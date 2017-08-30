Кого можно назвать лучшим программистом всех времен?

Кто является лучшим программистом всех времен? На такой вопрос постарались ответить пользователи сайта Quora, а KV.by предлагает прочитать самые интересные ответы.

Митч Рис-Джонс, специалист в области компьютерных наук

В качестве одного из кандидатов на это звание я бы выделил Дональда Кнута.

Он наиболее известен благодаря серии книг под названием «Искусство программирования» - фундаментальная монография, наполненная подробными сведениями обо всем, начиная со структур данных и заканчивая случайными числами и анализом алгоритмов. Кстати, этот человек известен как «отец алгоритмического анализа». В конце каждой главы помещены упражнения, соответствующие тематике и пройденному материалу, а также присутствует огромное количество примеров на языке ассемблера. Если вы считаете Билла Гейтса отличным специалистом в этой области, то вот его мнение об этой книге:



«Если вы считаете себя действительно хорошим программистом…, прочитайте «Искусство программирования»… Если вы сможете прочесть весь этот труд, то вам определённо следует отправить мне резюме».



Кнут начал писать данную монографию в 1962 г., и к данному моменту уже вышло 4 тома. 5-ый том ожидают к 2020 г., что означает, что первые пять томов автор напишет за 58 лет. Кроме того, планируется написание еще 2-ух томов.

И это не учитывая тот факт, что он создал одну из наиболее часто используемых в мире систем компьютерной верстки TeX, язык программирования METAFONT, а также WEB и CWEB. Кроме всего этого, он разработал концепцию грамотного программирования.

Дональд Кнут был награжден Медалью Джона фон Неймана, Медалью Франклина, Премией Тьюринга, а также Национальной научной медалью США. Также была основана премия за особый вклад в развитие основ информатики, названная его именем.

Джо Пеперсак, более 28 лет работает в области разработки профессионального ПО

Искусство компьютерного программирования отличается от теоретических компьютерных наук. Самый великий программист – это тот, кто написал самое лучшее и наиболее важное программное обеспечение и внес наибольший практический вклад в ремесло.



Исходя из этого, я бы выбрал Денниса Ритчи, потому что это реальный гигант, на чьих плечах стоит все остальное.

Вслед за ним идут:

Кен Томпсон и Брайан Керниган Линус Торвальдс Джон Кармак Ларри Уолл Ричард Столлман Дональд Кнут (за создание TeX, а также за его исключительные и основополагающие теоретические работы) Эрик С Рэймонд (он считает самого себя легендой)

Деннис Ритчи бесспорно занимает первое место, потому что он стоял у истоков самых важных новшеств цифровой эпохи: языка С (Керниган и Ритчи) и ОС Unix (Томпсон и Ритчи). Кроме того, как Кен Томпсон, так и Брайан Керниган отдали должное Деннису Ритчи в участии и развитии их совместных проектов. Все остальные личности, перечисленные в списке выше, создали себя и добились многого на основании того, что создал Ритчи.

Кроме того, существует еще огромное количество великих академиков-теоретиков, которых я не включил в свой список, потому что они известны в первую очередь за свои теоретические работы, нежели за свои навыки программирования или практический вклад.

Дан Дюнай, специалист в сфере компьютерных технологий, администратор, член волонтерской организации «Корпус мира» (США), философ

Другая отличная кандидатура – Ричард Столлман. Будучи основателем проекта GNU, созданного в 1984 г., именно он написал большую часть операционной среды Linux, за исключением ядра этой ОС. Во время своей работы в Массачусетском технологическом институте (МТИ) он написал операционную систему на основе Lisp, которая принесла ему прибыль в 1970-ых. В то же время были опубликованы его теоретические работы касательно искусственного интеллекта. Именно он предложил наименование POSIX.

Большинству людей он знаком как человек, выступающий за свободное ПО. Еще во время работы в университете он пытался самостоятельно взломать зашифрованные аккаунты, настаивая на отсутствии паролей! Когда компания Xerox отказалась выдать ученым из МТИ исходный код от недавно установленного лазерного принтера, Столлман переписал драйвер старого принтера, добавив невиданные ранее функции.

Благодаря своему поразительному мастерству и силе воли, он стал основателем целой субкультуры в сфере компьютерных технологий.

Йен Йеннинк, отец близнецов, предприниматель, наставник, бизнес-ангел

Кен Томпсон занимает совершенно особое место на пантеоне великих программистов. Android – это прямой поток операционной системы UNIX, написанной Кеном вместе с Деннисом Ритчи. Большая часть системного кода написана на компьютерных языках, взявших свою основу у В – языка программирования, созданного Кеном и ставшего базой для создания Деннисом языка С. Одна из общепринятых и стандартизированных кодировок текста UTF8 – также дело рук Кена Томпсона.

Вклад Кена Томпсона настолько фундаментален и в то же время практичен, что его изобретения до сих пор находятся в ежедневном использовании. Ричард Столлман был важным разработчиком, он также очень многое сделал для защиты свободы. Дональд Кнут – истинный мастер своего дела, чьи идеи также широко используются сегодня. Разработанные им Tex и Metafont повсеместно распространены в издательской индустрии, но большинство людей не сталкиваются напрямую с его разработками, в отличие от изобретений Томпсона.

По этим причинам именно Кен Томпсон заслуживает звания лучшего программиста всех времен.

Мухаммед Цейн Захир, программист

Давайте поговорим о разработке с позиции создания чего-то великого.

Величайшие программисты всех времен:

Деннис Ритчи – это американский ученый в сфере компьютерных технологий, которому приписывают открытие и дальнейшее развитие эпохи цифровых технологий. Именно он создал наиболее часто применяемый сегодня язык программирования C, который используется в различных программных приложениях и операционных системах, разработке встраиваемых систем, а также оказал значительное влияние на большинство современных языков программирования.

Деннис также был одним из создателей операционной системы UNIX. За свою деятельность он в 1983 г. был награжден Премией Тьюринга, в 1990 г. – медалью Ричарда Хэмминга, а в 1999 г. получил Национальную медаль США за достижения в области технологий и инноваций от президента Билла Клинтона. Вплоть до 2007 г. он был главой отдела разработки ПО в компании Lucent Technologies. Деннис Ритчи скончался 12 октября 2011 г. В память о нем был выпущен релиз Fedora 16 Linux.

Линус Бенедикт Торвальдс – финно-американский инженер-программист, которому приписывается, главным образом, создание ядра операционной системы Linux. Вскоре после он стал главным разработчиком ядра Linux, а на данный момент является координатором этого проекта.

В 2012 г. Линус стал лауреатом финской премии «Технология тысячелетия» за создание операционной системы с открытым исходным кодом, ставшей самой популярной из свободных ОС. В 2005 г. он создал Git - ставшую крайне популярной в то время распределенную систему управления версиями; а также программу Subsurface.

Бьерн Страуструп – это датский программист, считающийся создателем и разработчиком одного из самых популярных и широко используемых языков программирования - языка С++. Он не только создал этот язык, но и полностью самостоятельно его разработал, расписав начальные понятия, обеспечив первичную реализацию, сформулировав собственные критерии дизайна, а также создав учебные пособия по этому языку.

Бьерн является членом Национальной Академии Инженерии в США, а также Техасской академии медицины, инженерии и науки.

А кого вы считаете самым великим программистом? Делитесь своим мнением в комментариях!