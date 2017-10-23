Старт в IT: как построить свою карьеру?

Информационные технологии как сфера трудовой занятости привлекает сейчас не только молодых специалистов, выпускников технических вузов, но и тех людей, образование и опыт работы которых далеки от этой сферы. Конечно, начать карьеру в IT, имея за плечами диплом в соответствующей области гораздо проще — обычно молодые специалисты, а также студенты последних курсов размещают свое резюме на jobs.tut.by, dev.by или других подобных площадках, далее следует обычная процедура отбора и найма на работу.

Для людей, кардинально меняющих свою жизнь, меняющих область работы, этот путь сложен. Нужно сначала изучить предметную область, получить хотя бы минимальные знания и опыт. Сейчас предлагается много курсов, где за более или менее умеренную плату учат разработке и тестированию практически с нуля.

Найти и пройти эти курсы несложно, но вот устроиться на работу проблематично, так как серьезные фирмы не очень-то жаждут нанимать сотрудника без опыта работы. И это понятно, ведь работе айтишника сопутствуют большие умственные и эмоциональные нагрузки, зачастую граничащие со стрессом. Как при этом поведет себя человек, для которого сфера ИТ совершенно нова и незнакома, наперед знать невозможно. Даже самый минимальный опыт длительностью в полгода — это уже хороший залог для востребованности на рынке труда.

«Но и перед ИТ-компаниями тоже стоит проблема, как найти специалиста нужного уровня, — рассказывает руководитель департамента фронтенд и серверной разработки компании «СофтТеко» Виктор Петров. — В «СофтТеко» мы ищем специалистов, размещая объявления о вакансиях, рассматривая объявления о поиске работы, привлекая HR-агентства и т.д. Но чтобы найти человека, который сможет действительно эффективно работать, нужно провести десятки собеседований, отсеивая тех, кто переоценил себя, размещая в резюме завышенные знания и умения; люди не всегда адекватно могут оценить свою стоимость на рынке».

Обоюдовыгодное решение этих проблем как для работодателей, так и для соискателей помогает найти Practice lab при Образовательном центре Парка высоких технологий. Practice Lab готовит IT-специалистов по разным направлениям — от программистов до бизнес-аналитиков и тестировщиков. Занятия основаны на построении проектной команды. Ребята делают проекты в условиях, приближенных к реальной проектной деятельности. Работа проходит под руководством опытных менторов — руководителей проектов и технических специалистов.

Таким образом, после завершения курса выпускники — это не просто люди, владеющие набором технологий и умений, но и уже практические IT-специалисты уровня Junior, получившие свой первый опыт в выполнении проектов.

Кроме того, по завершении курса Образовательный центр готовит встречу выпускников с компаниями — потенциальными работодателями. Формат встречи, на мой взгляд, оптимальный: приглашаются компании, заинтересованные в поиске IT-специалистов, проходит небольшая презентация проектов, которые делались в течение курса.

Представители компаний получают набор документов касательно каждого выпускника: краткое резюме соискателя работы, список задач. над какими задачами человек работал, характеристика проделанной работы, рекомендации и т.д. И эти документы подтверждены конкретными людьми — преподавателями Образовательного центра ПВТ. То есть уже по документам можно составить себе мнение, что за человек конкретный выпускник.

Затем у представителей компаний есть время провести краткий опрос выпускников. Опросы проходят быстро — нет необходимости переходить от одного стола к другому. Выпускники могут отвечать на вопросы сразу перед многими потенциальными работодателями.

После таких собеседований можно сразу предложить выпускнику время дополнительного собеседования в офисе компании. Так как резюме содержит также контактную информацию выпускника, то о дополнительном собеседовании можно договориться и позже по телефону или e-mail.

«В «СофтТеко работает несколько человек — выпускников Образовательного центра Парка высоких технологий, — продолжает Виктор Петров. — Эти люди отличаются не только хорошей технической подготовкой, но высокой организованностью, целеустремленностью. Это те, кто осознанно сделал поворот в своей жизни в сторону программирования, а потому эти люди мотивированы делать качественно свою работу, развиваться дальше, строить свою карьеру».

Таким образом, Образовательный центр ПВТ дает возможность IT-специалистам изучить новые технологии, попробовать, как это — работать в IT.

Компаниям, которые работают на рынке, Образовательный центр экономит массу часов, позволяя быстро и качественно провести собеседования специалистов и пригласить на работу людей, максимально отвечающим требованиям того или иного проекта.

Молодой специалист Алексей Николаев работает в «СофтТеко»в качестве Front-end разработчика всего два месяца. Он нашел эту работу благодаря учебе в Образовательном центре Парка высоких технологий.

- По первой профессии я инженер по защите информации. Работал в крупном банке. Через 5 лет работы стало ясно, что предел достигнут и впереди только рутина: никаких перспектив развития или карьерного роста. Появилась мысль о смене сферы деятельности. Первое время самостоятельно изучал вёрстку по книгам, статьям и видеоматериалам в интернете. Когда стало ясно, что такое обучение не позволит в должной степени стать компетентным специалистом, решил поступить на курсы профессиональной подготовки IT-специалистов. После тщательного анализа мой выбор пал на Образовательный центр ПВТ.

