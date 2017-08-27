"Жизнь здесь течёт совершенно по-другому": белорус об эмиграции и работе в Лондоне

Об этом мечтают многие, но вряд ли многие осуществляют мечту о переезде в Лондон. Недавно мы писали про белоруса Кирилла, который вместе с женой перебрался в столицу Великобритании 1,5 года назад. Сегодня своей историей поделится еще один наш соотечественник. О странностях и чудесах британских реалий расскажет консультант-архитектор Владислав Недосекин.



Как я здесь оказался?

Уехать ради самого отъезда не тянуло и в Беларуси всё устраивало, но я мечтал не жить в городе-муравейнике. При этом осознавал: за ограждением даже хорошего дома за городом всё равно будет обычное село, грязь и отсутствие дорог.

К тому же я не поклонник постсоветского социума, корни которого, как мне кажется, – в головах у людей. Им нужно указывать, что надо делать и как. С другой стороны, жизненный опыт, полученный в постсоветских странах, в том числе образование и социальные навыки, несравнимы с британскими.

Сложно представить их растерянность, если отключат электричество на день. Или другой случай. Сын знакомого в 15 лет звонит папе и говорит: «Дома есть нечего». – «Сынок, я же купил вчера кучу продуктов, посмотри в холодильнике». – «Готового ничего нет». Такие вещи обескураживают.



Проблемы нужно не решать, а предотвращать

В Беларуси я 5 лет проработал в компании «Научсофт» и продолжал бы работать, если бы не перебрался в другую страну. Один из директоров поначалу критиковал нас за то, что мы не работаем проактивно.

Изначально мне было непонятно, как можно решить проблему, которая еще не появилась. Потом пришло понимание, что многое можно предугадать. В глазах бизнеса это бесценно, ведь час простоя может обойтись в миллионы фунтов. С какого-то момента у меня перестали спрашивать, что я делаю, когда задерживаюсь вечером или работаю лишних полдня.



«У меня жена этим занимается»

Работу за границей я искал пассивно. С этим помогала супруга. Она нашла интересную позицию в финансовой организации в Нидерландах. Меня позвали на собеседование, оплатили поездку и, как сказали потом, с технической частью проблем не было. Возникли вопросы в социальном аспекте.

Подозреваю, что дело было в следующем. Меня спросили, как нашёл вакансию и долго ли искал. А я ответил: «Я не искал, у меня жена этим занимается».

Потом жена нашла интересный вариант в Англии. Собрались, получили визу и уехали. Подача документов достаточно проста: анкета, свидетельство о браке, выписка из банка и сертификат о спонсорстве от работодателя.



Короли района

Англичане очень своеобразные, им не нужны переводчики и нотариальное заверение документов. Можешь сам подписаться, что подтверждаешь правильность перевода, и этого достаточно для посольства.

Ещё большая разница в том, что пограничники не чувствуют себя королями района. Например, в паспорте заканчиваются страницы. Британцы стараются ставить штамп на любое свободное место, можно даже попросить поставить на другие штампы, никто не против.

Однажды мой друг попросил о таком на литовской границе. Реакция была вовсе недружелюбной. Мол, мы собрались указывать пограничнику, а заодно переписать правила Шенгена.



Парадоксальная аренда

В Британии аренда жилья парадоксальна: нельзя арендовать без счёта в банке, а завести счёт нельзя, не имея жилья.

Нам помог работодатель. Он написал письмо для банка, где поручился за нас и подтвердил текущий адрес проживания. Так нам открыли счёт. Потом я понял, зачем это: в банк ходить вообще не нужно, даже платежные карточки приходят по почте.

Ещё из первых впечатлений: здесь чисто. Помните, в фильмах все ходят в обуви по квартирам? Обувь не пачкается. И если на улице грязь – сделают всё, чтобы ты на неё не наступил. Почему быстро? Компания, которая должна раскопать дорогу, обязана арендовать участок земли у города, что в центре Лондона, думаю, стоит несколько десятков тысяч фунтов за квадратный метр. А чтобы раскопать небольшую ямку, нужно не менее 10 квадратных метров.



Я живу будто в деревне, но рядом метро

Нам очень повезло, так как жильё находится недалеко от моей работы. Дорога занимает 25-30 минут. Кто-то ездит полтора часа. Белорусу непонятно, что многие здесь живут далеко от города. Это возможно благодаря скоростным поездам. Приехать за 100 миль – дорого, но до центра – полчаса.

