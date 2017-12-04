Электронное образование: новые технологии на службе педагогической деятельности.

- Эффективное использование современных информационных технологий в образовательном процессе – залог конкурентоспособности национальной системы образования, отметили в руководстве профильного ведомства.

По мнению министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко, международный специализированный форум ITE может стать мероприятием, которое вносит значительный вклад не только в цифровую трансформацию отрасли, но и в будущее белорусского образования в целом. Активное внедрение информационных технологий в образовательный процесс позволяет синхронизировать ускоряющиеся процессы глобализации - в том числе и в учебной сфере – с повышением цифровой и онлайн-грамотности работников системы образования. Подобная корреляция условий развития и потенциальных возможностей позволит сформировать взаимовыгодные партнёрские отношения между представителями системы образования и реального сектора экономики для создания совместных инновационных проектов.

- На сегодняшний день особенно актуальной является поддержка идей, которые позволяют без значительных усилий и финансовых затрат модернизировать школьное образование, отметил бренд-директор образовательной электронной платформы «Знай. бай» Александр Тепляков. - Безусловно, подобные профильные площадки становятся великолепными катализаторами идей и инновационных преобразований. Проведение выставки-форума в текущем году позволяет сделать огромный шаг вперед в информатизации отрасли, а также в достижении целей, поставленных Государственной программой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы.

Реализация программы намечена на кратчайшие сроки – и только активное взаимодействие Министерства образования со всеми участниками процесса цифровой трансформации позволит добиться качественных изменений и практических результатов, полагают эксперты. Развитие системы электронного образования является одним из приоритетов Государственной программы развития цифровой экономики. Что неудивительно: информационное взаимодействие педагогов, обучаемых и родителей предполагает активное внедрение современных ИКТ-технологий, таких как комплексный проект «Электронная школа», направленный на интеграцию высоких технологий в образовательный процесс.

Цифровая трансформация коснулась всех сфер жизнедеятельности нашего общества, включая систему образования и переподготовки кадров. Технологии электронного обучения, основанные на широком использовании информационно­коммуникационных технологий в образовании, становятся все популярнее - как во всем мире, так и в Республике Беларусь. Повсеместное использование электронных средств обучения является одной из ключевых задач, определенных Программой социально экономического развития Республики Беларусь до 2020 года. Проблемы внедрения информационных технологий в образование обсудили специалисты на проведенном в рамках IKE-форума круглом столе.

В нашей стране активно развиваются ИТ­компании, которые предлагают специально разработанное программное обеспечение и продукты для дистанционного обучения. Быстро растет сектор корпоративного образования, которое позволяет решить проблему повышения квалификации и переподготовки кадров без отрыва от основной деятельности. Внедрение в систему образования инновационных технологий, основанных на использовании ИКТ, дает возможность индивидуализировать процесс образования и приспособить его к особенностям каждого обучаемого, повысить уровень квалификации и подготовки кадров с учетом актуальных запросов рынка труда. Внедрение инновационных технологий дистанционного и пожизненного обучения в образовательный процесс является необходимым условием повышения качества и доступности образования в Республике Беларусь и обеспечения конкурентоспособности отечественной системы образования на мировом уровне. Экспертами было отмечено, что дистанционное обучение является инновационной и наиболее приемлемой в плане адаптивности формой обучения на сегодняшний день. Цифровая трансформация коснулась всех сфер жизнедеятельности нашего общества, включая систему образования и переподготовки кадров.

Дарья Пархоменко, старший преподаватель кафедры Инженерной психологии и эргономики БГУИР пояснила необходимость создания интегрированной образовательной платформы на базе современных информационных технологий. Подобное решение, по мнению специалиста, поможет не только оптимизировать работу образовательных учреждений, но и произвести своеобразный рывок в плане внедрения безбумажного документооборота.

- Переход на единую платформу всех образовательных учреждений позволил бы в полной мере заложить предпосылки для цифровой трансформации общества, - отметил специалист. - Необходимо использовать тот опыт по обучению, который имеется в мире, в применении к нашим реалиям, функциональные возможности системы управления обучением – это и регистрация учащихся, и администрирование групп, и управление учебным планом и системой сертификации, а также управление навыками и компетенциями учащихся, отчетность и аналитика, поставка учебного материала учащимся.

Представитель БГУИР поделилась опытом внедрения технологии дистанционного обучения в образовательный процесс:

- Ранее у нас был опыт, который я считаю весьма успешным: студенты из регионов в течение двух лет учились дистанционно, и потом по результатам электронных экзаменов мы выбирали лучших, и они доучивались уже очно. И сейчас мы постоянно развиваем такого рода подходы. Наша система дистанционного обучения действует на всех уровнях образовательного процесса: поддержка в обучении очной формы, предоставление материалов в электронной форме, промежуточные и итоговые компьютерные тесты, а также дисциплины по выбору и курсы повышения квалификации в дистанционной форме. Все это поддерживается большим количеством электронных тренажеров и электронных методических пособий. Мы широко используем систему webiring и постоянно пользуем вебинары, вебинары-микс, причем даже не как часть дистанционного образования, а как часть образовательной среды. Также реализуется обучающая среда для преподавателей, например, информационная поддержка и постоянное повышение квалификации, подчеркнула она.

