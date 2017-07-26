Майнинг в Беларуси: все о рисках и заработках

В последнее время разгорелся ажиотаж вокруг криптовалюты и майнинга. В интернете все чаще стали на машины для заработка таких денег. Причем выбор представлен не десятком системных блоков, а очень широким ассортиментом. Есть даже несколько предложений по сборке машин на заказ.

А не так давно на глаза попалась забавная фотография:

Так что это вообще такое, эта криптовалюта? Какая у нее ценность? Как получить, вывести или использовать? В этой статье я постараюсь ответить если не на все, то на некоторую часть вопросов.

Что такое криптовалюта?

Это цифровой вид денег, который, без обменных операций на существующие валюты, не получится потрогать. Подделать эти виртуальные средства невозможно, т.к. вся информация о ней зашифрована, на что непосредственно указывает приставка «крипто-».

Самой первой среди криптовалют появился BitCoin. К слову, сейчас он является одним из самых популярных цифровых денег. На сегодняшний день их развелось немало: Ethereum, EthereumClassic, Litecoin, Hush, Zcash, Expance, Zencash и другие.

Область применения такой валюты весьма широка. Ее можно обменять на настоящие деньги для последующего вывода, оплачивать покупки и услуги (если продавец принимает такую форму расчета) и т.д. Криптовалюта в чистом виде используется только в сети Интернет.

Ключевые особенности цифровых денег:

Абсолютная свобода. Над криптовалютой никто не стоит. Искусственно увеличить или уменьшить его количество в Сети невозможно. Влиять на такую валюту не может ни одно государство. Это же обуславливают окончательность сделок с такими деньгами: только участники операции могут внести изменения или аннулировать транзакцию.

Свободный доступ. Для работы с цифровыми деньгами нужен лишь клиент.

Простое отслеживание. История всех операций сохраняется и хранится в системы. Удалить ее нельзя.

Анонимность при расчетах. Даже зная адрес кошелька, выйти на владельца невозможно.

Защищенность. И без того высокий уровень защиты растет все время. Так что взлом и кража электронных денег мизерна.

Как получить криптовалюту?

Процесс добычи называется майнингом. Операции с любой криптовалютой сохраняются в виде истории и разбивается на блоки. Каждый блок сообщает данные о своем предшественнике в захэшированном виде с конкретными условиями. Т.е. майнинг – это подбор параметров, при которых хэш обретает надлежащую форму. Подбор осуществляется путем применения всех возможным вариантов.

По сути, компьютеры майнеров решают криптографическую задачу. Из-за сложности процесса нужны сильные видеокарты.

Отыскав хэш, пользователь получает определенную сумму цифровых денег. Виртуальные средства делятся между пользователями в пропорции с мощностью машины, занимающейся майнингом.

ПК для майнинга

С добычей разобрались. Но какое «железо» должно быть у ПК, чтобы это приносило прибыль? Поскольку ПК решает криптографическую задачу, то нуженграфический процессор GPU (или мощная видеокарта) и, желательно, не один. Конечно, можно попробовать добывать криптовалюту через центральный процессор (CPU), но это абсолютно неприбыльно.

Под каждый типкриптовалюты подбираются графические процессоры на разных чипах. Валюта Ethereum добывается обычной, но мощной видеокартой. А вот, например, для Bitcoin не хватит производительности у видеокарты. Поэтому его майнят на чипах FPGA (может программироваться под разные задачи)и ASIC (выполняет только конкретную задачу, перепрограммирование невозможно).

Т.е. если вы майните на видеокарте, то, в случае отсутствия рентабельности, ее можно использовать для добычи другой валюты или вообще продать как комплектующий для ПК. А вот FPGA придется программировать заново, а ASIC– выбрасывать или продавать, что маловероятно.

На территории нашей страны наиболее распространены ПК для майнинга («фермы») на видеокартах. Их стоимость колеблется в пределах 4 000 – 20 000 рублей. В зависимости от комплектующих меняется цена на «ферму». Большую часть цены составляют видеокарты. Стоит отметить, что это в этот раздел входят и б/у «фермы».

Если собирать новую машину из топовых видеокарт (например, PalitGeForce GTX 1080 TiFoundersEdition по цене 3 000 рублей) в количестве 5 штук, то тут ценник будет находиться в районе 20 000 рублей. Стоимость немаленькая, но эта «ферма» весьма производительна.

Сделаем приблизительный расчет затрат на покупку топовой «фермы» с годичным использованием электроэнергии (пусть в день вы майните 8 часа):

Машина – 20 000 рублей (10 000$);

Тариф электроэнергии дифференциальный (на данный момент – 0,155 руб. кВт/ч (0,0775$ в эквиваленте, но мы округлим до 0,1$. Почему – ниже по тексту)). Значит, в год в потратите: 0,1 х 8 х 365 = 292$ .

Итого вам понадобится примерно 10 292$ с 1 годом работы при старте.

Оценочная прибыль работы

Для оценки работы используем сайт WhattoMine. В нем вы можете выбрать криптовалюту, указываете хешрейт (вычислительную мощность своей «фермы»), стоимость оборудования и кВт/ч (на сайте минимальное значение – 0,1$).

На скриншоте показана примерная доходность майнинга Ethereum’а, на основе которой проведем расчет:

Доход за 1 час – 8,3$.

Следовательно, в год вы заработаете при стабильном курсе: 8,3 х 8 х 365 = 24 236$.

Чистая прибыль за год составит: 24 236 – 10 292 = 13 944$, т.е. это почти 27 888 бел. рублей.

Никто не запрещает больше времени в день заниматься майнингом, но это увеличивает износ «фермы».

Риски

На цифрах все очень красиво. Почти сказочно. Но есть подводные камни, о которых обязательно надо помнить.

Курс криптовалюты. Он постоянно меняется. Это значит, что прибыльная валюта сегодня, может стать убыточной завтра, через месяц и т.д. К примеру, 1 Bitcoin в 2013 году стоил 1100$, в 2014 – 450$, конец 2016 – 1 000$, а весной этого года был пик – 2 760$. Операции с криптовалютой регулируются только участниками транзакции. Если вы где-то накосячите – обратиться в суд вы не сможете. К тому же, наше законодательство никак не контролирует их использование в нашей страны. Запреты на применение криптовалюты официально отсутствуют, но и свободы для работы с ней нет. Могут возникнуть проблемы с оплатой товаров и услуг на территории нашей страны. У криптовалюты нет статуса платежного средства, поэтому возможны проблемы в виде поиска покупателя этого вида денег. Вопросы с налоговыми органами. Возникает проблема бухгалтерского отображения криптовалюты: подоходный налог взимается с денежного или натурального дохода, а виртуальные деньги – ни то, ни другое. Рассчитать налог можно, если только вы будете обналичивать эту валюту. Но, официальных заявлений от МНС РБ нет, и что будет в каждом конкретном случае – неизвестно. Из-за отсутствия контроля над операциями с криптовалютой, все транзакции могут расцениваться как потенциальное получение денежных средств, полученных нелегальным путем (отмывание денег). А это уже уголовно наказуемое дело.

Подводя итоги

Что же мы получаем в конечном счете? Майнинг – это выгодно и с высокой рентабельностью. Но рентабельно сейчас и на конкретной валюте. Но, с другой стороны, появляются вопросы с нашим законодательством и нужна большая сумма для старта работы в этом деле.

Все расчеты, приведенные в статье, приблизительные. Вы по имеющемуся примеру можете рассчитать прибыль на более дешевом варианте «фермы». Это существенно уменьшит первоначальные вложения. Но и потенциальная прибыль уменьшится.