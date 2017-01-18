Редкие ИТ-професии: геймдизайнер

Все большее расширение ИТ сегмента приводит к появлению большого количества различных ИТ-профессий. Некоторые нам хорошо известны: программист, веб-дизайнер, тестировщик ПО и т.д. Но есть и те, которые нечасто встречаются в этой сфере.

Геймдизайнер - профессия, без которой невозможно создать хорошую и продуманную игру. Именно он занимается созданием идеи, баланса, истории и многих мелочей, которые делают игру красивой, сбалансированной, интересной и захватывающей.

О геймдизайне и своем карьерном пути нам расскажет Никита Шпаков - геймдизайнер по внутриигровому балансу World of Tanks.

- Почему геймдизайн? Как Вы к этому пришли?

– У меня был весьма интересный путь к этой профессии. Еще с детства мне было интересно придумывать игры. Сначала это были игры с правилами, где использовались солдатики. Позже, «солдатики» переросли в стратегии, напоминающие монополию, а после того, как я заинтересовался ролевыми играми, мои игры стали напоминать ADnD (Advanced Dungeon and Dragons прим. ред.), которая меня не устраивала по миру и игровой механике. Затем, создаваемые мной игры перешли в разряд стратегических, с детально прописанной боевой механикой, историческими событиями, геополитикой и т.д. И в определённый момент именно этот мой опыт и оказался востребованным.

- Каким был Ваш карьерный путь? Как Вы попали в Wargaming? С какими сложностями Вы столкнулись на своем пути?

- В компанию пришёл очень просто – меня сюда пригласили. Сложностей было много. В основном, нехватка информации, знаний и некоторых навыков. Но с другой стороны, это и есть то, что позволяет учиться и развиваться, расширять спектр своих интересов. Я не могу сказать, насколько это было и есть сложно. Это интересно, а когда тебе интересно, то ты мобилизуешь все свои силы и стремишься к цели. И когда достигаешь ее, невольно удивляешься – ого, сколько всего! Конечно, тяжело учиться и очень много работать над проектами, переделывать и создавать с нуля, потому что что-то выходит не так. Но именно сложная задача захватывает тебя с головой, и ты ищешь возможность её решить, а не причины отказаться от ее решения.

- Насколько сложно полностью прорабатывать правила и стилистику игры? Какой алгоритм работы, этапы разработки геймдизайна?

- Наша работа очень трудоёмкая: необходимо изучить очень много особенностей, связанных с физикой, баллистикой и многим другим. Даже самое простое написание концептов требует владением очень большим количеством информации, кропотливых расчётов и постоянных совершенствований. Я бы сравнил создание игры c написанием песни или книги – вариантов того, какой она получится – просто невероятное множесто.

Поэтому с уверенностью могу сказать, что создание такого проекта, как World of Tanks - это очень тяжелая работа. Надо было пробовать и рассматривать самые различные варианты, создавать и по десять-пятнадцать раз проверять их на прочность, отказываться, переделывать... И это все для того, чтобы в итоге прийти к самому подходящему варианту. Безусловно, технические процессы проработаны и структурированы для того, чтобы уменьшить вероятность ошибки. Но я считаю, что в работе над концептами шаблонность вредна. Шаблон сразу тебя приводит в определённое направление и стилистику. Игра же должна жить и развиваться. Поэтому тут нужны скорее не алгоритмы, а новые вызовы и решения. И здесь нет универсального подхода. Тут сильной стороной может стать как наличие аналитического, так и нестандартного мышления.

- Какие качества и навыки нужны геймдизайнеру?

- Прежде всего терпение, усидчивость и широкий кругозор. И, пожалуй, самое главное на мой взгляд – умение думать.

- Какие 5 советов Вы бы дали тем, кто тоже решил стать геймдизайнером?

Не бойтесь трудностей – они будут всегда. Внимательно продумывайте и осмысливайте свои идеи, рассматривайте вопрос со всех возможных сторон, понимайте причины и следствия, взаимосвязи между событиями и объектами. Мозг – ваш главный рабочий инструмент. Привыкайте много анализировать,размышлять. И думать, думать и ещё раз думать. Не бойтесь переделывать и менять. Твёрдо понимайте, чего именно вы хотите достичь и как вы хотите это сделать. Иначе говоря, что вы делаете и для чего.

- Геймдизайн - это круто?

- Я бы сказал немного иначе. Гейм-дизайн - это чертовски интересно. Это творчество чистой воды. Это то, чем безумно интересно заниматься. Это то, чем хочется гордиться и что хочется рассказать как можно большему количеству людей. Это как жизнь.