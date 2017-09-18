IT Entrance autumn 2017: репортаж с крупнейшей конференции для начинающих айтишников

Казалось бы, что может заставить почти полтысячи людей собраться в субботу ранним утром в одном месте? Желание стать айтишником! Кто поодиночке, кто парами, кто и вовсе группами, нахлынули на Парк высоких технологий, оживив его солнечным утром 16 сентября. А как же иначе, если происходит такое событие — IT Entrance autumn 2017.

Конференция даёт каждому возможность на самом деле окунуться в сферу IT, пообщаться с известными спикерами, посмотреть на профессионалов крупнейших IT-компаний, пройти экспресс-собеседование, получить консультацию по выбору курсов и стать обладателем сертификата на бесплатное обучение. О том, как прошла крупнейшая в Беларуси конференция для начинающих IT-специалистов, читайте в нашем репортаже.

На открытии IT Entrance autumn 2017 выступил генеральный директор группы компаний BelHard Игорь Мамоненко. Спикер затронул проблему IT-образования в Беларуси, отметил некоторые детали нового декрета ПВТ и поразмышлял на тему создания IT-страны.

Также он отметил, что нашей стране необходимо более двух тысяч IT-преподавателей, у которых будет возможность получать зарплату, сопоставимую с заработком программиста, и которые смогут посвятить свою жизнь именно преподаванию.

Игорь Мамоненко добавил, что раньше у многих было представление о том, что IT-специалист – это некий мини-гений. Но на самом деле сейчас стоит задача снизить планку входа, чтобы многие смогли попробовать себя в этом направлении.

В качестве примера Игорь Мамоненко вспомнил завод Генри Форда, где каждый выполнял какую-то простую работу. Он считает, что сейчас появилась возможность сделать что-то подобное и в IT-индустрии. Если ты умный — ты делаешь более сложную работу. Если же в тебе нет семи пядей во лбу, то это не значит, что путь в IT заказан. Можно сюда прийти, но на чуть менее высокооплачиваемую работу, оплата которой все равно будет выше средней по стране.

Факторы успешного входа в IT

Пожалуй, вот чего-чего, а сказки от директора Образовательного центра Парка высоких технологий слушатели точно не ожидали. С помощью персонажей культового мультфильма «Время приключений» Вадим Зеленков показал слушателям типичный путь проб и ошибок.

Вот с такой преамбулой слушатели окунулись в обзор популярных IT-профессий. По статистике, чуть более 50% от всех IT-специалистов сейчас составляют разработчики ПО. Второе по популярности направление — тестирование — пока занимает только 11% от общего числа, иные — и того меньше.

Однако же, поднимая статистику Образовательного центра ПВТ, Вадим Зеленков отметил, что тут желающих стать тестировщиком и разработчиком ПО почти равное — 267 человек против 286 соответственно. Хотя при этом он отметил, что нормальное состояние на рынке — это когда «на одного тестировщика или руководителя группы приходится по 5 девелоперов».

Это несоответствие базируется на очень стойком убеждении, что тестирование проще. Однако недостаточно только успешно освоить курс, необходимо ещё и трудоустроиться. По статистике ПВТ за последние шесть месяцев, шансы трудоустроиться у пришедших на курсы по разработке ПО — 47%, у тестировщиков — 45%, бизнес-аналитиков — 37%.

Конечно, зашла речь и о зарплатах. Вернее, о правдивых зарплатах. Многие, по словам Вадима Зеленкова, делают ошибку, ожидая от отрасли полторы тысячи долларов, тогда как junior-специалистам в первую очередь стоит смотреть, конечно же, на минимальную заработную плату.

Однако, по его замечаниям, «если вы не валяете дурака в компании, успешно проходите испытательный срок, усиленно работаете над собой, то вас заметят, и ваши доходы вырастут как минимум до медиан к концу первого года».

