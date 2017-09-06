Стоит ли учиться на программиста, если их и так становится все больше и больше? Такой вопрос всё чаще могут себе задавать те, кто стремиться попасть в IT-сферу, но боится оказаться не у дел. Вот несколько мнений пользователей сайта Quora, которые могут повлиять на ваше решение.

Аарон Чамберлэйн, специалист в сфере вычислительной техники с самыми разными хобби в области программирования

Первое, что вам нужно понять - в «программировании» есть огромное количество подразделов, и нужно найти то, что будет вам интересно и что при этом будет достаточно перспективным.

Вот лишь некоторые из областей:

Front-End разработка, к примеру, отвечает за дизайн и внедрение пользовательского интерфейса. Данная сфера может потерять актуальность со временем, так как она уже насыщена специалистами, пришедшими работать после прохождения 10-долларовых курсов на платформе Udemy или насмотревшихся обучающих роликов на YouTube. Для работы в данной области не нужно заканчивать университет, и я бы не стал советовать именно этот раздел программирования, разве что вы собираетесь стать лучшим из лучших и готовы терпеть жесткую конкуренцию.

Разработка встроенных систем: в данной сфере придется попотеть, стараясь написать код, о котором раньше никто даже не задумывался. Такие коды управляют нашими телефонами, планшетами, радионяней, микроволновками и вообще всем, что имеет отношение к цифровым технологиям. Данная сфера выглядит намного более перспективной, потому что, как я уже сказал, вряд ли микрочипы куда-либо денутся в ближайшее время. И это при том, что все большее количество устройств интернета вещей планируются к выпуску на рынок, а специалистов, выбирающих работу в этой области, совсем не так много.

Проектирование специализированных интегральных схем и смежные области: в данной сфере вам придется столкнуться с разработкой микрочипов, используемых в блоках программного управления. Я бы посоветовал данную область программирования, если вы хорошо знакомы и умеете работать с языками проектирования аппаратуры. Данная сфера достаточно перспективна, так как такие языки, как Verilog или VHDL, вряд ли куда-либо исчезнут в ближайшее время.

Можно назвать еще огромное количество подразделов. И если вам интересна какая-то из вышеназванных отраслей или любая другая сфера, скрывающаяся под понятием «программирование», тогда, безо всяких сомнений, дерзайте и изучайте ее. Просто подберите достоверные источники, а также позвольте интернету стать вашим учителем. В наши дни можно научиться любой сфере программирования, а уж дешевые курсы по JS/Python/ML вообще распространены повсеместно.

Если же после изучения базовых основ вы захотите продолжить свое обучение, тогда задумайтесь о получении образования в сфере компьютерных наук или вычислительной техники. В университете вы получите более академичные знания, которые, как говорил один из моих профессоров, «позволят вам быть уверенным в том, что ваш плохо написанный код никого не уничтожит».

Джон Оно, работник медиакомпании Thomson Reuters

Если вы хотите научиться программированию только лишь для того, чтобы получить высокооплачиваемую работу в этой сфере, то это не лучшее решение. Хоть зарплаты в этой области и достаточно высоки, но профессиональное программирование со временем может перестать приносить удовольствие и стать рутиной даже для тех, кто искренне им наслаждается - что уж говорить о людях, которые начинают заниматься этим только ради денег. Поэтому я бы точно не советовал учиться программированию только исходя из того, что это прибыльно и перспективно. Хотя, с другой стороны, если человек, работающий в непрограммистской сфере, хочет улучшить свои околопрофессиональные навыки, то это может стать достаточно неплохим решением.

При этом рынок наводнен посредственными программистами, исходя из чего старательному специалисту достаточно просто выделиться из толпы, изучив непопулярные инструменты.

