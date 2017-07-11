«Готовы сжечь меня на костре». Белорусские блогеры о заработках, комментариях и призвании

Расспросили популярных белорусских блогеров из разных сфер о том, как зарабатывать на собственном блоге, сколько времени уделять подписчикам и как общаться с троллями.

Дмитрий Волотко, блогер

– Моему блогу недавно исполнилось 10 лет, а вообще? пишу я около 13. Начиналось все просто и довольно банально – в ту пору в моем окружении быть блогером было модно. Сначала я писал об аниме-вечеринках, которые сам же помогал организовывать в Москве, а потом начал рассказывать обо всем на свете.

Спустя годы наступил черед профессиональных записей по теме веб-разработки. А последние 3-4 года я пишу о городе, в котором живу, о технике и машинах. Мой блог – это мое хобби. И сложно вкратце рассказать, почему для меня это важно. Думаю, мне это нужно, потому что приносит покой и удовлетворение, помогает проводить свободное время.

Все, что нужно блогеру для того, чтобы его записи читали, а видео смотрели, - это быть интересным. Иначе никак. А вот каких-то особых качеств, как мне кажется, не нужно. Интернет знает массу примеров популярных блогеров, которых считают и святыми, и конченными уродами. Каждый сможет найти аудиторию, если писать интересно именно для нее.

Последние два года я стараюсь писать периодично. Пробовал выдавать текст раз в день, но качество записей резко упало, я «исписался» буквально за полгода. Оптимально для меня – три раза в неделю. А значит, на блог я трачу минимум три часа в неделю – максимума в этом деле нет. Например, на днях меня позвали в поездку в областной центр: выезд ранним утром, а возвращение в Минск – к ночи.

Конечно, очень приятно, когда хвалят – краснею, как скромная школьница. Критику стараюсь взвешенно фильтровать: отделяю откровенный негатив, который пишется с целью обидеть или поиздеваться, от дельных замечаний. Я, конечно, не афиширую это громко, но к отдельным замечаниям стараюсь прислушиваться.

Да, блог – мое хобби. Но кто сказал, что на хобби нельзя зарабатывать? Да, на деле успешных белорусских блогеров, которые могут весомо зарабатывать на своих площадках, – немного. Мои заработки скромны, потому что я не люблю писать откровенную джинсу, а мои читатели не любят ее читать. Вообще, не люблю писать из-под палки. Не люблю писать на тему, о которой уже завтра напишут десятки моих коллег. Да и не читают меня миллионы. В итоге я решил отказываться от платных публикаций с начала 2017 года. Если тема интересна, пусть даже она будет трижды рекламной, напишу бесплатно – обращайтесь.

Думаю, работу над блогом все равно нужно совмещать с постоянной. Знаю всего несколько человек из белорусской блогосферы, которые способны жить на то, что им приносит блог. Речь о суммах от 1 000 долларов в эквиваленте. От работы никуда не деться: не важно – на дядю или на себя.

Дело в том, что в каждой области, будь то мода, машины, еда, путешествия, мобильные телефоны или алкоголь, есть лимитированное количество читаемых блогеров. И, как правило, бренды выбирают идеально подходящего блогера для конкретной задачи. Или зовут всех, кто подходит по тематике, на большую вечеринку.

Чтобы зарабатывать собственным блогом нужно долго и усердно работать. Никакого универсального решения нет – это же не рецепт борща. Каждый находит свою лазейку, подход к аудитории, каждый сам строит свою стратегию блога. В Беларуси мало профессиональных блогеров, поэтому конкуренции пока нет.

– Я ещё со школы интересовалась косметикой, всегда покупала журналы, изучала новинки. В университете открыла для себя мир YouTube , где каждый день смотрела обзоры девчонок о различных косметических средствах. И, конечно, покупала много косметики. Мне нравилось ее тестировать, сравнивать, искать лучшие средства. В какой-то момент у меня стали спрашивать совет подруги и знакомые, что лучше купить, интересовались моим мнением о какой-либо марке. И мне было приятно, когда потом меня благодарили за совет и удачную покупку.

Тогда я поняла, что хотела бы вести свой канал или блог, делиться своим мнением, рассказывать о продуктах. Но меня останавливало отсутствие свободного времени. Я понимала: чтобы снять один ролик, нужно время на съемку, монтаж, редактирование. А я работаю полный рабочий день, только вечером возвращаюсь домой.

Моя коллега случайно показала мне несколько бьюти-страничек в Instagram. Для меня было открытием, что там тоже можно вести свой блог. И для меня этот формат подходил идеально, ведь можно быстро сделать фото на телефон, выложить его и тут же написать краткое мнение о продукте. Я поняла, что тоже могу вести такую страничку, и больше года назад выложила свой первый пост. И ни разу об этом не пожалела.

Если честно, я хотела бы больше времени посвящать блогу. У меня много идей, желания делать интересные посты. Но я работаю 8 часов в день, у меня остаётся время только вечером либо на выходных.

