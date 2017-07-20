Где в Минске отремонтировать бытовую технику?

Ваша бытовая техника, которая верой и правдой служила, вдруг перестала работать? Теперь перед вами стоит выбор: покупать новое или попытаться реанимировать уже имеющуюся технику. Чаще всего ремонт обойдется вам значительно дешевле. А куда стоит обратиться - читайте в нашем материале.

Polomka.by

Сервисный центр Polomka.by занимается ремонтом крупной и мелкой бытовой техники: от холодильников и стиральных машин до ЖК-телевизоров и компьютеров. Сервисный Центр ООО СервисСитиГарант, располагается в центре города. По адресу Веры Хоружей 16. У сервисного центра несколько сайтов: polomka.by, stiralki.by, remontm.by.

Здесь вы можете отремонтировать: стиральные машины, свч-печи, пылесосы, электроводонагреватели (бойлеры), холодильники, мультиварки, вытяжки кухонные, кофемашины, ЖК-телевизоры, компьютеры, смартфоны, планшеты и др. Сервисный центр занимается ремонтом техники различных брендов: Bosch, Krups, Saeco, Phillips, De’Longhi и др.

Также здесь осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт торговых марок Akpo, Elite, Оазис, Каркам. В Сервисном центре работают специалисты с опытом работы до 25 лет, которые постоянно повышают свою квалификацию.

Сервисный центр работает как с выездом на дом, так и в мастерской. Если у вас нет возможности доставить крупногабаритную аппаратуру, сотрудники сервисного центра приедут и заберут в ремонт кофемашину, телевизор и пр. Ремонт пылесосов, микроволновых печей, стиральных машин, бойлеров, стиральных машин и холодильников в 95 % случаев осуществляется по месту эксплуатации.

Диагностика в случае согласия на ремонт осуществляется бесплатно! Получить консультацию можно получить с 9 -21 ежедневно и без выходных. Приезд мастера можно заказать и после 19:00, когда вы вернетесь с работы. У ООО СервисСитиГарант имеется сертификация, хотя ее прохождение сейчас является добровольной. Имеются скидки для постоянных клиентов. Филиалы сервисного центра находятся по всей Беларуси: в Витебске, Могилеве, Гомеле, Гродно и других областях.

Сервисный центр находится по адресу: г. Минск ул. В.Хоружей 16 (Вход слева от первого подъезда).

Режим работы:

Пн-Пт - с 09:00 до 19:00

СБ - с 10:00 до 17:00

ВС - выходной

Телефоны: 8029 7669056, 8 044 5579067

ОДО «ЦВЕТСЕРВИС»

ОДО «ЦВЕТСЕРВИС» занимается ремонтом бытовой техники еще с времен СССР. В данном сервисном центре вы можете отремонтировать телевизоры, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры, холодильники, электробойлеры, СВЧ, пылесосы.

ОДО «ЦВЕТСЕРВИС» берется за ремонт любой сложности: механический, электронный, компонентный. Мелкую бытовую технику вам смогут отремонтировать в течение всего 3-х часов! Ремонт крупной бытовой техники делается на дому у клиентов всего за два часа. Если же поломка крупная, то придется подождать один день (утром сервисный центр забирает вашу технику, а вечером уже привозит).

Если в процессе ремонта понадобятся универсальные или оригинальные запчасти для вашей машины, то вы также сможете приобрести их у нас. Запчасти не придется заказывать и долго ждать, так как в наличии на складе более 5000 тысяч деталей для замены.

Все сотрудники сервисного центра проходят специализированное обучение по видам техники и посещают форумы-общения среди инженеров.

Один из главных плюсов сервисного центра это то, что клиенту не нужно отвозить свою сломанную технику, нужно лишь оставить заявку на ремонт.

Также сервисный центр работает с юридическими лицами по ремонту и диагностике аппаратуры (актировка для списания радиоэлектронной аппаратуры с баланса предприятий).

Работает сервисный центр с 10:00 до 22:00, а оставить заявку на ремонт (на сайте) можно круглосуточно.

Телефоны: +375 (29) 602-22-41, +375 (29) 362-65-66, +375 (29) 650-01-25

ООО «ГарантСитиГрупп»

ООО «ГарантСитиГрупп» на протяжении 7 лет занимается ремонтом и техническим обслуживанием компьютерной и офисной техники, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов. В последнее время сервисный центр занимается также ремонтом сотовых телефонов, планшетов, видеорегистраторов, навигаторов.

Стоит отметить, что на предприятии работают высококлассные специалисты со стажем 10-35 лет. Некоторые сотрудники сервисного центра начинали свою деятельность в далеком 1982 году. И из простых мастеров становились начальниками производств, где возглавляли государственные и частные предприятия. Специалисты в процессе работы используют накопленный положительный опыт советских времен. И реализуют современные методы и технологии ремонта электронной техники сегодняшнего дня.

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию соответствуют требованиям, установленным СТБ 1365-2002, что подтверждается сертификатом соответствия, выданным органом по сертификации продукции, услуг и персонала Белорусского Государственного института метрологии (БелГИМ). Рабочие места оборудованы всеми необходимыми приборами, оборудованием и инструментами.

На все виды работ предусмотрена гарантия. Предлагается ремонт любой сложности в кратчайшие сроки (восстановление после ударов, неквалифицированного ремонта, попадания влаги, замена программного обеспечения и т.д.). Для клиентов созданы условия для быстрого и качественного обслуживания.

ООО « ГарантСитиГрупп» работает со многими мелкими и крупными предприятиями Беларуси, среди которых:

- ГХУ управления делами Президента Республики Беларусь;

- Администрации Фрунзенского и Заводского районов г. Минска;

- Минский филиал РУП электросвязи "Белтелеком";

- УП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»;

- ОАО «АСБ Беларусбанк» и многие другие.

Сервисный центр находится по адресу: г. Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 4\2 (между станциями метро Пушкинская и Спортивная)

Режим работы:

пн.-пт.: 10.00 -19.00

сб.: 11.00-16.00

Воскресенье - выходной

Телефоны: +375 (17) 221-53-00, +375 (29) 656-36-26, +375 (29) 756-04-26