность расставить приоритеты, спланировать свое время и выполнить задачи в срок. Карма от этого сильно повышается, а коллеги начинают доверять и давать столько свободы в действиях, сколько хочется.

«Главные ценности «Яндекса» - это свобода и открытость. – отмечает Анастасия. – У нас принято открыто делиться мнением: любой сотрудник может свободно подойти с идеями (как мы говорим, «дойти ногами») к любому руководителю вплоть до генерального директора, а планы и проекты обсуждаются на встречах. При этом пустые разговоры не приветствуются, ценятся люди, которые умеют управлять обсуждением и структурировать его.

Конечно, при такой открытости нужно быть готовым к постоянному фидбеку в свой адрес, мы ведь все болеем за одну цель. Но благодаря этому у нас можно выбирать, чем заниматься, переходить с одного проекта на другой, ротироваться внутри компании туда, где сейчас интереснее».

Впрочем, работа в «Яндексе» – это не только свобода выбора, но и умение много и постоянно учиться, быстро ориентироваться в любой ситуации и быть всегда готовым прийти на помощь коллегам. Это явно работа мечты, если кандидат сумеет сохранить рассудок, наращивая свою карму.

Организаторами конференции выступают Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia.

Банковский партнер: МТБанк

Партнеры: Softeq Development, Belhard, Axamit, SoftTeco, МТС, Staffpark, 2English, РусБИТех-Астра, Трапеция.

Партнер кофе-паузы: кондитерская фабрика Алвеста.

Информационные партнеры: Rabota.TUT.by, Dev.by, Telegraf.by, XHW.by.

Максим Козлов