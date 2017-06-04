Белорус в Лондоне: о «хайпе» вокруг айтишников и стереотипах о снобах-британцах

Белорус Кирилл вместе со своей женой Ульяной переехали в Лондон 1,5 года назад. До этого Кирилл успел пару лет поработать web-разработчиком в Китае, а еще раньше начинал карьеру в Беларуси. О «хайпе» вокруг айтишников, вежливых британцах и собеседованиях по Skype Кирилл рассказал KV.by.

«Переезд – всегда стресс»

– Активно работать я начал во время учебы на последних курсах университета, тогда занимался фрилансом. За несколько месяцев до защиты диплома я переехал в Минск, стал потихоньку искать постоянную работу – было интересно поработать в настоящей компании. Моим первым местом работы стала компания CTDev, где я занимался front-end разработкой.

Спустя 9 месяцев я получил предложение от компании в Китае. На этом моя работа в Беларуси закончилась. Это был 2013 год, я уехал. Спустя два года работы в Китае я нашел работу в Лондоне.

Работать именно в Великобритании я не планировал – само собой получилось. Если честно, я сам никогда даже не думал, что все так сложится, и я здесь окажусь. Я проходил большое количество собеседований в разные компании в разных странах. Самым удачным для меня вариантом оказалась компания в Великобритании.

Процесс собеседования, на мой взгляд, был довольно обычным: тестовое задание, техническое собеседование, собеседование с техническим директором. Далее, для получения визы, от меня требовалось сдать экзамен IELTS с баллами не ниже 4 по каждому из разделов. Со своей стороны британская компания, которая пригласила меня на работу, должна была получить разрешение на устройство иностранного сотрудника, подготовить все документы и оплатить все пошлины связанные с этим. Также компания оплачивает перелет и первый месяц проживания в отеле.

Рабочая виза оформляется максимальным сроком на три года с возможностью продления, а виза партнера привязывается к визе основного заявителя. Держателю рабочей визы при смене работодателя необходимо заново проходить весь процесс (кроме экзамена по языку) и получать новую визу, у партнера особых ограничений на работу нет.

Конечно, переезд – это всегда стресс. И не важно, насколько спокойно ты ко всему относишься. Я переехал, наверное, для того, чтобы получить новый опыт, причем не только в профессиональном плане. Конечно, мои друзья и родители очень за меня переживают, но поддерживают мое решение работать в Лондоне.

«Нужно время, чтобы привыкнуть»

В Великобритании я до переезда ни разу не был. Но мне все понравилось сразу. В мой первый день было солнечно, дорога от аэропорта до отеля была невероятно живописной: со всеми этими английскими домиками. Позже я начал понимать, что все то, о чем раньше читал в учебниках, прямо сейчас передо мной. В Лондоне остро чувствуется этот гигантский пласт истории, величие города.

Свой первый день в Лондоне я очень хорошо помню. Я специально договорился, что прилечу в пятницу, чтобы у нас было пару дней, чтобы погулять и немного освоиться. Честно говоря, я столкнулся с очевидными вещами: левосторонним движением, раздельными кранами для горячей и холодной воды. Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть. А первый день в офисе был самым обычным: подписал документы, получил все доступы и настроил компьютер.

Когда снимаешь квартиру в Лондоне, первое, о чем тебя спрашивают – годовой доход. Есть такое требование, по которому зарплата должна соответствовать стоимости аренды. Иногда могут попросить предоставить бумаги с работы, которые подтвердят, что ты действительно их сотрудник, или, например, рекомендации с прошлого места жительства.

Перед тем, как въезжать в квартиру, нужно оставить депозит: сумму равную 6-ти неделям аренды. Эту сумму вернут после выезда, если квартира будет в надлежащем состоянии. Деньги хранятся у третьей стороны, чтобы все было честно.

В бытовых вопросах в Лондоне все довольно просто. Местную SIM-карту можно купить практически в любом супермаркете: тариф будет базовый, а если захочется его сменить – нужно заключать договор с мобильным оператором. Есть довольно удобная система оплаты коммунальных платежей: можно выбрать режим, при котором нужная сумма за электричество, воду и прочее будет автоматически ежемесячно списываться со счета – можно даже не вспоминать.

В Лондоне хорошо развита система общественного транспорта. Поэтому особой необходимости в личном автомобиле нет. Стоимость проезда зависит от того, насколько длинная предстоит дорога и в какое время будет поездка. Дороже всего ехать в час-пик через несколько транспортных зон. Самое малое, что придется отдать за проезд – 1,5 фунта (примерно 1,7 евро).

Кафе и рестораны есть разного ценового диапазона: можно уложиться в скромную сумму, а можно сильно потратиться. Да, здесь вряд ли найдешь традиционную белорусскую кухню, но выбор блюд очень большой. Одно из любимых блюд у британцев – fish and chips (рыба с картошкой фри).

«Машинист метро зарабатывает на уровне среднего айтишника»

Сложно сказать, насколько в Великобритании престижно работать в IT. Наверное, определенный «хайп» вокруг этой сферы есть. Хотя мне может так только казаться, потому что я сам в этом «варюсь». Я бы сказал, что в Лондоне это хорошая специальность, которая достойно оплачивается. Но она не единственная. Есть и много других профессий, которые оплачиваются на таком же уровне и даже выше. Например, машинист метро зарабатывает на уровне среднего «айтишника».

IT – сама по себе очень динамичная сфера. Не важно, работаешь ты в Беларуси или Великобритании: учиться нужно постоянно. Если останавливаешься на каком-то уровне, то быстро становишься никому не нужным.

Думаю, в IT во всем мире работают примерно по одним правилам. Единственное, в чем я вижу отличие, здесь не принято задерживаться на работе. Если рабочий день заканчивается в 5 часов, то уже в 5:02 в офисе никого нет. Часто рабочий день в компаниях по 7,5, а не по 8 часов.

Вместе со мной в Лондоне работает много ребят из разных стран – в компании есть сотрудники 40 национальностей. Менталитет у всех разные, но все очень уважительно и дружелюбно относятся друг к другу. У британцев есть множество особенностей, которые отличают их от нас. Но в целом, это открытые, вежливые люди, которые ценят свои традиции и любят свою страну.

Многие считают, что британцы – закрытые люди. Но это совсем не так. По крайней мере, если сравнивать с белорусами. Зато англичане предельно вежливые и толерантные – наверное, из-за того, что Лондон – очень многонациональный город. Думаю, местные уже привыкли к акцентам, традициям, поведению самых разных национальностей и культур.

Есть устойчивый стереотип, что британцы очень сдержанные, скрывают свои эмоции, не выносят мысли и чувства на показ. Но на самом деле все это есть – достаточно зайти вечером в какой-нибудь паб и посмотреть, как люди отдыхают.

А еще британцы очень тщательно все планируют. Могут, например, за полгода покупать билеты на концерт или в поездку. Они всегда точно знают, куда поедут в этом году и чем будут заниматься. Наверное, поэтому в Англии все делается вовремя и по заранее определенному плану.

Есть, конечно, и отличия. Например, британцы, кажется, легче переносят холод. Хоть все и говорят про наши морозные зимы, мы все же очень теплолюбивы. Здесь можно легко встретить человека на пробежке в шортах и футболке в январе. Или человека без пальто, который вышел купить себе обед.

Конечно, я скучаю по родным и друзьям в Беларуси больше, чем по самой стране. Этой зимой я провел в Беларуси две недели перед новым годом – и все было хорошо. Честно говоря, я не могу сказать, останусь ли я в Лондоне навсегда. Я не берусь загадывать. Но пока меня здесь все устраивает.