Курс «Front-end разработка» состоял из двух обучающих модулей (вёрстка и JavaScript) и одного практического. Это позволило полностью погрузиться в будущий рабочий процесс. Наша команда из 10 человек состояла из выпускников курсов по различным направлениям (Front-end, BD, BA, UI, TEST) и работала над проектом «Электронный журнал» для детской академии при ОЦ ПВТ. Рабочий процесс дал возможность научиться планировать свои задачи и время на их выполнение, понять специфику взаимодействия с разработчиками из других направлений в сфере IT. Координировал нашу работу Scrum Master, а в случае необходимости можно было обратиться за помощью к менторам.

В конце практики проходила презентация проектов перед другими командами, а затем ярмарка вакансий с участием представителей различных компаний. На ярмарке у каждого соискателя была возможность провести самопрезентацию перед представителями IT-компаний: рассказать о себе и роли в проекте, представить наиболее интересные решения. Затем специалисты компаний задавали интересующие их вопросы. Виктор Петров, руководитель отдела в компании «СофтТеко», пригласил пройти внутреннее собеседование и сделать тестовое задание. Все прошло успешно.

Так я нашел свою компанию и сферу, в которой хочу развиваться. Обучение в Образовательном центре ПВТ позволило мне сделать большой скачок вперед в развитии как Front-end разработчик и найти интересную работу в крупной компании. Мне предстоит ещё многое изучить, ведь наша профессия требует постоянного развития. Мир высоких технологий меняется ежеминутно, и стоять на месте — значит идти назад, рассказал Алексей.

А вот мнение Дениса Гирича, Java-разработчика «СофтТеко». В прошлом инженер-энергетик с 5-летним стажем в крупной государственной организации, Денис осознанно выбрать сферу IT для своего дальнейшего развития:

- Для меня моя новая профессия — это возможность развития, раскрытия моего потенциала. Это свобода и иное отношение к жизни. Ты много работаешь, ты сам несешь ответственность за свои действия. И зачастую твоя ошибка может стоить компании целого проекта. Но твоя задача — найти правильные оптимальные решения. И мне нравится такой подход. Это дает возможность идти вперед. Но IT нужно именно любить, жить этой темой, интересоваться, смотреть, читать, создавая свою реальность. Я ушел из интересной, но бесперспективной профессии. Молодость на то и дана, чтобы найти себя, попробовав разное. Я закончил курсы и решил, что нужно попрактиковаться в Practise lab при Образовательном центре Парка высоких технологий.

Это своего рода инкубатор, в котором команда работает над проектов в условиях, максимально приближенных к реальным. Нас было 10 человек. Каждый работал у себя дома, но мы обсуждали совместные шаги, а опытный ментор помогал с решением наиболее сложных задач. После этого была презентация перед специалистами компаний, которые пришли выбирать себе новых сотрудников. Ты садишься перед ними, отвечаешь на вопросы. Если подходишь кому-то, приглашают на собеседование. 265 день года — День программиста. Именно в этот день меня пригласили на собеседование в «СофтТеко». Как результат, я уже несколько месяцев работаю Java-разработчиком в дружной и слаженной команде. Мы все пришли сюда развиваться и расти. Но и компания выигрывает от этого, получая по итогу высококлассных специалистов.

- Нашей приоритетной задачей является не просто техническая подготовка выпускника, а полноценный ввод в новую профессию. Сегодня на рынке труда сложилась такая ситуация, при которой спрос на junior-специалиста без опыта работы невелик. Чтобы попасть в серьёзную компанию, нужно обладать не только теоретическими знаниями, но и хорошо отработанными навыками их применения, опытом командной работы, пониманием процессов и методологий разработки программного обеспечения, - рассказывает Вадим Зеленков, директор Образовательного центра ПВТ.

Для решения этой задачи нам фактически пришлось создать IT-компанию внутри нашего Образовательного центра. Так, например, на базе Центра созданы практикумы для начинающих IT-специалистов, которые хотят попробовать свои силы на реальном IT-проекте в реальной проектной команде на программе стажировки. Выпускники разных программ объединяются в проектные команды и реализуют функциональность одной большой системы. Над проектами работают несколько команд, что дает дополнительный плюс: вы не только учитесь взаимодействовать внутри своей команды, но и получаете бесценный опыт межкомандного взаимодействия. В основном мы работаем над некоммерческими проектами, в остальном мы практически ничем не отличаемся от нормальной IT-компании. Это и позволяет командам набрать ценный опыт.

«Но, конечно же, самый важный результат учебы – трудоустройство!

Наш центр внесен в Реестр агентств по трудоустройству, что даёт нам право официально заниматься данной деятельностью. Мы гордимся своими открытыми данными по статистике трудоустройства, а это целых 87%.

И это мы учли, — продолжает Вадим Зеленков».

- Лучшие студенты получают рекомендательные письма от преподавателей и проходят бесплатный тренинг по трудоустройству. Мы помогаем составить хорошие резюме и рассылаем их по базе вакансий. По партнерским условиям о новых вакансиях мы узнаем первыми — еще до того, как они появятся на сайтах поиска работы. Также ключевую роль в процессе подготовки наших выпускников играет тесное сотрудничество с компаниями-партнёрами, такими как «СофтТеко». Мы из первых уст получаем обратную связь о качестве подготовки наших слушателей, узнаём об актуальных технологических трендах и требованиях к специалистам».