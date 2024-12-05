Команда А1 – победитель масштабных киберучений ОАЦ

Команда компании А1 завоевала первое место в масштабном киберучении, проведенном Национальным центром обеспечения кибербезопасности и реагирования на киберинциденты, созданным в структуре Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при Президенте Республики Беларусь.

Участниками стали 20 команд, состоящих из специалистов в области кибербезопасности из различных министерств, ведомств, государственных органов и предприятий Беларуси, включая компанию А1.

По легенде учений, деятельность условного промышленного предприятия была подорвана несанкционированным доступом к технологическому сегменту, включающему критически важный объект информатизации. В результате действий злоумышленников произошел взрыв промышленной установки. Вымышленная компания, ответственная за IT-безопасность, не справилась с атакой, и расследование инцидента было поручено командам-участникам учений.

«Полем» действия стал специализированный киберполигон, спроектированный сотрудниками Национального центра кибербезопасности совместно с Национальным центром обмена трафиком. Он представляет собой физическую и виртуальную инфраструктуру, обеспечивающую одновременную работу нескольких десятков сценариев.

Результатом состязания стал подробный отчет о найденных уязвимостях и способах их эксплуатации. Первое место на текущих учениях заняла команда А1.

Компания А1 концентрирует значительные усилия на предоставлении широкого спектра услуг в области информационной безопасности. Низкая осведомленность, а также недостаточное обеспечение кибербезопасности ставит под удар не только финансы, конфиденциальную информацию и репутацию взломанной компании, но и других предприятий, которые подвергаются такой же угрозе через уязвленную инфраструктуру. Эффективные меры киберзащиты не только минимизируют риски, но и способствуют повышению доверия клиентов и партнеров.

Участвуя в подобных инициативах, А1 стремится поддержать белорусское сообщество специалистов и напомнить о важности использования надежных инструментов защиты от киберугроз.