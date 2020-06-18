Бесплатные курсы по Data Science от Harvard University

Информационные технологии позволяют получить невероятно крутые образовательные ресурсы в один клик. Бесплатно.
Я сейчас решаю задачу, как из огромной массы жизненно важного контента выбрать тот, который стоит попробовать в первую очередь, как «разметить данные», чтобы нейросеточка у подрастающего поколения обучилась более эффективно.
Предлагаю вам подборку бесплатных онлайн-курсов по Data Scienceот одного из лучших университетов в мире:
Statistics and R
Введение в основные концепции статистики и навыки программирования на R, необходимые для анализа данных в науках о жизни.
Популярность: 284 784 регистрации
Длительность: 4 недели (2-4 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $249)
Уровень: Intermediate
Data Science: R Basics
Освойте основы R и узнайте как обрабатывать, анализировать и визуализировать данные.
Популярность: 449 708 регистраций
Длительность: 8 недель (1-2 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $49)
Уровень: Introductory
Data Science: Visualization
Изучите основные принципы визуализации данных и как их применять с помощью ggplot2.
Популярность: 146 750 регистраций
Длительность: 8 недель (1-2 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $49)
Уровень: Introductory
High-Dimensional Data Analysis
Фокусируемся на нескольких методах, которые широко используются при анализе многомерных данных.
Популярность: 71 676 регистраций
Длительность: 4 недели (2-4 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $149)
Уровень: Advanced
Data Science: Machine Learning
Создайте систему рекомендаций по фильмам и изучите науку за одним из самых популярных и успешных методов обработки данных.
Популярность: 230 415 регистраций
Длительность: 8 недель (2-4 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $49)
Уровень: Introductory
Case study: DNA methylation data analysis
Выполните анализ данных RNA-Seq, ChIP-Seq и метилирования ДНК, используя программное обеспечение с открытым исходным кодом, включая R и Bioconductor.
Популярность: 23 608 регистраций
Длительность: 5 недель (2-4 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $149)
Уровень: Advanced
Data Science: Linear Regression
Узнайте, как использовать R для реализации линейной регрессии, одного из наиболее распространенных подходов статистического моделирования в науке о данных.
Популярность: 65 122 регистраций
Длительность: 8 недель (1-2 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $49)
Уровень: Introductory
Causal Diagrams: Draw Your Assumptions Before Your Conclusions
Изучите простые графические правила, которые позволяют вам использовать интуитивные изображения для улучшения дизайна исследования и анализа данных для причинно-следственной связи.
Популярность: 37 028 регистраций
Длительность: 9 недель (2-3 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $99)
Уровень: Introductory
Data Science: Wrangling
Научитесь обрабатывать и конвертировать необработанные (RAW) данные в форматы, необходимые для анализа.
Популярность: 55 809 регистраций
Длительность: 8 недель (1-2 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $49)
Уровень: Introductory
Data Science: Productivity Tools
Управляйте своими проектами, организуйте их и создавайте воспроизводимые отчеты, используя GitHub, git, Unix / Linux и RStudio.
Популярность: 56 971 регистрация
Длительность: 8 недель (1-2 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $49)
Уровень: Introductory
Data Science: Probability
Изучите теорию вероятностей — что важно для исследователя данных — на примере финансового кризиса 2007-2008.
Популярность: 116 552 регистрации
Длительность: 8 недель (1-2 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $49)
Уровень: Introductory
Data Science: Inference and Modeling
Изучите выводы и моделирование, два наиболее широко используемых статистических инструмента в анализе данных.
Популярность: 75 384 регистрации
Длительность: 8 недель (1-2 часа в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $49)
Уровень: Introductory
Data Science: Capstone
Покажите, что вы узнали из программы профессиональных сертификатов в науке о данных.
Популярность: 51 912 регистрации
Длительность: 2 недели (15-20 часов в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $99)
Уровень: Introductory
Principles, Statistical and Computational Tools for Reproducible Data Science
Изучите навыки и инструменты, которые поддерживают заниматься науками о данных и воспроизводимыми исследованиями, чтобы вы могли доверять собственным результатам исследований, воспроизводить их самостоятельно и передавать их другим.
Популярность: 59 076 регистраций
Длительность: 8 недель (3-8 часов в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $99)
Уровень: Intermediate
Еще курсы по Data Science от университетов Лиги Плюща
Data, Models and Decisions in Business Analytics
от Columbia University
Изучите основные инструменты и методы использования данных для принятия деловых решений в условиях неопределенности.
Популярность: 33 795 регистраций
Длительность: 12 недель (8-10 часов в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $249)
Уровень: Advanced
Statistical Thinking for Data Science and Analytics
от Columbia University
Узнайте, как статистика играет центральную роль в подходе к науке о данных.
Популярность: 192 260 регистраций
Длительность: 5 недель (7-10 часов в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $99)
Уровень: Introductory
Big Data and Education
от Columbia University
Изучите методы и стратегии использования крупномасштабных образовательных данных для улучшения образования и открытий в обучении.
Популярность: 13 434 регистрации
Длительность: 8 недель (6-12 часов в неделю)
Стоимость: Бесплатно (сертификат за $169)
Уровень: Advanced
People Analytics
от University of Pennsylvania
Людская аналитика — это управляемый данными подход к управлению людьми на работе.
Популярность: 84 478 регистраций
Длительность: 9 часов
Стоимость: Бесплатно
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