Наиболее востребованные и популярные направления, такие как тестировщик, back-end и front-end разработчик, бизнес-аналитик, рассматривались отдельно, рассказывалось о плюсах и минусах, минимальном и оптимальном наборе качеств, необходимых для освоения данных специальностей.

Безусловно, многие в IT приходят после курсов, и им было уделено отдельное внимание. Вадим Зеленков поделился критериями, по которым можно определить качество курсов. Хотя, конечно же, «многое зависит не только от учебного центра, но и от вас самих, так что ничего не гарантирует вам 100%-го успеха». Это же касалось и «корочки» — документа о высшем образовании, которым «можно стул шатающийся подпереть».

Конечно, это только шутка, однако из 155 компаний-резидентов ПВТ тестировщиков без высшего образования готовы взять 51% компаний, разработчиков — 30%, бизнес-аналитиков — только 10%. Но при этом вообще junior-разработчиков готовы принять к себе на работу целых 70% компаний-резидентов ПВТ.

Переработки в IT: кто в них виноват и что с ними делать

Об одном из самых неприятных явлений в любой работе – овертаймах – рассказал Виктор Петров, руководитель отдела серверной и front-end разработки в SoftTeco.

Овертайм — это переработка по времени, возникающая по ходу реализации проекта. По законодательству Республики Беларусь, количество рабочего времени не может превышать 40 часов (по 8 часов 5 дней в неделю). Всё, что выше, и есть овертайм. Встаёт вопрос: хорошо это или плохо, и какие овертаймы приносят пользу, а какие — вред?

Сперва были рассмотрены причины овертаймов. В них могут быть виноваты заказчики, project-менеджеры или сами разработчики.

«Мы все знаем, что мы склонны переоценивать свои возможности. Часто разработчик, видя задачу, считает, что решит ее быстрее установленных сроков. Обычно к концу сроков он понимает, что не успевает. Опытный специалист тогда идёт к project-менеджеру и говорит, что действительно не успевает, потому что переоценил свои возможности. Молодой же разработчик будет выполнять задачу вечерами, ночами, утром. Так и появляются овертаймы».

Может случиться и так, что разработчику достанется тема, в которой он не очень хорошо разбирается. И он вынужден проводить больше времени за решением задачи. Конечно, могут быть и личные причины, когда «горит проект».

«Если project-менеджер видит, что квалификации разработчика недостаточно для выполнения задачи, то, независимо от бюджета, время выполнения задачи может быть увеличено».

Со стороны управленцев также могут быть причины овертаймов. Например, обещание заказчику сделать всё быстрее, чем реально команда успевает. И со стороны заказчиков нередко бывают причины переработок. Зачастую, всевозможные start-up всецело зависят от того, кто даёт деньги. И им надо сделать проект или часть проекта к определённой дате. Все понимают: если не успеть сделать, то дальше финансирования может и не быть.

Иногда заказчики вносят изменения в список работ незадолго до выпуска. Например, в понедельник сдавать проект, а в середине предыдущей недели клиент просит расширить функционал какой-нибудь кнопки в приложении. Конечно, можно попытаться объяснить ситуацию и попросить перенести сроки, либо попытаться выполнить задачу. Вот тут-то снова появляется переработка.

Недостаток коммуникации и отсутствие знаний в сфере IT также могут привести к непониманию между заказчиком и разработчиками.

Виктор Петров также отметил, что постоянное напряжение, работа на выходных могут принести вред, приводя к эмоциональным выгораниям, которые впоследствии могут привести к различным заболеваниям психосоматической природы.

Впрочем, кратковременная переработка может быть и полезной. Повышается уровень «положительного стресса», когда человеку предлагается другой проект, чтобы основная работа не превращалась в рутину.