Если вам нравится писать коды, то вам не составит труда в течение нескольких лет заниматься сторонними проектами, что позволит набрать достаточно практического опыта. Чем сложнее и необычнее проекты, тем более ценным будет опыт: почти каждый в этой сфере умеет создавать систему управления конфигурациями на языке Java, но если вы поработаете над созданием шутера от первого лица на языке postscript или при помощи языка befunge введете производную регулярного выражения, то вы приобретете такой опыт, которым может похвастаться далеко не каждый эксперт. Беритесь за как можно большее количество необычных проектов, и тогда вы станете специалистом, умеющим справляться с такими заданиями, с которыми никто другой совладать не в состоянии.

Вполне возможно, что вам никогда больше не придется сталкиваться с какими-то подобными заданиями, но это и неважно, так как большинство кандидатов не могут самостоятельно справляться с проблемой и в большинстве случаев ищут уже существующие решения. В то время как вы сможете показать себя и продемонстрировать свое умение самостоятельно решать возникающие проблему.

Конечно, глупо будет потратить первые несколько лет, занимаясь написанием кодов за гроши или без практического их применения в том случае, если вам не нравится сам процесс создания кода. Если вас это не увлекает, то советую вообще уйти из данной сферы, потому что вы точно не созданы для нее. Если же подобная перспектива не вселяет в вас ужас, то тогда и огромное количество заурядных программистов, наводнивших рынок, не станут для вас проблемой, потому что вы наверняка найдете способ выделиться.

Майлс Фиделман, архитектор систем, предприниматель

Если вы спрашиваете с позиции создания карьеры, то мой ответ – «нет».

Во-первых, это не самая лучшая мотивация для изучения программирования.

Во-вторых, профессия программиста движется по тому же пути, по которому в свое время пошли операторы телефонных станций, машинной печати и вычислительных машин (в английском языке слова “calculator” и “computer” раньше использовались в качестве названия должности, которую, как правило, занимали девушки, работающие с печатными и счетными машинками, а также ранними ЭВМ). В наше время программистов достаточно быстро заменяют оффшорные фирмы и веб-сайты, которым нужно платить намного меньше. Во многих сферах само программирование перешло к конечным пользователям: предприниматели пишут свои собственные электронные таблицы вместо создания целого отдела, который бы занимался отчетами; «волшебные конструкторы» помогают людям самим быстро создавать сайты; а электронная коммерция сейчас скорее связана с самостоятельным созданием магазина Amazon, нежели с наймом армии программистов для того, чтобы с нуля создать собственное программное обеспечение для этого магазина.

Но при этом, кроме стремления получить работу программистом, существуют веские причины для изучения программирования:

Базовое программирование становится таким же основным навыком, как и умение печатать. Это как раз тот навык, который в нынешнее время необходим каждому: чтобы подключить видеорегистратор, создать электронную таблицу или настроить специализированное оборудование, которое мы используем для работы. Довольно скоро будет крайне сложно получить работу, не имея навыков базового программирования (и горе будет тому финансовому аналитику, который не умеет писать макросы для Excel).

В качестве хобби или развлечения: некоторым людям нравится писать коды или создавать что-то, что содержит код (к примеру, робототехнику). Есть даже люди, которым нравится принимать участие в олимпиадах по программированию (хотя и не очень понимаю их).

Искренний интерес к компьютерной сфере. Но в этом случае, программирование – это лишь часть обширных знаний, наряду с математикой, структурой аппаратного обеспечения, теорией вычислений, архитектурой систем и программного обеспечения, а также многими другими темами, лишь отдаленно имеющими отношение непосредственно к программированию.

Милош Гарунович, Java, Kotlin (Android), музыкант, играет на басс-гитаре

Я приведу вам один пример, почему вам не стоит беспокоиться по этому вопросу.

Когда я поступил в университет, вместе со мной поступили еще 180 абитуриентов. Спустя 3 года обучения нас осталось всего 20.

Мораль этой крайне короткой истории заключается в том, что все большее и большее количество людей хотят стать программистами, но большинство из них через какое-то время бросают эту затею. Если вы будете упорно работать и стараться каждый день узнавать и изучать что-то новое, то вам не следует волноваться по поводу того, что вокруг слишком много программистов.