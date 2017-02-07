"Хотел написать статью о криптовалюте". Белорус случайно заработал на квартиру благодаря завалявшимся биткоинам

Сегодня я расскажу свою историю о том, как мне удалось получить немалую сумму за биткоины, которые купил в то время, когда они стоили копейки. Тогда я и подумать не мог, что все сложится именно так...

Одна из стен банка была выполнена в виде огромных стекол, идущих от пола до самого потолка, по которым изящными дорожками стекали струйки воды. Снаружи по стеклу молотил настоящий тропический ливень. Уже потом я прочитал, что попал в сезон муссонов и дождей, в остальное же время Кипр, как уверяют, настоящий рай.

Пока за спиной отсчитывали деньги, я заворожено смотрел на диковинную для меня стихию - Кипр был невыразимо прекрасен даже в непогоду. Стоя у этой незримой стены, словно между прошлым и будущим, я вспоминал, как всё начиналось…

Принципиальный редактор

Возможно, кого-то и бодрит работа программистом, но как по мне - она на 80% состоит из скучной и однообразной фигни, где рефлексы воспроизводят давно освоенные и рутинные навыки. Быть может, именно из-за этого программисты так люто ненавидят “изобретать велосипеды”?

Именно в то далекое время, работая рядовым программистом, я развлекался тем, что в перерывах между откровенно скучной работой “программера” писал статьи в ИТ-издания, что хотя бы отчасти разбавляло монотонное однообразие моего офисного бытия. Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что это был прекрасный способ терапевтического вербального самоанализа (curing writing) — работая журналистом можно ежедневно исповедоваться на огромную аудиторию.

И вот однажды в плотном потоке новостей, которые я обильно пропускал через себя в ежедневной охоте за сюжетом, на горизонте впервые появился прекрасный незнакомец - биткоин. Это была вторая половина 2010 года. Немного погуглив, сразу ощутил потенциал темы - в Рунете не было ничего по этой, вне всяких сомнений, перспективной тематике. Связавшись с редакцией, с порога предложил написать на экзотическую “криптоанархическую тему”. Несмотря на мой айтишный восторг, “криптоанархическая тема” была встречена с холодной настороженностью, тем не менее, хоть и со скрипом, одобрена.

Когда через неделю материал был готов и отправлен для печати, главный редактор не упустил случая проявить принципиальность: заклеймив биткоин слишком заумным, неочевидным и запутанным, он убедительно попросил наглядно проиллюстрировать работу криптовалюты в скриншотах, или, говоря его словами: “придать информации максимально наглядный для обывателя вид”.

Малость переработав структуру текста под эти пожелания, уперся в железобетонную стену: где взять скриншоты самого процесса оплаты биткоином? По новой редакторской логике нужно показать все этапы использования кошелька с точки зрения обычного пользователя-читателя. Конечно, несложно сделать всю эту непыльную работу по документированию самому, но где же взять эти-чертовы-биткоины? Не выбрасывать же всю работу из-за отсутствия 3-4 иллюстраций к ней?

Где взять скриншоты

Последний вариант отпадал сразу - жаба душила аккуратно, но сильно. Впрочем, на майнинг тоже не было ни времени, ни большого желания (мне скриншоты всего-то и нужны были). Гугля от тоски и безысходности, я довольно быстро нашел форумы, где свободно продавались эти самые биткоины. Хорошая новость была в том, что они стоили ну очень дешево, что-то типа 1-2 доллара за сотню BTC. Плохая - оплату принимали только в PayPal, и, что ещё хуже, в те времена “битки” продавались исключительно оптом – по сотням.

Поясняю этот момент отдельно курчавой молодежи: биткоин стоил настолько мало, что никто не хотел заморачиваться микротранзакциями на десятые доли доллара, потому и продавали их исключительно оптом - “сотнями-пачками”. На первом же форуме, куда я с лету влогинился, минимальная транзакция-покупка составляла 400 BTC. И, хотя это и стоило всего пару долларов, нужно отметить, что в те времена средняя зарплата в городе, где я проживал, составляла порядка 200$. Да и зачем мне столько биткоинов, дружище?