Нет смысла скрывать, что у любой компании есть овертаймы, но они могут быть и запланированными. Для этого учитываются и удовлетворённость проектом команды разработчиков, и физическое и эмоциональное состояние. Ведь люди не только работают, но и живут своей жизнью. Если человек полгода строил квартиру, занимался ремонтом, возил материалы, то попросить его задержаться на выходных — это неправильно, он может просто сломаться. Также, это может попросту «отпугнуть» семейных сотрудников, у которых есть маленькие дети. Это приводит к уходу квалифицированных кадров из компании. В SoftTeco этот вопрос решают таким образом, чтобы сотруднику не нужно было делать выбор между семьей и работой.

Безграничные возможности в IT и компания своей мечты

Своими впечатлениями и эмоциями со слушателями поделился front-end разработчик компании Syberry, студент Компьютерной Академии «ШАГ» Геннадий Ковалёв.

«По результатам соцопроса, 83% респондентов идут в IT из-за денег. Но я пришёл в IT не за деньгами, меня привлекло то, что тут можно бесконечно развиваться и расти».

Истории из жизни всегда самые сильные, поэтому неудивительно, что спикер начал с себя. Закончив БГЭУ по специальности «менеджмент гостиничного бизнеса», он устроился в гостиничный бизнес и вполне успешно работал в течение двух лет. Что же заставило его сменить направление деятельности?

«В какой-то момент я увидел для себя потолок и задумался, куда мне идти, чем дальше заниматься. И вот безграничные возможности я увидел именно в IT. А сам переход бы очень тяжелым».

Работа, конечно, остаётся работой, но я искал для себя что-то, что приносило бы мне радость. Я определённое время слушал людей из IT, читал что-то, ходил на дни открытых дверей учебных центров. В итоге определился, поступил в Компьютерную Академию «ШАГ» и теперь занимаюсь Front-end-разработкой. Уже через шесть месяцев после начала обучения я связался с компанией Syberry и начал выполнять для них какую-то работу.

«Вам нужно понимать, что любые курсы — это направление, база, мотивация. Самому сложно вот так сесть и начать смотреть ролики на YouTube. В Академии тебе дают стимул и информацию, ты за неё цепляешься, заинтересовываешься и таким образом получаешь знания».

Иван Прозорсков, преподаватель Компьютерной Академии «ШАГ», рассказал об одном из ключевых принципов Академии.

«Мы подготавливаем программу и студентов так, чтобы они впоследствии могли устроиться в компании наших партнёров. Вам во всяком случае придётся упорно работать. Если вы будете выполнять все необходимые задания и стремиться к саморазвитию, то у вас всё получится. Бывают и такие ситуации, что наши выпускники приходят и спрашивают, есть ли сейчас какой-нибудь толковый студент, кто готов поработать».

Подробнее, опять же, на собственном опыте, о трудоустройстве в компанию мечты рассказал Геннадий Ковалёв.

«У Академии есть совместный проект с работодателями, которые заинтересованы в молодых специалистах. В Центре карьеры устраивают встречи с HR-специалистами, с директорами, проводят лекции и дискуссии. И это всё мотивирует, ты можешь не только учиться и выполнять тестовые задания, ты можешь прикоснуться к этому community, поучаствовать».

С Syberry Геннадий также познакомился на подобном мероприятии, когда ему пришла рассылка на почтовый ящик. В письме было указано, что придёт не только HR, но и сам управляющий компанией, и его это привлекло. На самой встрече компания его поразила, он вдохновился и на следующий день написал письмо. Ему рассказали о программе дистанционного обучения для Front-end разработчиков, где надо было выполнять задания, самому учиться, а потом получать отзыв от компании.

«После того, как меня приняли на курс, началось самое тяжелое время. Мне надо было работать, а по ночам учиться. Я очень кропотливо работал, и после второго тестового задания мне предложили удалённо поверстать, участвуя в реальном проекте. Я поработал полтора месяца и после этого решился – ушёл с прошлой работы и вот уже больше чем полгода работаю в Syberry».

