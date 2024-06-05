В Минске начал работу 30-й Форум "ТИБО"

В конгресс-холле Минск-арены состоялась церемония официального открытия ХХХ Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2024.

Приветственное слово Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко участникам и гостям ХХХ Международного форума ТИБО-2024 огласил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Глава государства отметил, что в 30-й раз гостеприимно распахнул свои двери Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО. «За три десятилетия своей работы он по праву стал авторитетной площадкой для демонстрации мировых трендов, обсуждения тенденций и перспектив в IT-сфере, способствует динамичному движению в цифровое будущее с охватом практически всех сфер нашей жизни. На ТИБО презентуют лучшие решения, отраслевые новинки, получающие в дальнейшем массовое распространение. Еще одно ключевое направление форума – диалог между государством, бизнесом, наукой и обществом», – говорится в приветствии.

Как подчеркнул Президент, на фоне сложившейся геополитической обстановки, основная тематика нынешнего мероприятия – обеспечение кибербезопасности и укрепление технологического суверенитета. «Убежден, гости и участники по достоинству оценят научно-технологических достижения белорусских разработчиков, сформируют новые деловые связи с перспективой практической пользы как для рядового потребителя, так и для страны в целом», – сказано в приветственном слове.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко отметил, что за 30 лет сфера ИКТ в своем развитии прошла далеко вперед. Если в 2014 году в форуме приняли участие 28000 посетителей и 200 компаний, то в 2023 году участниками стали 56000 человек и 280 компаний. «Изначально он был ориентирован на профессионалов отрасли – связистов, инженеров, программистов. Представленные проекты решали задачи по усовершенствованию технологий в первую очередь фиксированной связи, созданию базовых информационных ресурсов, автоматизации кадрового и бухгалтерского учета, документооборота, архивного хранения, то есть удовлетворяли насущные потребности в соответствии с реалиями тех дней. С тех пор сфера ИКТ в мире и в Беларуси в своем развитии ушла далеко вперед. Параллельно изменялся и форум, приобретая все больше участников и стимулируя интерес общества к технологическому прогрессу», – сказал Роман Головченко.

Глава Правительства подчеркнул, что ТИБО отражает широкий спектр актуальных тенденций внедрения ИТ-технологий во многих сферах развития страны. Для государства является приоритетом максимальный перевод коммуникации в цифровой формат. Беларусь первой из стран СНГ провела перепись населения в электронном формате. Важной вехой является формирование «электронного правительства». В Беларуси с 2014 года выдано почти 2 млн электронных цифровых подписей. «Это говорит о активном переходе на цифровое взаимодействие между государством, гражданами и бизнесом», – отметил Роман Головченко.

Премьер-министр подчеркнул, что оцифровка является ключевым элементом дебюрократизации». Ежемесячно проводится 10000 транзакций по оказанию 233 видов электронных услуг и 330 видов административных процедур. Видится важным развитие Единой системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц, Единого реестра лицензий.

Основными приоритетами государства в сфере информационно-коммуникационных технологий является создание абсолютно новой архитектуры сетей, развитие платформы «Умный город», перевод более 400 административных процедур в электронный вид, объединение цифровых логистических сервисов на одной платформе, объединение электронного документооборота в торговле, создание «цифрового государства», переход на отечественное ПО. Важной является подготовка профессиональных кадров. В заключение премьер-министр пожелал удачи участникам форума.

С видео приветствиями к участникам и гостям ТИБО-2024 обратились директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи Космас Завазава, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин. Приветственные письма направили Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович, Государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России Дмитрий Мезенцев, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Председатель организационного комитета, Министр связи и информатизации Константин Шульган поблагодарил высоких гостей за внимание к форуму. «Здесь мы можем посмотреть на цифровые технологии, а потом, уже как пользователи, увидеть результаты внедрения», — подчеркнул Константин Шульган.

Под звуки фанфар Министр связи и информатизации Константин Шульган объявил XXX Международный форум ТИБО-2024 открытым.