Специалисты компании Microsoft рассказали о предлагаемых комплексных решениях для системы образования:

- Мы должны помочь всем участникам учебного процесса достичь желаемого и сделать это наиболее эффективно. Компания Microsoft заключила договор с Беларусью, и я это будет плодотворное сотрудничество с учетом ключевых приоритетов обеих сторон. Мы постоянно развиваемся: например, 80% крупнейших корпораций мира используют Microsoft Cloud – это те самые облачные технологии, а Skype сегодня может переводить устную речь в реальном времени на 8 языков.

По мнению Данилы Егорова, директора Международной школы Азербайджана (г. Баку), непрерывное образование в течение всей жизни является панацеей от безработицы. Повышение эффективности управления образованием и обучением с помощью информационных технологий позволяет развитым странам совершить значительный технологический рывок: внедрение передовых разработок в образовательные процессы позволяет готовить компетентных специалистов уже со школьной скамьи, полагает эксперт. Существующий технологический разрыв должна преодолеть и Беларусь.

Александр Агеенко, начальник отдела отделения разработки прикладного ПО IBA IT Park, представил eUNI – программный продукт для Smart Learning:

- Что касается перспектив на 2018 год, у нас в приоритете интеграция корпоративной версии с «Конструктором Талантов», развитие eUNI как открытой площадки для обучающего контента и многие другие интересные направления. Специалист рассказал о размерах файлов, которые можно загружать в систему, о способе хранения электронных учебников, о цене продукта.

Интеграция решений по информатизации образования в единое городское информационное пространство: зарубежный опыт.

В Туле планируют внедрить сервисы «умного города» в образовательных учреждениях. Они включают решения типа «электронная очередь в детский сад», обеспечение высокоскоростного доступа к интернету в школах, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование. В основу «Школы будущего» положен финский опыт — документ в виде карточки содержит всю информацию об ученике, а также является своеобразным пропуском в учебное заведение. При входе и выходе ребенка из школы через специально оборудованный турникет срабатывает сигнал, который оповещает родителей через SMS-сообщение о том, что ученик вошел в здание или вышел из него.

В Казахстане пилотный SMART ASTANA проект предусматривает в расширение функций удостоверения школьника и использование его в качестве платежной карточки и даже проездного билета в общественном транспорте. В элитной школе «Мирас» филиала ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева» в Астане реализуется проект по установке системы безопасности PERCo-S-20. «Школа». Система обеспечивает защиту от проникновения посторонних, SMS-уведомление родителей, видеонаблюдение, верификацию, что позволяет сотрудникам службы безопасности производить идентификацию карты доступа школьника, сравнивая визуально кадры с видеокамер с фотографиями в базе данных.

«Цифровые аборигены» и сетевые тролли: каким должно быть поведение учителя в сети?

Информационно-образовательная среда изначально закладывает в себе предпосылки экспоненциально возрастающей глобальной модернизации, полагают аналитики.

- Количество высокотехнологичных устройств постоянно растет, - отметила кандидат психологических наук, внештатный сотрудник Фонда развития Интернет Виктория Измагурова. По мнению специалиста, это позволяет сформировать абсолютно новый тип личности – «Цифровой гражданин». Данный термин докладчик расшифровала как «Личность, обладающая моральным правом, законными обязанностями и необходимыми навыками для пользования ИКТ». В отличие от «Цифровых эмигрантов» и «Цифровых аборигенов», которые владеют технологиями на базовом уровне, «Цифровой гражданин» обладает гораздо более обширным рядом преимуществ, потребностей – а значит, и законодательных факторов их сдерживания. Впрочем, подобный антагонистический подход вовсе не говорит о создании «цифрового гетто» - особенно применимо к образованию. Однако, учителю в социальных сетях - да и вообще в Глобальной паутине необходимо быть осторожным: своим поведением он формирует основы сетевого этикета для учеников. Специалист выделила 2 основных варианта поведения педагога в сети: полное дистанцирование от учеников (не добавлять в друзья, не переписываться в мессенджерах) и интеграцию педагогических функций в рекреационные процессы во внеурочное время: добавлять их в друзья в соцсетях, переписываться по скайпу, отправлять письма на электронную почту. Второй вариант Виктория полагает более приемлемым. Однако, вступают в силу этические аспекты: что делать, например, если ученик написал под фото учительницы после отпуска «клево смотришься»? Законодательно подобные проблемы пока не разрешены – и каждый педагог здесь должен руководствоваться собственными канонами этики и здравым смыслом.

Система е-образование: преимущества интерактивных форм обучения перед традиционными.

Электронное образование (е-образование) это система обучения знаниям и навыкам с помощью цифровых технологий. Е-образование позволяет предоставить учащимся равные возможности, улучшить качество образования, грамотно структурировать образовательный процесс, а также повысить его базовую эффективность. Как и любая система, е-образование включает в себя несколько подсистем:

Система е-обучения, которая в свою очередь, состоит из нескольких програм:

Е-книга : позволяет загружать любые электронные учебники и учебные материалы из школы или центральной е-библиотеки. Учащийся может пролистывать книгу вперед- назад и переходить на любой номер страницы, ставить закладки, писать заметки, в любом месте книги, применять поиск по словам и предложениям.

