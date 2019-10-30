Кем работать в IT в 2020 году — список перспективных профессий

Если вы хотите строить карьеру в IT, лучшего времени, чем сейчас, не представить. По данным «Яндекса», доля IT-вакансий среди всех предложений работы год от года стабильно увеличивается, причем рынок благосклонно относится к новичкам – с 2016-го объем вакансий начального уровня вырос почти на треть. Куда же податься, чтобы построить успешную карьеру?

Дмитрий Помогаев, автор-журналист SkillFactory, выяснил, какие специальности пользуются наибольшим спросом у компаний, и составил топ-9 самых востребованных профессий в IT.

При составлении рейтинга были использованы исследования «Яндекса», рейтинг от Glassdoor и CNBS и исследование рынка вакансий одного из самых крупных HR-агентств Robert Half. Большинство вакансий в списке требуют технического бэкграунда, но есть и такие, которые подойдут абсолютно «нулевым» специалистам. Поехали.

Data scientist

Невозможно начать рейтинг горячих IT-специальностей как-то иначе. Тем более что именно в этой области активнее всего ищут новичков. Эксперт по Data Science объединяет в себе аналитика, специалиста по машинному обучению и визионера, обнаруживающего в данных скрытые возможности.

Кроме мощного технического аппарата, ему нужны развитые навыки коммуникации – успех дата-сайентиста зависит от того, как он получает исходную информацию от коллег и презентует им результаты.

В Data Science приходят профессионалы из статистики, аналитики и прочих областей, связанных с серьезным анализом данных. В эту профессию можно также перейти из аналитиков данных, которые меньше занимаются кодом и математикой и больше погружены в организацию информационных хранилищ.

Бизнес-аналитик

Если у вас есть опыт работы с базами данных и аналитическими системами, вам открыта дорога в аналитические департаменты компаний.

Такие вакансии сейчас открывают самые разные организации, ведь о пользе данных для бизнеса уже говорит и ленивый. Так что аналитик может выбирать интересную ему отрасль и по желанию менять занятие внутри своей компании – применение этим навыкам найдется и в стратегическом управлении, и в производственных направлениях, и в маркетинге.

Чтобы начать карьеру бизнес-аналитика, вам понадобится серьезно овладеть Excel и языками запросов к базам данных, познакомиться с OLAP и многомерными кубами.

Эксперт по облачным инфраструктурам

Еще одно направление, которое уже несколько лет набирает популярность. Начинающий специалист может претендовать на должность облачного инженера, где он будет проектировать, внедрять и поддерживать виртуальные инфраструктуры данных. Тут не обойтись без работы с Amazon Web Services, OpenStack и Microsoft Azure, облачными базами данных и API.

Опытный специалист может развиваться горизонтально или подняться до облачного архитектора, который обеспечивает стратегическое развитие корпоративных виртуализированных решений. Соответственно, к практическим навыкам нужно добавить знакомство с ITSM, принципами управления данными, автоматизации процессов в мультивендорных архитектурах.

Data Engineer

Data Engineer или инженер данных – человек, который отвечает за инфраструктуру данных, их извлечение, хранение и обработку.

Data Engineer легко сможет:

понять суть запроса и собрать необходимые данные;

выстроить архитектуру пайплайна данных;

преобразовать полученную исследователем модель в готовый продукт.

Как видно из обязанностей дата-инженера, его роль в компании особенно важна – он участвует в начальной и финальной стадиях анализа данных, а также поддерживает созданные пайплайны.

Работая в паре с Data Scientist, инженер данных в разы повышает эффективность его деятельности. Для этого профессиональному дата-инженеру нужно иметь сильные навыки программирования, чтобы писать качественный, «чистый» код, а также глубокое понимание экосистемы больших данных и распределенных систем.

Если коротко, то его навыки – это Hadoop, MapReduce, Hive, Pig, дата-стриминг, NoSQL и SQL. Вместе с тем ему необязательно владеть фундаментальными знаниями в математике и навыками построении алгоритмов, в отличие от исследователя данных.