И вот, борясь с попеременно наваливающими волнами из лени и раздражения, а также порешав кучу попутных проблем (например, в то время из РБ было невозможно оплатить через PayPal), через пару дней я таки ”словил” на свой BTC-кошелек пару сотен виртуальных “биток”. Погоняв вечерком эти цифровые монетки с одного кошелька на другой, и заполучив вожделенные скриншоты, я благополучно слил материал в журнал, наконец, закрыв эту тягомотную для меня тему.

Тогда я был твердо уверен, что просто выкинул пару долларов на ветер - в 2010-2011 году биткоин не стоил вообще ничего. На форумах роились сотни, если не тысячи сумасшедших майнеров, горящих извращенным желанием “впарить” свое “домашнее крипто” любому зазевавшемуся новичку. Это только сейчас история о первой продаже пиццы за 10000 биткоинов отдает каким-то привкусом безумия, но в то время это была чертовски удачная сделка!

Вспомнить всё

Прошло много зим и вёсен, я сменил работу, женился, бросил курить и… даже однажды побрился, навсегда лишившись своей могучей айтишной бороды. Вот тут-то всё и началось - в 2013 году мой неожиданный роман с биткоин получил драматическое продолжение. Именно в этот период начались первые публичные торги биткоинами, катализатором движухи выступил запуск крупных бирж с уже готовой трейдерской инфраструктурой. Начиналась эпоха криптовалют!

Увидев перелет цены за одну монету BTC за 1000 долларов США, я испытал флэшбэк. Я вспомнил про свою давнюю заначку, которая до сих пор пылилась где-то в паутине виртуально-криптографических далей. Голос в моей голове монотонно твердил – биткоин нужно срочно сливать. Оставалась маленькая проблема – надо было найти тот самый файл-кошелек (а их было два), по которым я когда-то гонял тестовые “битки” туда-сюда. И вот острая досада – тот кошелек (то есть обычный текстовый файлик) был на старом заброшенном компе, которым я не пользовался уже более года.

Старый компьютер валялся в подвале родительского дома, откуда “винт” был оперативно извлечен. После чего бережно протерт от прошлогодней пыли и трясущемся руками подключен к моей новой “тачке”. Как написали бы классики - момент, пока винт “детектился” системой, ”показался мне настоящей вечностью”.

Дальше всё помню как в тумане - нужные файлы нашлись минут через десять, затем они копируются в сотнях копиях на дискеты, флешки, заливаются в облака. После этого скачиваю биткоин-клиент. С удивлением обнаруживаю, что блокчейн-база за эти годы вымахала до нескольких десятков гигайбайт! Ничего не поделаешь - оставляю комп на ночь для выгрузки всего этого милого криптографического добра. Ночью сплю плохо, снятся многочисленные коллизии в транзакциях биткоина, сомнительные ветвления… какие-то одутловатые лица заморских хакеров, не стесняясь в упор рассматривают мой биткоинский файлик, такой весь оголенный и манящий своим plain-текстом…

На следующее утро меня ожидал загруженный и готовый биткоин-клиент. Я протираю заспанные глаза, с трудом попадая по клавишам пальцами, подключаю кошельки, вижу свою пачку из пару сотен биткоинов, словно присланных мне “из прошлого”.

Дальше действовать будем мы

На работе беру отгулы за свой счет, ощущаю непонятную растерянность.

Первая неделя от восстановления кошелька пролетает быстро. После многочасовых зависаний на специализированных форумах появилась куча виртуальных друзей-знакомых по теме биткоина. Это сейчас можно обналичить биткоин простым и прямым переводом на кредитную карточку. Но в то время обналичка BTC и выход в кэш был настоящим квестом, особенно, если речь шла о сумме в несколько сотен тысяч долларов.

Прелесть именно того далекого времени – дикое количество желающих купить биткоин – ведь он рос в цене буквально ежедневно, и многим казалось, что такое ралли будет продолжаться вечно. Для меня это казалось удивительным контрастом - я все ещё помнил эпоху, когда все стояли исключительно на продажу, уныло клянча пару долларов взамен.

Теперь легкие биткоин-деньги вскружили голову многим, а курс BTC рос буквально на глазах. Хорошо запомнился из своей тогдашней переписки ненормальный американец – он хотел срочно купить BTC, но даже не понимал, что это такое. Он просто бомбардировал меня своими мейлами через личку в ответ на объявление о продаже: ”Дайте мне ЭТО немедленно, я готов внести аванс для резервирования и вылететь за биткоин лично в любую точку мира”.