Да, многим хочется в квартиру в центре, но в основном застройка Лондона – частные дома. Сбылась моя мечта: я живу будто в деревне, в квартире с садиком. При этом рядом метро и вся инфраструктура большого города. Я бы уехал вообще за Лондон, но это планы на будущее.



От владельцев жилья требуют даже менять лампочки

Оплату аренды обычно указывают в цене за неделю, а оплачиваешь её раз в месяц. Ещё есть залог, равный месячному размеру аренды. Его кладут на счёт специальной компании.

В дополнение к аренде нужно платить что-то вроде налога на землю. Он зависит от размеров дома и местности, где ты живёшь. Обычно это около 100 фунтов в месяц.

Кто-то сдаёт жильё через агентство, которое к тому же занимается бытовыми вопросами. Некоторые не используют агентства для поиска, а общаются напрямую. Нам это нравится больше. Мы решили повесить полки и сверлить стену, чего формально делать нельзя. Но мы позвонили владельцам сами, а не ждали, пока это сделает агентство.

Как оказалось, люди требуют от владельцев жилья даже менять лампочки. Мы же покрасили мебель на террасе, и девушка удивилась. Теперь она сама звонит и спрашивает: «Вы собираетесь продлевать договор? Мы не будем поднимать ренту и заинтересованы в вас».

У нас есть кот. Он гостевой: приходит поиграть, поесть и понежиться, но он так ходит ко многим соседям, и мы не знаем, чей он. Это удобно: нормальный обычный кот, но мы не должны думать, куда его отдать на время отъезда.



Провайдер ошибся – абонент может заплатить меньше

Не сказал бы, что мы много платим за газ и электричество: примерно 450 фунтов в год. В эту сумму входит отопление. Отопление не централизовано и это меня радует: в Беларуси раздражала централизация, за которую постоянно платишь. Здесь же захотел – включил отопление, жарко – выключил.

У нас была ситуация: компания Scottish Power перепутала наш аккаунт с соседским, и нам начали приходить странные счета, Мы звонили и писали письма. Через год я обратился в специальную компанию из тех, которые принимают жалобы, – к регулятору рынка. Ещё месяца 3-4 дело рассматривали.

Потом позвонили и сказали: «Не переживайте, мы разберёмся. Но чтобы вы знали: если провайдер не смог выставить правильный счёт, и пользователь сделал разумное число попыток это исправить, то вина лежит на провайдере. При выставлении исправленного счёта оператор связи не может выставить счёт более, чем за календарный год». Нам заплатили 150 фунтов компенсации, и мы оплатили счёт только за год вместо полутора.



Еда и скидки

Радуют всякие мелкие штуки. Здесь постоянно акции. Есть крупные магазины, в которых можно закупаться раз в месяц, но 90% всего мы покупаем в шаговой доступности. В маленьких магазинчиках всё есть.

В больших магазинах покупаем посуду или что-то на распродаже. Например, охлаждённый лосось годен 4 дня, и в последний день стоит почти в 4 раза дешевле. Но какая разница, если ты его собираешься сразу приготовить?



В магазине дешевле, но молодёжь ходит в паб

Меня порадовала их культура питья. У нас в студенческие годы денег не было, как и у них. Но мы закупались пивом и шли на квартиру

Здесь пьют и общаются в пабах. Пинта пива стоит 3-5 фунтов. За 5 фунтов можно купить пару банок пива в магазине. Но молодёжь ходит в паб, потому что там есть особая атмосфера.



Куда катилась Британия

Жизнь здесь течёт совершенно по-другому. Мне особенно нравится, что нет советской привычки осуждать, и это заметно во всех сферах жизни. Пока ты не вторгаешься в чьё-то личное пространство – можешь ходить по улице хоть голым.

Но узколобых людей тоже много. Мой коллега возмущался, что США стали требовать у британцев отпечатки пальцев при пересечении границы. Мол, в нормальной стране такого нет. Я ответил: «Ты не поверишь, на границе с Британией я их постоянно сдаю». Коллега всю следующую неделю сокрушался: до чего докатилась его страна!



Как они ездят по своим дорогам?

Здесь дорожное движение насыщенное, а улицы достаточно узкие. Для меня было загадкой, как по ним ездят. Они не спешат, и перейти дорогу в любом месте – нормально, поток пропустит. Я не заметил агрессивной манеры вождения.

