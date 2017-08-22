Общественное давление и гендерные стереотипы: почему мало женщин-программистов

Почему в IT-компаниях мы редко встречаем представительниц прекрасного пола, занимающихся программированием? Наверное, этот вопрос задавали себе многие специалисты отрасли. Своими мнениями на эту тему поделились пользователи сайта Quora. В нашем материале приведены несколько интересных рассуждений.



Хема Маникавасагам, работа над проектом SoundCloud

Будучи девушкой-программистом, не могу не ответить на данный вопрос. Некоторые причины, которые влияют на ситуацию:

Отсутствие устоявшихся ролевых моделей. В среднем, вы встретите совсем немногих женщин-программистов, занимающихся своим делом более 10 лет. С учетом этого малого количества, женщине очень сложно найти наставника и друзей-профессионалов, у которых можно перенимать опыт и учиться новому.

Другой немаловажный вопрос заключается в том, что девушка хочет добиться того же, чего достигает программист-мужчина, плюс она стремится состояться в жизни и как женщина, что иногда бывает сложно совместить с карьерой.

Вытеснение девушек из сферы собственно программирования. Как правило, женщина-программист лучше показывает себя в общении с окружающими, нежели мужчина той же профессии. Исходя из этого, девушку скорее поставят на роль менеджера.

Основная проблема заключается в том, что большинство управляющих, вне зависимости от пола, понятия не имеют, как руководить женщинами. Поэтому женщины, которых ставят на управляющие должности, обычно ведут себя точно так же, как и те руководители, с которыми им приходилось работать раньше.

Отсутствие собственных проектов. За свою карьеру программиста я ни разу не встречала женщину, которая развивала бы собственный проект в этой сфере, хотя мужчины занимаются этим повсеместно. А ведь подобная работа прекрасно подходит для улучшения собственных навыков.

Негативные стереотипные представления. Представьте, что к вам на пару месяцев пришел стажер на практику. Если это мужчина, то он по умолчанию считается неплохим специалистом, которому просто надо набраться опыта. Если же это женщина, то ей сначала надо доказать всем, что она умеет заниматься своим делом, и только после этого ее, может быть, признают. Исходя из этого, мужчине, скорее всего, поручат более сложную и интересную задачу в начале карьеры, нежели женщине.



Различная мотивация. Большинство известных мне мужчин-программистов мотивированы совершенно другими вещами, нежели программисты женского пола, которых я знаю. Женщины, как правило, рассматривают программирование в качестве средства для решения определенной задачи – если эта задача им интересна, они будут над ней работать и закончат ее. Мужчины же мотивированы не только самой задачей, но и тем, каким образом созданная программа будет работать. В отличие от женщин, их волнует использование дополнительного кэша L1, улучшение производительности на 13% или количество конвейеров в новом графическом процессоре.

Общественное давление. Возможно, многие не согласятся со мной, но то, что женщина работает программистом, совсем не делает ее привлекательной в глазах общественности. Несмотря на сферу занятости, девушке все равно приходится соответствовать общепринятым стандартам и хорошо выглядеть.

Богатство, высокий социальный статус, отличная работа – вот по каким критериям судят мужчин. Если даже у него были проблемы с социализацией в школе, мужчина может усердно работать и стать отличным специалистом, что сделает его привлекательным в глазах общественности. Для женщин подобный вариант не работает.



Желание влиться в женский коллектив. Когда вы проводите большую часть времени в почти полностью мужском коллективе, это меняет ваш взгляд на мир. Большинство девушек-программистов еще с самой школы или университета начинают вращаться в коллективе, в котором почти отсутствуют женщины. Это приводит к тому, что у таких женщин обычно намного больше друзей мужского пола. Со временем, девушка начинает вести себя все менее и менее «по-женски», частично перенимая манеру поведения окружающих мужчин. (С другой стороны, именно поэтому так круто, когда в подобном коллективе ты вдруг встречаешь другую девушку-программиста).



Стоит добавить, что первый компьютер появился у меня в 4-м классе. Я делала на нем простейшие вещи, но тогда мне и в голове не приходило стать программистом.

Я росла с мыслью, что быть странной и отличаться от окружающих – это точно не самое плохое, что может быть в жизни. Но при этом, лет до 17 мне не приходила идея, чтобы начать учиться на программиста, пока я не узнала историю Билла Гейтса, которая меня и подтолкнула к этому решению.

На самом деле, возраст, в котором вы решаете начать программировать, не так уж и важен. Я лично знаю людей, которые начинали заниматься программированием в 18 лет и уже через год-другой творили невообразимые вещи.