Самая главная проблема – поймать хороший свет для фото. К сожалению, у нас не так часто солнечные дни, а в зимнее время темнеет рано. И порой у меня лежат интересные продукты, на которые я хочу сделать обзоры, а не могу их сфотографировать. Иногда приходится вставать пораньше и перед работай делать фото. Наши топовые блогеры – это либо студентки, либо неработающие девушки. У них есть больше свободного времени для ведения блога.

В первую очередь блогер должен быть ответственным. Надо продумать, что ты выкладываешь, что ты пишешь, ведь твоё мнение может повлиять на выбор и предпочтения других людей. Плюс ко всему, надо постоянно выкладывать новые посты, а это значит, надо уметь планировать своё время.

Если писать три поста подряд, а потом пропадать на месяц, то постоянную аудиторию удержать будет сложно. И, конечно, надо быть честным. Даже если какой-то продукт вам прислали на обзор, описание и характеристики должны быть правдивыми. Стоит не боятся писать и о плюсах, и о минусах. Ведь по вашему отзыву человек может купить продукт, потратить деньги, и разочароваться.

Я считаю, успешный блогер должен быть амбициозным. Надо развивать свой блог, делать более качественные и интересные фотографии, улучшать стиль написания постов, возможно, расширять тематику. Это постоянная работа и над собой и над своим блогом.

Я научилась правильно реагировать на критику. Если это замечание вроде "ты дура", то игнорирую. Если это какое-то дополнение к моему посту, например, я писала о свойствах крема, а меня кто-то поправил и пояснил состав, то я всегда скажу "спасибо!". Ну, похвала всем приятна, тем более, когда тебя благодарят за полезный пост. Для этого я и веду страницу.

Для меня блог – это только хобби. Все дивиденды, что я получаю от блога – это продукция на обзор от силы пару раз в месяц. Поэтому, конечно, я совмещаю ведение блога с постоянной работой. Знаю, что девушки с большим количеством подписчиков как-то зарабатывают на своей странице. А некоторые опытные блогеры ведут страницы косметических компаний в качестве дополнительного заработка. Конечно, мне бы хотелось, чтобы мое хобби стало моим средством заработка, но не уверена, что в нашей стране это возможно.

Я считаю, что блогинг в Беларуси ещё только зарождается. Не так много у нас качественных страниц, с хорошими постами и красивыми фотографиями. Поэтому новенькие девочки достаточно быстро находят свою аудиторию. Но даже наши топовые блогеры не выдерживают конкуренцию с российскими. Там ведение блога уже вполне считается работой. Косметические компании устраивают для них интересные презентации, встречи, туры. Они понимают, что в современном мире какая-нибудь девочка, скорее купит блеск, который увидит на странице любимого блогера, чем в рекламе по телевизору. Хочется верить, что пройдёт немного времени и у нас так же станут относится к блогерам.

Олег Нестеров, YouTube-блогер, ведет свой канал о ремонте авто

– Началось все, наверное, как у всех, – просто записал видеоролик три года назад и выложил его на YouTube. Со временем ролик стал набирать просмотры, а люди стали спрашивать и советоваться, просить, чтобы я снял что-то еще. Я начал отвечать, общаться, записал еще несколько видео – и дело пошло. Моим зрителям нравится, что секреты ремесла можно узнать, сидя дома у компьютера.

Я думал, что 1 000 подписчиков – это мой предел мечтаний. Казалось, что это сумасшедшее число. Я же понимал, что выпускаю не шоу, а канал-справочник, познавательный, обучающий. За каналом следят люди, которые уже что-то сломали или только собираются что-то сломать.

На самом деле, мой блог – это до сих пор хобби, только оно стало еще и работой и источником заработка. Теперь записи видео стали занимать большую часть жизни: по 16-18 часов в сутки. Это только кажется, что записать видео и выложить на YouTube – минутное дело. Утром или днем проходит съемка, вечером – монтаж.

Пока видео сохраняется и заливается на YouTube, я поддерживаю общение в социальных сетях – мне приходит около 1 200 сообщений в сутки в разные соцсети: от Facebook до «Одноклассников». На самом деле, нереально прочитать их все. Но я стараюсь постепенно разгребать эти завалы, стараюсь каждому хоть что-то ответить. Научился читать через строчку, чтобы понимать суть, но не тратить много времени.

Больше половины сообщений – это благодарности. На них хотя бы смайликом нужно ответить, чтобы зритель получил обратную связь. Это общение, пусть даже очень ограниченное, –необходимо, чтобы зритель знал, что его услышали, чтобы он не был обижен, не думал, что его игнорируют.

Бывает, присылают длинные сообщения с целой семейной историей. И такие сообщения ни в коем случае нельзя оставлять без внимания: человек же старался, душу тебе изливал, потратил как минимум 20-30 минут своего времени. За такие письма я благодарен – это живой отклик, который убеждает меня в том, что я делаю что-то важное.

Троллей, конечно, тоже никто не отменял. Есть такие, которые готовы сжечь меня на костре. Некоторые даже на протяжении всех трех лет следят за мной, распространяют в соцсетях какую-то лживую информацию обо мне. Но лучшее лекарство от них – игнорировать. Любая переписка с ними, любая реакция или попытка оправдаться – это пища для них. Обидно ли мне? Обидно, когда тебя предают. Обидеться можно на друга, близкого человека. А эти предать не могут – они же мне никто. Собака лает – караван идет.