Fullstack-разработчик

Такой специалист отлично разбирается во всех этапах работы над программным решением – от проектирования до боевого запуска и поддержки. От него не требуют быть экспертом мирового класса по всем вопросам разработки, но накопленная экспертиза обеспечивает ему набор рабочих инструментов для запуска проекта практически в одиночку.

Очевидно, что многолетний опыт разработки – это главное условие при приеме на работу fullstack-разработчика. На собеседовании вас могут гонять по деталям работы серверов и сетей, баз данных и API, расспрашивать про создание интерфейсов, технологии отладки ПО и информационной безопасности. Огромным преимуществом также будет умение управлять проектом и руководить командой разносортных специалистов.

DevOps-инженер

Направление DevOps тесно связано с разработкой – это набор технологий, призванных упростить создание программных продуктов. Сюда входят системы для автоматизации работы программиста, облачные среды для совместной работы специалистов, системы тестирования ПО и контроля версий.

Специалисты по DevOps должны отлично разбираться в устройстве IT-инфраструктуры, мониторинге производительности и прочих технических аспектах, связанных с организацией процессов разработки.

Основная ценность таких специалистов – их многопрофильность, они могут выполнять задачи разработчика, QA специалиста, продакт-менеджера или системного администратора. DevOps-инженер, применяя разные управленческие системы и технологические решения, занимается автоматизацией жизненного цикла программного обеспечения.

В этой области важно оставаться в тренде существующих технологий и лучших практик. DevOps-инженеру следует постоянно улучшать свои профессиональные навыки во всех аспектах, связанных с созданием ПО и облачными инфраструктурами. В остальном эта профессия похожа на работу внедренца, что априори включает и консалтинговую составляющую.

Специалист по IoT

Умные дома, продвинутое медицинское оборудование, интеллектуальные промышленные агрегаты – все эти и множество других направлений открывают новые области IT со своей уникальной проблематикой и невероятными возможностями.

Специалисты по подключенным устройствам основывают и возглавляют перспективные бизнес-направления, так что IoT можно смело называть фронтиром современной разработки.

Чтобы начать карьеру в этой сфере, достаточно уверенно себя чувствовать в какой-то отдельной IT-дисциплине, будь то облачные технологии или интеграционные платформы, edge computing или информационная безопасность.

Специалист, который готов углублять, расширять и развивать свои знания, может быстро построить карьеру и стать мировой звездой на своем поле – даже если речь идет о какой-то исключительно узкой нише.

Сетевой администратор

По очевидным причинам, такие специалисты тоже никогда не остаются без работы. Эта профессия оптимально подходит для начала карьеры.

Кроме того, на этом поле отлично чувствуют себя эксперты, которые стремятся к совершенству в своем мастерстве – опыт такого сотрудника стабильно сказывается на его зарплате и положении на корпоративной лестнице.

Сетевые администраторы готовы устранять проблемы в любое время дня и ночи, а свободные часы они проводят за повышением своей квалификации. Набор вендорских сертификатов сильно упрощает поиск работы молодому специалисту, а через несколько лет работы и вовсе становится обязательным приложением к резюме.

Специалист по информационной безопасности

Чем выше растет ценность данных, тем сильнее ценятся эксперты по их защите. За последние несколько лет их престиж вырос еще сильнее на фоне скандалов с вирусами-шифровальщиками, утечками ценной информации и прочими неприятными историями.

К тому же, и государственные регуляторы стремятся навести порядок в новой для себя цифровой сфере, а значит, рынку нужны специалисты по новыми стандартам.

Службы информационной безопасности занимаются и железом, и ПО, и интернет-системами, и закрытыми инфраструктурами. В этой области могут найти себя бывшие разработчики или менеджеры проектов, не говоря уже об IoT-специалистах. Фактически, любой подтвержденный практический опыт в IT позволяет претендовать на позицию ИБ-специалиста, а остальное зависит от способности и желания обучаться.

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