Короче, на поиск приемлемого варианта “для выхода” ушел ещё месяц, в том числе – досрочный отпуск, взятый на работе по ”семейным обстоятельствам”.

Долгая дорога в кэш

Я смотрю на теплый тропический ливень, сплошное окно банка едва заметно вибрирует от сильных порывов муссона.

Оклик за моей спиной заставляет отвлечься от воспоминаний. Вся сумма готова к выдаче - я закрываю счет. Деньги выдают банковскими брикетами по 10 тысяч. Несмотря на упаковку, они сильно пахнут типографской краской и почему-то теплые. Молодые сотрудницы въедливо всматриваются в мои глаза, словно пытаясь угадать ответ на свой немой вопрос: ”А разумно ли ты распорядишься этими деньгами, парень?”.

Но такси давно ждет у входа, нужно спешить. На улице встречает теплый дождь и облегчение - долгий и нервный вывод завершен.

Что изменилось с тех пор?

Характерная особенность нашего мира в том, что нет необходимости постоянно изобретать что-то новое. Как люди, мы все очень похожи друг на друга, поэтому бесконечно повторяемся вновь и вновь, утомляя Вселенную и налоговые органы своим однообразием.

В своих тратах я не оригинален, как и многие другие биткоинеры, первым делом я купил недвижимость.

Можно продолжать эту однообразную цепочку повторений, но вместо этого предлагаю рассказать о чем-то личном. Первое, что я купил на “новые деньги” после поездки на Кипр – была вовсе не покупка дома. Я подал документы на выход из родного гражданства, перед этим заполучив гражданство другой солнечной страны (где потом и прикупил ту самую “квартиру” своей мечты, хотя у них этот тип жилья зовется “мезонет”).

Уже несколько лет не живу в РБ, дети удивительно быстро забывают русский, английский теперь – их основной язык общения.

Я больше не программист

Второй важный этап расставания с прошлым - я навсегда ушел из программирования. Хочу остановиться на этом отдельно.

Что бы кто не говорил, но программирование – это тяжелая работа. Если делать все на совесть – это работа буквально на износ. Я проработал в этой сфере около 9 полных лет, и мне не нужно рассказывать что такое “разжиженные мозги” - дурноватое состояние заторможенности, когда вечером с трудом соображаешь после дневного ралли за двумя мониторами.

Со временем это порождает болезненную профессиональную деформацию, мешающую наслаждаться жизнью и отключать ум - программисты не могут расслабиться и постоянно вращают в голове всякую ерунду как жвачку, типа очередного алгоритма или идеи-фикс, превращая себя в интоксицированного выдуманной сложностью интроверта.

Не согласны? Значит, ещё молоды, но вы вспомните эти мои слова, когда начнете прокрастинировать над сложными проектами в районе 35-40 лет. Лет через десять, то, что раньше приносило вам радость и удовольствие, скорее всего превратится в довольно тяжелую и нервную гонку на ниве высококонкурентных и очень динамичных рынков ИТ.

Везение всегда относительно

Везение всегда относительно, мне надоело это объяснять! Говоря на моем примере: я потратил большую часть полученной суммы на недвижимость и “приземление” в другой стране, меньшую часть (остаток) - вложил в акции Apple.

И вот теперь, оглядываясь назад, ужасно жалею, что не залил туда всю сумму, повременив с покупкой жилья. Это был тот самый пропуск в беззаботную в материальном плане жизнь, мимо которой я пролетел “как фанера над Парижем”:

На скрине я обозначил точку входа на рынок, и, как видно, эта сумма на данный момент практически удвоилась. В акциях Apple у меня теперь вся заначка – тот мизер, который остался от былой груды виртуальных монет. Остается только надеяться, что когда-нибудь она превысит сумму, изначально вырученную от продажи BTC.

Для симметрии приведу и обратный случай. Спустя пару лет я узнал новость, от которой по спине прошелся неприятный холодок: довольно известный московский меняла (в этой среде их часто называют “вменяла” – обменщик виртуальных денег), через которого я вывел те самые “битки”, недавно крупно кинул белоруса. Даже не зная деталей, лишь по косвенным признакам, очевидно, что “кинутый” белорус плотно связан с миром биткоинов. Для этого достаточно полюбопытствовать в блокчейне историей транзакций упомянутых в паблике кошельков, чтобы увидеть насколько огромные криптосуммы там крутились.