: позволяет загружать любые электронные учебники и учебные материалы из школы или центральной е-библиотеки. Учащийся может пролистывать книгу вперед- назад и переходить на любой номер страницы, ставить закладки, писать заметки, в любом месте книги, применять поиск по словам и предложениям. Е-тетрадь : позволяет писать при помощи специальной ручки. Рукописный текст можно при желании трансформировать в печатный. В программе сохраняются классные работы, объяснение материала учителем, написанное на доске, выполняются домашние задания, учитель просматривает выполненные задания и делает пометки «красной ручкой».

: позволяет писать при помощи специальной ручки. Рукописный текст можно при желании трансформировать в печатный. В программе сохраняются классные работы, объяснение материала учителем, написанное на доске, выполняются домашние задания, учитель просматривает выполненные задания и делает пометки «красной ручкой». Е-экзаменатор : позволяет проводить различные виды экзаменов: тесты, сочинения, решения задач. Ученики могут отвечать на экзаменационные вопросы, а учителя - организовывать экзамены, контролировать процесс и получать необходимые отчеты.

: позволяет проводить различные виды экзаменов: тесты, сочинения, решения задач. Ученики могут отвечать на экзаменационные вопросы, а учителя - организовывать экзамены, контролировать процесс и получать необходимые отчеты. Е-дневник : отражает расписание уроков по каждому предмету посещаемость по всем предметам, домашнее задание, полученные оценки. учитель может оставлять записи для родителей ученика, касающиеся его поведения, знаний, родительских собраний.

: отражает расписание уроков по каждому предмету посещаемость по всем предметам, домашнее задание, полученные оценки. учитель может оставлять записи для родителей ученика, касающиеся его поведения, знаний, родительских собраний. Е-журнал : включает списки всех учеников и классов, в которых преподает учитель. Ведется регистрация посещения учителей и учеников, контролируется выполнение домашних заданий, выставляются оценки.

: включает списки всех учеников и классов, в которых преподает учитель. Ведется регистрация посещения учителей и учеников, контролируется выполнение домашних заданий, выставляются оценки. Е-доска : при прикосновении к ее поверхности рукой или специальным маркером. Чувствительные сенсоры определяют точные координаты прикосновения и через USB -порт отправляют их на компьютер.

: при прикосновении к ее поверхности рукой или специальным маркером. Чувствительные сенсоры определяют точные координаты прикосновения и через USB -порт отправляют их на компьютер. Тестовая система: позволяет создать банк тестов по всем школьным предметам уполномоченными лицами для использования на школьных экзаменах и при выполнении домашних заданий.

Программа проверки посещаемости: проверяет посещаемость, фиксирует время прихода ученика в класс, вносит результат в базу данных школы и е-дневник ученика.

Программа контролирования урока : отправляет данные из е-терминала ученика в е-терминал учителя, отражает записи в е-Тетради и на Е-доске. записывает оценки из е-Журнала в е-Дневник.

: отправляет данные из е-терминала ученика в е-терминал учителя, отражает записи в е-Тетради и на Е-доске. записывает оценки из е-Журнала в е-Дневник. Дистанционное обучение и интернет-портал: ученики в режиме реального времени через интернет просматривают проводимые уроки, в этом случае ученик видит на своем мониторе учителя, объясняющего материал. и е-доску в отдельном окне.

Система мониторинга состоит из следующих подсистем:

контроль расписания уроков

система посещаемости учеников

система тестовых экзаменов

просмотр уроков в режиме реального времени

система разрешения споров

система объявлений

система мониторинга здоровья

система информации опроса и отчета

система аналитических отчетов

Преимущества системы е-образование:

Сводит до минимума рутинную работу учителей и учеников

Позволяет контролировать посещаемость, точно оценивать выполненные задания

Делает процесс экзаменов прозрачным и честным

Обеспечивает учеников современными и качественными средствами обучения

Отслеживает развитие ученика, автоматически информирует учителей и родителей о возникшей проблеме

Отслеживает деятельность учителей, по возможности информирует руководство

Автоматически определяет направление знаний учеников и учителей в школе

Дает возможность родителям следить за повседневной деятельностью учеников в школе.

А кадры-где?

В числе базовых приоритетов электронного образования - и увеличение уровня компьютерной грамотности самих педагогов. Вопрос о плановом повышении квалификации педагогических кадров в плане владения технологиями ИКТ на повестке дня пока не стоял. А зря – современный мир диктует новые условия, и вполне вероятно, что сегодняшние ученики могут оказаться гораздо более «подкованными», нежели их наставники. В настоящее время во всем мире наблюдается активное развитие в сфере образования. Школы становятся более современными и прогрессивными. Некоторые из них реагируют на вызовы современности быстрее, уже сегодня создавая образование будущего. И каким оно может оказаться – покажет только время….

Елена Харламова.