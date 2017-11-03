Обзор законодательства Республики Беларусь в сфере информатизации за октябрь 2017 года

При подготовке обзора был проведен анализ нормативных правовых актов, включенных в течение месяца в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (далее – НРПА). Документы представлены в соответствии с разделами НРПА. После реквизитов документа в скобках указываются дата и номер регистрации в НРПА.

Единственным источником официального опубликования правовых актов является Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный информационно-правовой интернет-ресурс в области права и правовой информатизации.

Указы Президента Республики Беларусь

Указ Президента Республики Беларусь от 3 октября 2017 г. № 359 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (04.10.2017, 1/17294)

В соответствии с правовым актом признан утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 15 августа 2005 г. № 372 «О создании в Министерстве связи и информатизации департамента информатизации и внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Беларусь». При этом функции единого организатора процедур государственных закупок в сферах информатизации, информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникаций возлагаются на Министерство связи и информатизации.

Указ вступил в силу с 5 октября 2017 г.

Постановления Правительства Республики Беларусь

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 октября 2017 г. № 736 «О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1244» (05.10.2017, 5/44261)

Правовым актом внесены дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. № 1244 «Об обязательной юридической экспертизе нормативных правовых актов» и Инструкцию о порядке осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных правовых актов, утвержденную этим постановлением.

В частности предусматривается, что до подключения с 1 января 2019 г. автоматизированной информационной системы, обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Республики Беларусь (далее – АИС НРПА), к системе межведомственного электронного документооборота государственных органов (далее – СМДО) государственные органы (организации) могут использовать АИС НРПА при представлении нормативных правовых актов в Министерство юстиции для проведения обязательной юридической экспертизы, включения этих актов в Национальный реестр правовых актов и последующего их официального опубликования.

Нормативные правовые акты представляются в Министерство юстиции, управление юстиции для проведения юридической экспертизы в виде электронных документов или файлов с текстами этих нормативных правовых актов, соответствующими текстам оригиналов на бумажных носителях (далее – электронные копии нормативных правовых актов), удостоверенных электронной цифровой подписью.

Нормативный правовой акт, по которому вынесено положительное заключение по результатам проведения юридической экспертизы, направляется в Национальный центр правовой информации (далее – НЦПИ) в виде электронных документов и (или) электронных копий нормативных правовых актов, удостоверенных электронной цифровой подписью:

посредством применения СМДО – в отношении нормативных правовых актов, поступивших для проведения юридической экспертизы с использованием СМДО;

посредством применения АИС НРПА – в отношении нормативных правовых актов, поступивших для проведения юридической экспертизы с использованием АИС НРПА.

НЦПИ во взаимодействии с республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» необходимо до 1 января 2019 г. обеспечить подключение АИС НРПА к СМДО в части передачи данных из ведомственных систем электронного документооборота в отношении нормативных правовых актов, представляемых в Министерство юстиции для проведения обязательной юридической экспертизы, включения этих актов в Национальный реестр правовых актов и последующего их официального опубликования.

Постановление вступило в силу с 7 октября 2017 г.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 октября 2017 г. № 750 «О порядке согласования локальных нормативных правовых актов профессиональных участников рынка ценных бумаг и внесении изменения и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. № 1163 и от 17 февраля 2012 г. № 156» (06.10.2017, 5/44273)

В соответствии с постановлением, согласование проектов локальных нормативных правовых актов организатора торговли ценными бумагами или клиринговой организации в виде электронного документа или электронной копии проекта локального акта, удостоверенной электронной цифровой подписью, с Министерством финансов и Национальным банком будет осуществляться с использование единого портала электронных услуг.

Постановление вступило в силу с 8 октября 2017 г.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 октября 2017 г. № 773 «О внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими силу постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (17.10.2017, 5/44307)

Постановлением внесены изменения и дополнение в утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2008 г. № 16 Положение о Национальном фонде технических нормативных правовых актов и Правила пользования Национальным фондом технических нормативных правовых актов.

Постановление вступило в силу с 20 октября 2017 г.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2017 г. № 797 «О внесении изменения и дополнений в Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций» (25.10.2017, 5/44343)

Правовым актом внесены изменения и дополнения в Положение о порядке функционирования интернет-сайтов государственных органов и организаций, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645.

В соответствии с правовым актом:

определены требования к применению русского и белорусского языков, в том числе при размещении на интернет-сайтах информации о государственном органе и организации, о работе с обращениями граждан и юридических лиц, об осуществлении административных процедур в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, о товарах (работах, услугах), производимых (выполняемых, оказываемых) организацией, о формах обратной связи;

интернет-сайт должен предусматривать версию (поддерживать специальные технологии) для инвалидов по зрению и быть совместимым с различными веб-браузерами;

уточнено требование к размещению на главной странице интернет-сайта непосредственно либо в виде отдельных рубрик порядка подачи заявлений об осуществлении административных процедур в электронной форме.

В основном внесенные изменения и дополнения вступают в силу с 1 января 2019 г.

Нормативные правовые акты министерств, иных республиканских органов государственного управления

Постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 7 июля 2017 г. № 55 «Об утверждении Правил разработки технических кодексов установившейся практики» (27.10.2017, 8/32494), от 12 июля 2017 г. № 59 «Об утверждении Правил разработки государственных стандартов Республики Беларусь» (05.10.2017, 8/32450)

В утвержденных постановлениями Правилах разработки технических кодексов установившейся практики (вступили в силу с 1 ноября 2017 г.) и Правилах разработки государственных стандартов Республики Беларусь (вступили в силу с 11 октября 2017 г.) определены требования к размещению информации о стадиях разработки проектов государственных стандартов и технических кодексов на официальном сайте Госстандарта, а также к официальному распространению (предоставлению) государственных стандартов и информации о них, в том числе в электронном виде.

Нормативные правовые акты государственных органов, непосредственно подчиненных Президенту Республики Беларусь

Приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 11 октября 2017 г. № 64 «О внесении изменений в некоторые приказы Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь» (11.10.2017, 7/3911)

Приказом внесены изменения в Положение о порядке предоставления в Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь сведений о состоянии технической защиты информации, утвержденное приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (далее – ОАЦ) от 29 июля 2013 г. № 49.

В новой редакции изложены утвержденные приказом ОАЦ от 30 августа 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации»:

Положение о порядке технической защиты информации в информационных системах, предназначенных для обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенной к государственным секретам;

Положение о порядке криптографической защиты информации в государственных информационных системах, информационных системах, предназначенных для обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенной к государственным секретам, и на критически важных объектах информатизации;

Положение о порядке аттестации систем защиты информации информационных систем, предназначенных для обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенной к государственным секретам.

Также в новой редакции изложено приложение к приказу ОАЦ от 17 декабря 2013 г. № 94 «О перечне технических нормативных правовых актов, взаимосвязанных с техническим регламентом ТР 2013/027/BY»

Приказ вступил в силу с 15 октября 2017 г.

Радиванович Н.Н.,

заместитель директора Национального центра правовой информации Республики Беларусь