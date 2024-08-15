В российских ИТ-компаниях вырос спрос на программистов со знанием китайского языка

На ИТ-рынке растет спрос на специалистов со знанием китайского языка. Об этом в середине августа пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на данные HeadHunter и «Авито Работы».

По данным HeadHunter, в российских ИТ-компаниях начал расти спрос на специалистов со знанием китайского языка. В целом, по данным компании, спрос на них вырос на 31% за семь месяцев 2024 г. относительно аналогичного периода прошлого года. Всего на площадке было опубликовано более 900 вакансий с требованием знания китайского языка. В первую очередь вырос спрос на программистов и разработчиков — число вакансий по этим специальностям со знанием языка увеличилось на 74%, пишет Cnews.

По данным «Авито Работы», в первом полугодии спрос работодателей на ИТ-специалистов со знанием китайского языка вырос на 65% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

По мнению экспертов, это связано с появлением ряда азиатских приложений на российском рынке, а также переходом на китайское оборудование для производства электроники. ИТ-компании также отмечают спрос на ИТ-специалистов и c корейским языком.