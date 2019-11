Как скрыть настоящий IP-адрес во время серфинга в интернете

Поскольку с каждым годом конфиденциальность нарушается все чаще и чаще, анонимность во время серфинга в сети становится все более актуальна. Угрозы возникают даже в случае, если злоумышленник только знает ваш настоящий IP-адрес, и все больше людей начинают использовать разные методы маскировки IP-адреса. Суть подобных техник сводится к сокрытию настоящего IP-адреса за IP-адресом из другой сети.

Вы не можете быть полностью анонимным и при большом желании ваши действиям можно отследить, но использования техник для сокрытия IP-адреса позволяет поддерживать анонимность на приемлемом уровне.

Метод 1: VPN

Аббревиатура VPN расшифровывается как virtual private network (виртуальная частная сеть), но на самом деле все намного проще. Грубо говоря, вы подключаете свой компьютер или устройство к другой сети и занимаетесь серфингом в интернете через эту сеть. Любая активность выглядит так, как будто осуществляется владельцем той сети, но не вами.

Когда вы подключаетесь к VPN, то маскируете свой IP-адрес за IP-адресом сети, к которой подключаетесь. Для отслеживания трафика до вашего устройства, VPN должен «сдать» вас (IP-адрес также можно выяснить через утечку DNS).

Соответственно, для большей уверенности и надежности, лучше использовать платный и проверенный VPN, поскольку у бесплатных сервисов есть множество недостатков. Например, в случае с бесплатным VPN сразу же возникают вопросы: «Продаются ли мои данные?», «Будет ли выдан настоящий IP-адрес в случае запроса?». И подобные ситуации происходят.

Исходя из вышесказанного, мы рекомендует использовать сервисы, которые не сохраняют логи, связанные с вашей активностью, и не могут выдать ваш IP-адрес даже в случае запроса со стороны государственных органов. Кроме того, в большинстве VPN сервисов, которые не сохраняют логи, шифруется весь ваш трафик, идущий к и от сети. Таким образом, предотвращается перехват информации со стороны провайдера или правоохранительных органов.

Какой сервис выбрать?

Посмотрите каталог VPN сервисов на нашем сайте. К сожалению не существует VPN сервиса который бы на 100% гарантировал вашу приватность. Какой бы сервис вы не выбрали, необходимо скачать и запустить соответствующее приложение и перед серфингом подключиться к нужной сети. Ничего сложного.

Метод 2: Web-прокси

Web-прокси работает во многом так же как и VPN: вы подключаетесь к прокси, после чего весь ваш трафик начинает идти через этот сервер. В этом случае ваш IP-адрес скрывается за IP-адресом прокси-сервера.

Однако между web-прокси и VPN есть два важных отличия.

Первое: у прокси-сервера обычно отсутствует шифрование. Даже если ваш адрес скрыт, трафик доступен для анализа провайдерами и правоохранительными органами. Кроме того, некоторые сайты могут отследить ваш настоящий IP-адрес при помощи Flash или JavaScript.

Второе: некоторые браузеры позволяют перенаправлять через прокси только веб-трафик. Чтобы воспользоваться web-прокси, нужно зайти в настройки браузера и указать IP-адрес сервера. В этом случае приложения и устройства вне браузера, как, например, Скайп, будут показывать ваш настоящий IP-адрес.

Найти бесплатные web-прокси можно, например, на сайтах PremProxy или Proxy List . Если сервер находится в вашей стране, скорость серфинга будет довольно высокой. Прокси в другой стране может быть полезен в случае блокировки некоторых сайтов и для небольшого усиления маскировки.

Настройка прокси в Firefox

1. В главном меню зайдите в раздел Options.

2. Перейдите в секцию Network во вкладке Advanced.

3. В разделе Connection кликните на Settings…

4. Выберите Manual proxy configuration и введите адрес / порт в поле HTTP Proxy.

Настройка прокси в Microsoft Edge

1. В главном меню выберите Settings.

2. Прокрутите вниз и кликните на View advanced settings.

3. Прокрутите вниз и кликните на Open proxy settings.

4. В разделе Manual proxy setup включите опцию Use a proxy server, а затем укажите адрес сервера и порт в поле Address.

Настройка прокси в Chrome, Opera, Vivaldi

1. В главном меню выберите Settings.

2. В разделе Network кликните на Change proxy settings…

3. Во вкладке Connections кликните на LAN settings.

4. Включите опцию Use a proxy server for your LAN и введите адрес и порт в поле Address.

Примечание: У Chrome, Opera, Vivaldi и других браузеров на базе Chromium нет встроенной опции для прокси, специфичной для браузерного трафика. Вместо этой опции используются общесистемные настройки прокси. Однако вы можете воспользоваться расширением для использования Proxy Switcher & Manager web-прокси, который будет влиять только на браузерный трафик.

Метод 3: Публичный Wi-Fi

Вместо перенаправления трафика через другую сеть вы можете подключиться к этой сети напрямую. Например, к публичному Wi-Fi.

Самое смешное – это единственный способ сокрытия вашего настоящего IP-адреса. Когда вы подключены к публичной Wi-Fi никто не сможет вас отследить особенно, если точка доступа популярна (например, принадлежит кофейне Starbucks). В этом случае ваша активность будет скрыта десятками других пользователей. Однако не следует забывать, что использование публичного Wi-Fi сопряжено с другими рисками.

По умолчанию в большинстве публичных точек доступа отсутствует шифрование, и вся ваша активность, включая учетные записи для банков и интернет-магазинов, доступна каждому. Кроме того, через публичную точку доступа на ваше устройство может попасть вредоносная программа.

Есть и другие способы, при помощи которых злоумышленники могут украсть ваши персональные данные через публичный Wi-Fi. Таким образом, скрывая свой IP-адрес вы одновременно подвергаетесь множеству других рисков, связанных с приватностью и безопасностью.