Когда блог стал популярным, изменился мой круг общения. Мой канал смотрят зрители из более чем 200 стран. Мир стал казаться маленьким: в любой точке мира, хоть в Никарагуа или Новой Гвинее, есть человек, с которым ты общаешься. Расстояние теряет свой смысл, когда с ними переписываешься. Некоторые пишут – мол, заскочу к тебе. А это «заскочу» на самом деле – 3 000 километров.

Меня часто спрашивают: «Как сделать миллионные просмотры?». Сделать-то элементарно, но какой ценой! Всем интересны насилие, секс, черный плоский юмор. Вот и ответ: выйди голым на улицу, обворуй бабушку у церкви, избей ее и пошути об этом – и будет 5 миллионов просмотров. Но нужно ли это человеку? Канал начнет быстро угасать, если не выпускать такие видео регулярно.

Зарабатывать мой блог будет и дальше, даже если я прекращу выпускать видео – они не теряют актуальности. Деньги ведь идут не только от партнерской программы YouTube, но и от заказной рекламы в роликах, постов в соцсетях.

Блог ведь может и не мешать вашей работе. Можно работать, поставить рядом камеру – и совместить хобби с работой. Художник вы, парикмахер или даже тракторист – любой может делать свой блог интересным и популярным, не отрываясь от дел.

У каждого кулика – свое болото. Блогеров может и должно быть много, но разных, уникальных, необычных. Нужно понимать, что люди – разные. То, что одному кажется неинтересным и где-то даже глупым, для другого будет откровением. Поэтому я искренне уверен, что любой канал, если им заниматься и его поддерживать, разовьется со временем.

Александр Найденов, видеоблогер, главный редактор радио Unistar

– Я никогда не называю то, что делаю, блогом. Во-первых, блог, как мне кажется, предполагает регулярность – нельзя разместить два видео подряд, а потом молчать целый месяц. Во-вторых, нужны хоть какие-то усилия по продвижению блога. А я этого не делал никогда: само распространяется, и ладно.

Я просто активно веду страничку в Facebоok, делаю для нее ролики, которые некоторые считают забавными. И делаю я их не от своего имени – прячусь за спину придуманного образа: мужичка с высшим образованием, но низшими инстинктами. Мои видео отнимают у меня совсем немного времени. Над идеей видео я могу думать не более часа-двух. Запись и монтаж я делаю сам, это отнимает еще около получаса.

Для чего мне это? Это – простое баловство, которое мне нравится еще со времен школьного КВН. Хоть у меня и творческая профессия – я ведущий и главный редактор на радио – иногда все-таки хочется выпустить пар. Кто-то пойдет для этого в тир, кто-то сделает серию приседаний со штангой – а я запишу видео. Не самый лучший, конечно, но и не самый фиговый вариант.

Каким должен быть успешный блогер? Если бы я знал этот секрет, то давно стал бы успешным блогером сам. Впрочем, я уверен, что здесь, как и во всем, нужно гигантское трудолюбие, помноженное на желание сказать миру что-то свое.

Я люблю критику. За годы работы на радио к ней выработалось очень спокойное отношение. Если вы человек, умеющий оценить себя адекватно (кстати, это уже хвастовство – называть себя адекватным), то положительный отзыв мало поможет в дальнейшей работе. Лучше, когда ругают. Это полезно и показывает, что у зрителя есть к вам эмоциональное отношение. Не было бы – пролистал бы дальше, не стал бы тратить свое время на то, чтобы что-то написать.

Хвалят пусть мама с папой. А от публики этого ждать – неправильно. Тем более, от публики белорусской, которую по привычке считают доброй, толерантной и рассудительной. Если вы так думаете, то давно не читали комментарии на популярных сайтах. Единственное мое неизменное восхищение вызывают те, кто путает мой «фейсбучный» образ со мной настоящим, и поэтому относится к сказанному мной или сделанному на видео серьезно. Впрочем, это уже мои проблемы.

Тем не менее, на блоге зарабатывать удается. Не благодаря просмотрам – это невозможно сделать на Facebook (в отличие от YouTube). Но благодаря тому, что ко мне могут обращаться с предложениями рассказать о чем-то или сняться в рекламном ролике.

Сколько нужно работать, чтобы зарабатывать на блоге? Думаю, как минимум, пять дней в неделю. А вот насчет конкуренции среди блогеров в Беларуси я ничего не знаю. Да, блогеров становится больше. Но думаю, это из-за того, что технологии, с помощью которых можно заявить о себе, стали доступнее.

Раньше для того, чтобы выйти на массовую аудиторию, нужно было пробиться, например, в телеэфир, вовлечь в дело кучу людей и дорогого оборудования. Сейчас же достаточно иметь подключенный к интернету смартфон. И это круто. Если хочешь сказать что-то миру – не молчи, потому что жизнь короткая, как электричка до Столбцов. Пронесется – не заметишь.