Я сейчас сдал на права – наши нельзя поменять на британские. Думал взять 1-2 урока, но пришлось больше, чтобы научиться ездить спокойно. Инструктор говорит: «Я не понимаю, у тебя важная встреча? Куда ты так спешишь? Ты к перекрёстку подлетаешь, а к нему нужно подъезжать медленно и безопасно».



Без отметки об очках

Движение основано на логике, а не жёстких правилах. Пример: я поворачиваю налево здесь – как вправо в Беларуси – и моя полоса занята стоящей машиной. В Беларуси по правилам надо повернуть в свою полосу, показать поворот и перестроиться в другую. Здесь инструктор сказал: «Люди подумают, что ты паркуешься. Едь сразу на середину дороги».

То же было, когда я получал права. Здесь в них не ставят отметку об очках. Спрашиваю на работе, а мне в ответ: «А зачем?» – «Вдруг я без очков поеду?» – «А ты разве дурак?» – «Нет».



Пустыри без панелек

Изумляют такие вещи, как пустыри и поля посреди города. Земля в Минске по сравнению с Лондоном стоит копейки. Но здесь, перемещаясь между отдельными городками, объединёнными в административную единицу «Лондон», я проезжаю через огромные поля посреди города. У нас бы на них выросли панельки прямо завтра, а тут пасутся лошадки.



В магазине ты не покупатель, а вор

У нас в сфере обслуживания в тебе видят не покупателя, а вора. На заправке я не мог заправиться до полного бака, потому что рассчитывался по карточке. Мне аргументируют: «А вдруг у вас нет денег?» Здесь я видел в ресторане, наподобие буфета, как люди поели и не заплатили. Минут через 15 вернулись, дали деньги и снова ушли. И никто не кричал: «Куда собрался?».



Подать документы на получение паспорта, а там будет видно

Идея остаться в Британии нам нравится, и планы весьма амбициозные. Через полгода мы узнаем, на что можем рассчитывать в плане кредита на жильё, и, возможно, купим дом. Он также хорош в качестве инвестиций.

Когда получим постоянный вид на жительство – можно подать документы на получение паспорта, а там будет видно. Может быть, поедем куда-то ещё.



Сервисная платформа для муниципалитета

Я работаю на консалтинговую компанию. Текущий клиент – некое подобие муниципалитета – сейчас переводит сервисы для населения в режим онлайн, для чего создётся большая сервисная платформа.

Ввиду того, что я не боюсь новых технологий, моя занятость специфична. Я решаю проблемы, являясь консультантом-архитектором. Отвечаю также за интеграцию. В реальности ещё приходится курировать программистов и заниматься другими интересными вещами.



О шотландском английском: «Что он хотел?» – «Я не понял»

До знакомства со своим начальником из Шотландии я думал, что не испытывал проблем с языком. Как он говорит по-английски! На первом митинге я не понял процентов 80, просто сидел и улыбался. А после митинга спросил у товарищей, коренных британцев: «А что он хотел?» – «Я не понял. Да какая разница, сейчас письмо напишет – почитаешь». Примерно через полгода проблема с его пониманием полностью исчезла.



Отсиживают везде

В Британии есть два вида занятости: штатные сотрудники и работники, нанятые на время проектов. У людей, работающих по контракту, оплата гораздо выше, но нет ни отпусков, ни больничных, ни бонусов.

И часто они единственные, кто работают в компании. Остальные делают некий минимум. Да, отсиживают не только на постсоветском пространстве. Но, возможно, это специфика власти – она в любом государстве бюрократичная и медленная.

Сначала меня это раздражало. А потом я пришёл к выводу: если бы все хорошо работали – была бы большая конкуренция.



Найдёшь работу, если умеешь себя продать

Я считаю, что для людей, получивших хорошее техническое образование в Беларуси, найти работу здесь не проблема, поскольку знание матчасти и структурное логическое мышление ценятся.

Но потребуется умение продать себя на их капиталистическом рынке. Агент рекрутингового агентства должен увидеть, что ты способен заинтересовать заказчика. А это возможно, если заказчик увидит финансовую выгоду.

Если человек не ленивый, ему интересны работа в IT и большие инфраструктурные проекты, то поехать стоит. Хотя бы для того, чтобы избавиться от белорусских серых будней.

Однако если у вас позиция "мне все должны" – лучше не стоит. В Беларуси все тебе звонят, приглашают. Здесь же зазывать не станут, найдётся следующий.