Если честно, то интернет изменил все – начиная с того, как люди ищут друзей, и заканчивая обучением программированию. Поэтому для молодой девушки, сейчас начинающей свой путь в этой сфере, все может сложиться совсем по-другому.



Пья На, работает в компании Google

Начальные возможности. Родители более охотно покупают компьютеры, компьютерные игры и другие гаджеты мальчикам, чем девочкам. Сложности в поиске подходящего наставника. Когда я был младшим преподавателем, для меня было в радость во время обеда подсесть к моим ученикам и погрузиться с ними в обсуждение какой-нибудь узкоспециализированной темы в сфере компьютерных технологий. При этом я избегал такого в отношении своих студенток, потому что подобное могло быть воспринято в качестве ненадлежащего поведения и даже домогательства. Опыт работы с открытым исходным кодом. Я всегда был невообразимо уверен в себе, поэтому для меня не составляло никаких трудностей вывесить созданный мной код в открытый доступ, чтобы другие люди улучшали его и работали с ним. Но я заметил, что мои более чем компетентные коллеги женского пола вряд ли позволяли себе такое. И, наконец, работа в сфере компьютерных технологий – совсем непростая задача. Долгосрочные проекты, постоянный стресс... Может быть, как однажды уточнил Филип Гринспун, главный вопрос – это «Почему в этой сфере так много мужчин»?



​Грейс Нг, соучредитель проекта Javelin.com

По моему опыту, девушкам всегда не хватало поддержки или же они сталкивались даже с неодобрением со стороны профессоров и разработчиков мужского пола.

Когда в колледже я выбрала добавочную специализацию «Компьютерные науки», парни-студенты этой специальности лишь качали головой и говорили: «Не делай этого. Ты будешь единственной девушкой в группе».

Когда я спрашивала у них, чем они занимаются и что изучают, они закатывали глаза, стремясь показать тем самым, что для девушки это слишком сложно и мне все равно не понять.

Я решила все же узнать, подходит ли мне программирование, поэтому я отправила запрос декану факультета, чтобы мне позволили пройти «Вводный курс в компьютерные науки». Она (да, это была женщина) тоже не была в особом восторге от этой идеи и отказала мне. Я попыталась убедить ее, сказав, что уже работаю с HTML, CSS и Javascript и мне это нравится, и что, будучи студенткой с основной специализацией «Графический дизайн», мне бы хотелось лучше понять суть программирования. Несмотря на все это, она все же мне отказала. Позже я узнала, что она достаточно строго подходила к данному вопросу, потому что опасалась, что в учебных классах окажутся студенты, неспособные поддерживать учебный темп и поэтому отстающие.

В старшей школе одна из моих подруг решила посетить курсы по изучению языка Python. Она была единственной девушкой там, и в конце первого занятия преподаватель отвел ее в сторону и сказал: «Это достаточно сильный класс, поэтому вы можете не потянуть». Она была возмущена его неверием, покинула занятия и присоединилась к движению «Голоса женщин».

Как мне, так и ей, было очень тяжело пробиться в данную сферу, и это несмотря на то, что мы проявляли явную заинтересованность. И хотя мы были возмущены предубеждениями мужчин касательно женской роли в этой сфере, в то же время мы были несколько напуганы тем, что буквально каждый настаивал на том, чтобы мы бросили это бессмысленное занятие.

Оба этих примера демонстрируют печальное влияние стереотипа, согласно которому только мужчины могут отлично ладить с компьютерами, а для женщин это слишком сложно или вообще это "совсем не женское дело".

Я хочу думать и надеяться на то, что подобный закостенелый образ мыслей все-таки изменился к нынешнему моменту, особенно в университетах и других образовательных учреждениях, где закладывается основа дальнейшего пути человека.

Хоть я и изучаю программирование сейчас, но я все-таки испытываю сожаление по поводу того, что когда-то мы с моей подругой не были достаточно упрямыми и бесстрашными, чтобы оказаться единственными девушками в учебном классе.



Даль Винтерс, разработчик ПО

Я думаю, главная проблема заключается в том, что женщины боятся менять что-либо и начинать заниматься программированием по целому ряду причин, уже названных выше.

Я прекрасно знаю все эти причины, но даже если бы я был женщиной, то меня бы это не остановило. Меня бы не сильно волновал тот факт, что я единственная женщина-программист во всем отделе.

Нет ничего, что могло бы повлиять на меня или что бы меня остановило, если бы я хотел заниматься любимым делом. Да я бы даже не взял миллион долларов, если бы мне предлагали отказаться от программирования.

Может быть, мало кто так поступает, но если вам что-то нравится, то просто идите и делайте это. Будьте лучшими в своем деле и пусть все видят это. Станьте именно тем, кто изменит все.