Поэтому, как бы кто не вздыхал насчет чужой халявы, жизнь так устроена, что задним числом всем-всё-всегда очевидно, просто и понятно (т.н. ретроспективная рационализация). Но вы даже не представляете себе, как просто и легко слить под ноль “всё непосильным трудом нажитое”, находясь вне рамок правового поля и в совершенно чужой стране.

Напутствие

Пока все ждут от биткоинов каких-то вселенских свершений и радикальных изменений в мировой монетарной системе, тихой сапой, BTC переформатировал уже тысячи индивидуальных жизней, в том числе и мою тоже. И дело здесь не только в деньгах - всё-таки на продаже биткойнов я не нажил каких-то безумных денег, на которые затем можно беззаботно жить-поживать всю оставшуюся жизнь. Нет, я выбрал радикально изменить свою жизнь, получил новый драгоценный опыт, сменил накатанный жизненный уклад и приоритеты.

И тут мы подходим к главному: что я вынес из всей этой глубоко личной истории?

В Голливуде существует известное выражение “fish out of water” - это вполне официальный термин американских киносценаристов. Он обозначает трудную жизненную ситуацию, когда герой волею судеб теряет свой привычный мир и ориентиры, попадая в совершенно новую среду/окружение. Агрессивный стресс-тест личности в рамках этого нового жизненного уклада создает условия для вынужденной внутренней трансформации и самосовершенствования человека. В свою очередь это приводит к появлению живого интереса зрителей (включая самого субъекта действа), то есть к созданию (опять же возвращаясь к терминам сценаристов) по-настоящему насыщенной “story”.

Будучи фанатом этого приема (“воспринимать в своей жизни всё как challenge”), я призываю читателей не бояться нового, - будь то биткоин, slow programming или эмиграция, функциональное программирование либо виртуальная криптоанархия, - ведь для осознанной культивации состояния “фиш аут оф уотер” нужна лишь толика смелости, любопытства и “гиковости”.

В жизни “с чистого листа” есть и свой собственный кайф - это как позволить себе родиться заново, осознанно выбирая себе новые фамилию или страну с идеальным климатом, перечеркнув былую личную историю без сожаления. Если вы получаете удовольствие от роли демиурга, создавая онлайновые интернет-вселенные и продумывая сложнокомпонентные миры софта, то я вас уверяю – сознательно лепить свою судьбу – это куда более драйвовая задача.

Впрочем, для воссоздания настоящей катарсической драмы в стиле “фиш аут оф уотер”, простой смены рода деятельности маловато будет. Нужно нечто большее, чем смена любимого языка программирования или компании-работодателя – нужны другая страна и фамилия, иные язык и социальное окружение, совершенно новая область работы и, возможно, даже новая семья (ладно, окей, семью и пол разрешаю оставить прежними). Иначе говоря, я призываю тратить деньги на получение важного опыта и знаний, чтобы быть пионером в новых областях и технологиях, активно интересоваться всем непонятным для конформистского большинства, не бояться рисковать, этим позволяя себе выходить за пределы ”нормальности” и привычной зоны комфорта.

В конечном счете, всё это даёт не только драгоценный опыт и восторженную экзальтацию от жизни… Например, я был один из первых русских, кто попробовал на вкус биткоин и Ripple, и, как видите, моё ненасытное любопытство было щедро вознаграждено судьбою. Поэтому совет - сделайте для начала мелкую и доступную для вас лично ставку, это позволит (в случае выигрыша) с помощью рычага первоначальной удачи поднять ставки до больших и значимых величин, так пошагово трансформируя собственную жизнь. Лично я продолжаю делать это день ото дня, до сих пор рискуя, засовывая свой длинный нос и инвестируя в самые необычные веяния жизни.

Подводя итог - у Эйнштейна однажды спросили: в чем же природа успеха? И пока он задумался над вопросом, репортер решил услужливо подсказать:

- Наверное, нужно быть очень-очень умным?

- Отнюдь, - резко возразил Эйнштейн, - нужно просто иметь смелость сделать что-то раньше, чем это додумается сделать большинство.