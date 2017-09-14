Программирование — это скучный и трудный процесс?

«Самое скучное, что я когда-либо делал» — да, так порой говорят и о программировании. Возможно, это правда. А, возможно, несколько мнений пользователей сайта Quora смогут вас переубедить.

Майк Андерсон, более 37 лет работы в качестве системного разработчика

Если бы программирование было простым, то любой бы им занимался, и зарплаты в этой сфере не были бы столь высокими. К тому же и задания очень разнятся: вы можете заниматься чем-то простым и обыденным, потом перейти к чему-то в разы более сложному, а затем вернуться к легкому.

Но если вам нравится решать разнообразные задачи, тогда программирование не будет для вас скучным. Создание ПО — это сложный мыслительный процесс. Он начинается в голове у разработчика и не имеет никакого материального проявления до того момента, пока автор не перенесет его из своего разума куда-либо. Этот процесс скорее можно сравнить с созданием произведения искусства, нежели с какими-то повторяющимися действиями. Так или иначе, но личность программиста будет проявляться в коде, ведь код является результатом его мыслительного процесса, а, значит, часть его мыслей и сознания несомненно останется в коде. На мой взгляд, подобный процесс никак нельзя назвать скучным.

Ричард Мюллер, автор книги «Сейчас. Физика времени», профессор физики в университете Беркли, Калифорния

Программирование — это исключительная компьютерная игра, в которой вы играете против компьютера. Вы пытаетесь его подчинить, заставить его делать то, что вам нужно. А он сопротивляется всеми возможными способами, будто подросток пытается найти в ваших действиях любую лазейку или неточность и использовать ее, чтобы уронить ваше достоинство и не выполнять то, что вы хотите. Иногда он будет даже прятать то, что он натворил, и только вы сможете найти и исправить это.

Самое веселое начнется, когда наконец-то ваша программа заработает и выдаст ответ, который будет выглядеть вполне правильно. Вы победили! Вы подчинили компьютер! Вы его сделали! Поздравляем! Можете показать результат своим друзьям и отпраздновать это.

Создание кода — это действительно непростой процесс, но он никогда не бывает скучным. Если же вам неинтересно, может быть пришло время перейти на новый уровень и заняться чем-то более сложным, но увлекательным?

Владимир Катарджиев, с 10 лет занимается программированием на языке C

Нет. Я считаю, что создание кода не бывает скучным или сложным.

Иногда это может быть не столь увлекательно, как хотелось бы. Например, тщательная вычитка кода для того, чтобы удостовериться, что вся информация верна, создание тестовых примеров для всего, чего только можно, а также огромное количество других мелочей, которые и позволяют коду нормально функционировать. Это все не очень занимательно, скорее рутинная работа, но она нужна для создания хорошего кода. Чем-то схоже с домашними обязанностями: чтобы дома было чисто (а все любят чистоту дома), необходимо производить уборку. С кодом аналогично.

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Иногда создание кода — это непростой процесс, заставляющий попотеть. Однако, на мой взгляд, подобные сложности — это наиболее стоящий и приносящий удовольствие процесс; это то приятное возбуждение, которое испытывает альпинист, поднимающийся на вершину горы; это та радость, которую чувствуешь, обнаруживая новый, никем не открытый вид драгоценного камня.

Все вышесказанное идеально подходит для описания моей работы. Я не буду утверждать, что для каждого человека все выглядит так же. Вполне возможно, что кто-то мучается с выполнением неинтересной работы (поэтому скучно) или же кому-то не хватает профессиональных знаний (поэтому сложно), но я не думаю, что это стандартная ситуация.

Майкл Браун, ветеран сферы разработки ПО с более чем 20-летним опытом

Процесс создания кода иногда может быть совсем непростым. И стать профессионалом в этой сфере очень непросто. Похожее и в других сферах деятельности: стать хорошим гитаристом непросто, как и отличным художником. Умение создавать скульптуры, проектировать здания, проводить хирургические операции — любая квалифицированная профессия требует огромного количества усилий и времени, и в любой сфере случается так, что человек сдается и уходит, не выдержав напряжения.

Если все, ради чего вы стараетесь, это обещание «когда я сделаю это, то буду получать огромные суммы денег», то сомневаюсь, что подобная мотивация сможет куда-то вас привести. И тут дело в том, что Стив Джобс называл «страстным увлечением» своей работой.

Я, к примеру, хочу научиться играть на гитаре. Но я не практикуюсь в достаточной мере, чтобы овладеть этим навыком. Это не означает, что я крайне ленив или недисциплинирован — просто это не то занятие, которое сводит меня с ума и заставляет посвящать ему сутки напролет.

Касательно технологий. Когда я только начинал заниматься программированием, то я не просто хотел узнать что-то о компьютерах, я просто должен был что-то узнать! У меня было то, что сторонний обыватель назвал бы одержимостью технологиями. Поэтому я миновал фазу «это все так сложно, поэтому я никогда с этим не справлюсь», так как любой провал и незадача служили для меня уроком, из которого можно было извлечь что-то новое и полезное.

Если вы изучаете программирование и вам приходится ставить себе напоминание, что пора бы пройти занятие на образовательном портале Udemy, то вы вряд ли заняты своим делом. Но если же вам приходится напоминать себе о том, что пора хоть немного поспать, в то время как вы до поздней ночи разбираетесь с новым инструментом, стремясь его освоить, тогда вы на правильном пути.

Если же у вас первый случай, то вряд ли программирование — это подходящая вам ниша. И тут дело не в вашем характере или старательности, а в том, что вы просто еще не нашли то, что полностью увлечет и захватит вам. Просто продолжайте искать свое призвание.

Боб Кернс, более 40 лет занимается программированием и разработкой языков

Если бы это было скучно, то я бы вряд ли потратил всю свою сознательную жизнь на это.

И, если бы это было столь просто, как многим хотелось бы, то тогда работать было бы действительно скучно.

Но обычно людям становится скучно тогда, когда они сталкиваются с едва преодолимыми трудностями и не видят решения для сложившейся ситуации. В таком случае стоит разбить большую задачу на более мелкие и простые и уже потом постепенно их решать.

Чем более заинтересованным вы будете в том, чем занимаетесь, и чем больше нового вы будете об этом узнавать, тем более увлекательным это занятие будет становиться для вас.