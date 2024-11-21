В России отмечается нехватка бекэнд-разработчиков, тестировщиков и ИБ-специалистов

Российские компании продолжают страдать от нехватки ИТ-специалистов. Как сообщили CNews представители HR-холдинга Ventra, 57,2% фирм наблюдают дефицит разработчиков ПО, в то время как 38,5% жалуются, что в их штате меньше специалистов по информационной безопасности, чем им хотелось бы.

На третьем месте по «дефицитности» находятся специалисты по тестированию ПО – об их нехватке говорят 35% компаний. Замыкают топ-пять дефицитных работников бизнес- и продуктовых аналитиков (35%), а за ними следуют специалисты по «1С» (31,4%).

Среди разработчиков ПО в России в настоящее время наиболее востребованы бекэнд-специалисты (37,1%). Дефицит фронтэнд-разработчиков тоже ярко выражен – на него обратили внимание 28,6% респондентов. Специалистов мобильной разработки не хватает 27,2% компаний.

В опросе приняли участие 900 руководителей – HR бизнес-партнеры, HD-директора, технические директора и директора по информационным технологиям.

Наиболее приоритетными ИТ-направлениями работодатели в настоящее время считают ИБ (57,6%), ИТ-сервисы и техподдержку (53%), облачные технологии (30,4%), а также импортозамещение (24,4%) и обучение ИТ-сотрудников (23,7%).