Обзор законодательства Республики Беларусь в сфере информатизации за сентябрь 2017 года

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.

Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.

Указы Президента Республики Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 337 «О регулировании деятельности физических лиц» (20.09.2017, 1/17265)

В соответствии с указом в целях стимулирования деловой активности, создания условий для самозанятости граждан путем расширения перечня видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, и максимального вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность установлено, что оказание услуг по разработке веб-сайтов, установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения, восстановлению компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере физическими лицами самостоятельно без привлечения иных физических лиц по трудовым и (или) гражданско-правовым договорам не относится к предпринимательской деятельности.

Базовая ставка единого налога за месяц при осуществлении указанного вида деятельности устанавливается областным и Минским городским Советами депутатов:

в г. Минске, Минском районе, городах Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев – от 55 до 97 базовых ставок единого налога;

в городах Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск – от 50 до 87 базовых ставок единого налога;

в других населенных пунктах – от 30 до 57 базовых ставок единого налога.

Указ Президента Республики Беларусь от 19 сентября 2017 г. № 338 «О налоговом консультировании» (21.09.2017, 1/17266)

Согласно Положению о налоговом консультировании, утвержденному указом, сведения о налоговом консультанте включаются в Единый реестр налоговых консультантов, ведение которого осуществляется Министерством по налогам и сборам. Единый реестр налоговых консультантов подлежит размещению на официальном сайте Министерства по налогам и сборам в глобальной компьютерной сети Интернет.

Указ вступает в силу с 24 декабря 2017 г.

Нормативные правовые акты министерств

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 18 августа 2017 г. № 167 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4» (04.09.2017, 8/32380)

Постановлением внесены изменения и дополнения в Инструкцию по делопроизводству в государственных органах, иных организациях, утвержденную постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4. В частности, уточнены требования к оформлению документов, изготовляемых с помощью технических средств, а также вопросы обработки документов при их получении в электронном виде, в том числе подписанных электронной цифровой подписью.

Постановление вступило в силу с 7 сентября 2017 г.

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 22 августа 2017 г. № 13 «О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 января 2016 г. № 6 (12.09.2017, 8/32388)

Правовым актом внесены изменения и дополнение в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29 января 2016 г. № 6 «Об информации, вносимой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в межведомственную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов товаров».

Постановление вступило в силу с 14 сентября 2017 г.

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 6 сентября 2017 г. № 14/370 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 3 сентября 2015 г. № 23/535» (21.09.2017, 8/32413)

Постановлением внесены изменения и дополнения:

в Инструкцию о порядке передачи, приема и обработки некоторых решений налоговых органов, платежных требований и заявлений об отзыве (изменении) платежных требований в виде электронного документа;

в Инструкцию о порядке обмена информацией при представлении банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями Республики Беларусь сведений о плательщиках (иных обязанных лицах) в виде электронных документов.

Постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 18 сентября 2017 г. № 262 «Об установлении образцов электронных документов, содержащих персональные данные физических лиц, вносимые Министерством внутренних дел Республики Беларусь в регистр населения» (26.09.2017, 8/32422)

Правовым актом установлены следующие образцы электронных документов, содержащих персональные данные физических лиц, вносимые Министерством внутренних дел в регистр населения:

Идентификационный номер, фамилия, собственное имя, отчество, пол, число, месяц, год рождения, место рождения, цифровой фотопортрет физического лица;

Персональные данные физического лица о гражданстве (подданстве);

Персональные данные физического лица о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания.

Постановление вступило в силу с 28 сентября 2017 г.

Радиванович Н.Н.,

заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь