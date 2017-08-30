Как правильно выбрать power bank?

Power bank (или портативное зарядное устройство) – это хранилище энергии, способное подпитать гаджеты в условиях отсутствия розетки.

Портативные внешние аккумуляторы стали настоящей находкой и спасением для современных пользователей, поскольку с их помощью не нужно беспокоиться о низком заряде аккумулятора гаджета, когда вы активно его используете.

Применение внешних аккумуляторов достаточно широко:

туристический поход, где не будет розеток поблизости

длинный перелет или поездка на поезде

активное использование смартфона, когда аккумулятора не хватает на день.

небольшой объем родной батареи

Выбор power bank может оказаться непростым делом, потому как они отличаются размерами и характеристиками. К примеру, некоторые power bank способны зарядить только ваш смартфон, поэтому, если вы хотите зарядить что-нибудь побольше (вроде планшета или цифровой камеры), вам понадобится более мощный внешний аккумулятор.

Но как узнать, какой power bank лучше, когда цена не является основным фактором? В статье мы дадим ряд советов о том, как сделать правильный выбор портативной зарядки.



Емкость

Емкость power bank измеряется в миллиампер-часах (mAh). Это самый важный параметр этого устройства. Он определяет, сколько раз внешний аккумулятор сможет зарядить ваше устройство. Обычно емкость варьируется в диапазоне от 3000 до 25000 mAh. Чем больше емкость, тем больше раз вы сможете зарядить свой гаджет. Если вам нужен простой power bank, чтобы подзарядить смартфон в случае непредвиденной ситуации - 3000 mAh вам должно хватить.

Если же взять power bank на 10000 mAh - можно будет зарядить смартфон несколько раз. Большие устройства, такие как планшеты, более прожорливы и им понадобится более емкий power bank - минимум на 10000 mAh. Но не спешите делить емкость павербанка на емкость аккумулятора вашего смартфона и таким образом рассчитывать количество зарядов. Это не совсем верно. На каждом power bank емкостью 10000 mAh мелкими буквами написано, что на самом деле его емкость меньше. Как правило, от 10000 mAh нужно отнять 30% и вы получите реальную емкость внешнего аккумулятора. Оставшиеся mAh «теряются» при преобразовании напряжения.

Приведем для справки емкость аккумуляторов популярных смартфонов и планшетов:

Название Емкость аккумулятора (mAh) Iphone 6 1810 Iphone 7 1960 Huawei P9 3000 Xiaomi Redmi Note 4 4100 MEIZU M3 Note 4100 Samsung Galaxy S6 2550 Samsung Galaxy S7 3000 Lenovo Yoga Tab 3 Plus (планшет) 9300 Apple iPad 2017 (планшет) 8827

Сила тока

Сила тока на выходе, которая измеряется в амперах, определяет то, как быстро power bank может заряжать ваш смартфон. Чем больше ампер на выходе, тем быстрее устройство зарядится, используя совместимый USB-кабель. Вы можете найти power bank с выходной мощностью 1А или 2,4А. Большинство смартфонов легко воспринимают ток 1А, но планшетам, как правило, необходимо большее количество мощности, иначе они будут заряжаться достаточно долго. Лучше всего брать power bank, который выдает силу тока не менее 2А.

Также обязательно поинтересуйтесь, есть ли поддержка технологии Quick Charge 1.0, 2.0 или 3.0 в power bank. Она позволит очень быстро заряжать совместимые с этой технологией устройства (к примеру, Samsung Galaxy S7). Минимальный выходной ток тоже важен при зарядке Bluetooth-гарнитур и фитнес-браслетов.



Количество USB портов

Количество USB-портов влияет на то, сколько одновременно смартфонов вы можете заряжать с помощью power bank. Чем больше портов имеет power bank, тем больше устройств вы сможете зарядить одновременно. Как правило, они оснащены одним или двумя USB-портами. Самые новые и дорогие модели имеют поддержку USB Type-C. Если у power bank два порта, то они, как правило, заряжают с разной силой тока: 1А и 2.1А.

Так, к примеру, можно одновременно заряжать смартфон через 1А выход и планшет через 2,1А. При этом необходимо учесть, что два смартфона будут заряжаться быстрее, чем смартфон и планшет. В повседневном использовании одного порта хватает вполне.



Сила тока на вход

Этот параметр тоже важен, поскольку влияет на то, как быстро power bank может быть заряжен от электрической сети. Измеряется он в амперах. Как правило, он варьируется от 1А до 2.4А. Чем больше цифра, тем быстрее будет заряжаться ваш портативный помощник. Рекомендуем покупать устройство с силой тока не менее 2А.



Тип аккумуляторов

Не стоит забывать про тип аккумуляторов в power bank. Как правило, это литий-ионный либо литий-полимерный. Второй чуть сложнее в схемотехнике, но при этом безопаснее и компактнее. Плюс у литий-полимерных аккумуляторов низкий саморазряд. По эффективности они практически равны.



Производитель

Лучше обратить внимание на широко известные брэнды, типа Samsung, Asus, Xiaomi, Huawei, TP-link. Китайский «noname за недорого» лучше обходить стороной, зачастую производители из Поднебесной ставят дешевые электронные компоненты, что сказывается на безопасности. Вторая причина – несоответствие заявленным характеристикам. На упаковке написано 10000 mAh, а на практике оказывается меньше 5000 mAh.



Дизайн и другие мелочи

Дизайн – один из последних пунктов, по которым нужно выбирать power bank. Не нужно ждать сумасшедших показателей от внешнего аккумулятора в виде медведя или зайца.

Наличие фонарика будет плюсом. Возможность зарядки power bank с помощью солнечных батарей – весьма сомнительная функция, которая на практике не работает, а учитывая погоду в Беларуси, не работает вдвойне.