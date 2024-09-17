"Яндекс" открывает регистрацию на международный чемпионат по программированию Yandex Cup

Яндекс объявил о начале регистрации на седьмой международный чемпионат по программированию Yandex Cup. В этом году соревнование разделено на три стрима: для начинающих и опытных взрослых программистов, программистов-юниоров от 14 до 18 лет и сотрудников Яндекса, которые отдельно сразятся за звание чемпиона компании. Призовой фонд турнира увеличился с 8,5 до 12,5 млн рос. рублей.

Участникам доступны шесть направлений: аналитика, фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, машинное обучение и «Алгоритм», посвящённый спортивному программированию. В «Алгоритме» используются два языка, русский и английский, поэтому принять участие в состязании смогут программисты со всего мира. Юниорам доступно два направления на русском языке — аналитика и «Алгоритм».

Yandex Cup 2024 состоит из трёх этапов. С 14 по 20 октября пройдёт онлайн-квалификация, а 2 ноября — онлайн-полуфинал. Финал, а также церемония награждения состоятся со 2 по 6 декабря в Ташкенте. На этапе квалификации участники смогут попробовать свои силы сразу в нескольких направлениях, а к полуфиналу выбрать самое подходящее.

Важным отличием Yandex Cup 2024 от соревнований прошлых лет станет Gold-финал, в котором победители стримов, включая юниоров и сотрудников Яндекса, будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона каждого направления.

Подать заявку на участие можно на сайте чемпионата до 20 октября включительно. Победители получат денежные призы. Участники, показавшие лучшие результаты в каждом направлении, смогут пройти собеседование в Яндекс по упрощённой схеме.