Напоследок Геннадий дал несколько советов: посещать встречи, общаться с людьми, использовать все возможности, которые будут заряжать стремлением. И, конечно же, необходимо учить английский, если есть желание выйти на международный рынок.



Каких ошибок стоит избегать на старте карьеры в IT

На старте карьеры в IT большинству из нас хочется избежать ошибок и трудностей. О том, как минимизировать возможные проблемы, новичкам рассказал Владимир Дюбков, ректор Института IBA.

«Мы рассматриваем IT-бизнес именно как бизнес, фундаментом которого, разумеется, являются технические знания вкупе с бизнес-знаниями и иностранными языками».

Апеллируя к опыту программы переподготовки в Институте IBA, ректор отметил, что 63% слушателей – это люди гуманитарных специальностей. При этом чуть менее, чем каждый 10-й – это действующий студент. Среди слушателей курсов переподготовки можно найти представителей следующих профессий: артист оркестра, преподаватель истории, физики и иностранных языков, инженер и даже конструктор-проектировщик.

В то же время 67% окончивших обучение нашли работу в сфере IT. Теперь эти выпускники работают по специальностям: программист, тестировщик, администратор баз данных, системный аналитик, менеджер по продажам IT-услуг и даже менеджер проектов.

Ректор отметил, что те, кто не пошёл работать в IT-сферу, обычно отрабатывали распределение (так как пришли на переподготовку действующими студентами) или находили хорошую работу по основной специальности. При этом гораздо важнее карьерная динамика выпускников: они находили работу в IT, становились менеджерами и даже устраивались на государственные предприятия, куда бы их не взяли без диплома о переподготовке.

Исходя из проведенного исследования Институтом IBA, выпускники учреждения рекомендовали выбирать направление в IT исходя из собственных интересов и способностей, советоваться с практикующими IT-специалистами, а также начинать самостоятельно изучать то, что вам понравилось.

Самыми типичными сложностями при входе в IT они назвали: поиск первого места работы, отсутствие профессионального опыта и первые собеседования, которые зачастую неудачны. Но не стоит опускать руки, если вас настигла неудача – продолжайте трудиться и развиваться в своей профессии, и все обязательно получится. И наконец, ключевой момент при приеме в IT – знание английского языка. Отсюда ещё один важный совет начинающим IT-специалистам: повышайте свой уровень английского языка и вы станете по-настоящему конкурентоспособными.

Adobe Experience Manager: перспективная специальность, одобренная мировыми компаниями

Павел Вейник, представитель компании Axamit, говорил о карьере программиста, причём не только тем, кто только хочет начать развиваться в этом направлении, но и тем, для кого все еще актуален вопрос выбора языка программирования.

Приведя статистику наиболее популярных и используемых языков программирования, он отдельно рассмотрел области их применения. Упор Павел сделал на корпоративные системы, в которых используется Adobe Experience Manager. По его словам, AEM-специалисты работают в крупных международных компаниях и спрос на них достаточно высокий. При этом каждая компания стремится переделать AEM под себя.

Именно поэтому программисты, которые владеют этой системой, в среднем получают более высокую зарплату, поскольку от них требуется гибкость и умение подстроиться под особенности AEM в каждом конкретном случае.

Для обучение AEM, в том числе и на базе центра обучения Axamit, необходим опыт 1-2 года в Java, знание HTML, CSS, JS и др. Причём формат образования предполагает собой индивидуальное онлайн-обучение.

Организаторами конференции IT Entrance autumn 2017 выступают Парк высоких технологий, старейший белорусский IT-портал KV.by и Образовательный центр Парка высоких технологий.

Партнеры – Компьютерная Академия «ШАГ», ИТ-Академия Belhard, Центр стажировок Belhard, SoftTeco, R-Style Lab, каталог учебных курсов Recoursia.by, Axamit, клуб виртуальной реальности VR-CLUB.

Партнер кофе-паузы – кондитерская фабрика "Алвеста".

Партнер подарков - STC.