Смех да и только: как на 1 апреля шутят технологические компании

На 1 апреля шутит каждая уважающая себя интернет-компания. Google, Amazon, Netflix и другие решили в этом году не делать исключение и выдали минимум по одному забавному продукту.

Google

Ms. PAC-Maps

Калифорнийский гигант в плане количества шуток на квадратный метр, как обычно, отличился. Через «Google Карты» уже не в первый раз можно поиграть в Pac-Man, причём прямо на улицах реальных городов.

Google Maps

«Умный» садовый гном

Также компания продемонстрировала «умного» садового гнома. Устройство на базе колонки Google Home определяет направление ветра и рассказывает детям о том, что все живые существа разлагаются.

Искусственный интеллект с чувством юмора

Если спросить о Дне смеха у Google Assistant, то он посоветует не доверять близким или относиться со скепсисом ко всему, что может показаться необычным. Время от времени помощник предлагает проверить, не белая ли у пользователя спина.

Ветряные мельницы, которые сдувают облака

Нидерландская команда компании представила Google Wind. Это серия ветряных мельниц, которые используют технологии машинного обучения и сдувают облака на другой день. В данном случае корпорация шутит на тему облачных сервисов Google Cloud Platform.

Клавиатура из пузырчатой ленты

Японское подразделение Google показало концептуальную клавиатуру. Пользователь берёт в руки пузырчатую ленту, которая так хороша в устранении стресса, и «набирает» на ней символы. После этого плёнка вставляется в специальное устройство, которое считывает сообщение. Пузырьки при этом испускают запах гавайского моря.

Виртуальная реальность с запахами и физическими ощущениями

Последняя шутка компании — про виртуальную реальность. Работники команды Haptic Helpers («Тактильные помощники») ходят по домам и предлагают услуги по симуляции ароматов, вкусов и физических ощущений, а также предлагают звуковые и визуальные раздражители.

Многофункциональный комбинезон от T-Mobile

bemagenta.com

У остальных компаний шуток меньше. Один из крупнейших операторов мобильной связи представил тарифный план T-Mobile One, который включает в себя «умный» комбинезон. Предмет одежды из нановолокон оснащён всяческими технологиями сомнительной полезности: например, тепловой зарядкой и фитнес-трекером. Примечательно, что комбинезон на самом деле продаётся за 40 долларов.

10-секундные сериалы от Hulu

YouTube

Подписочный видеосервис похвастался продуктом «сокращённого телевидения» под названием Hu. В нём представлены сериалы, каждая серия которых обрезана примерно до 10 секунд, чтобы людям не приходилось подолгу торчать у экранов. На YouTube можно посмотреть примеры таких сериалов как «Империя» и «Чёрные паруса».

Бетонные наушники от Master & Dynamic

masterdynamic.com

Производитель аудиоустройств премиум-класса в качестве первоапрельской шутки показал наушники, сделанные полностью из бетона. Весят они около 4,8 кг и совершенно не изнашиваются.

Перчатка для вызова такси от Lyft

Конкурент Uber из Сан-Франциско похвастался высокотехнологичной перчаткой, которая позволяет мгновенно вызывать машину, просто поднимая руку вверх. Как и в случае с комбинезоном T-Mobile, перчатка вполне реальна — правда, пока это только концепт.

Медитативное видео от Netflix

theverge.com

Один из крупнейших потоковых сервисов записал видео с Уиллом Арнеттом (Will Arnett) в набирающем популярность формате АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция). В ролике канадо-американский актёр на протяжении 48 минут монотонно описывает действия самых обычных предметов. «Тосты жарятся. Трава растёт. Вентиляторы дуют», — говорит Арнетт. Видео, к сожалению, доступно только в Netflix.

Социальный эксперимент от Reddit

www.reddit.com

Проект «главной страницы Интернета» больше похож не на шутку, а на масштабный социальный эксперимент. Это большая сетка, на которой пользователи могут закрашивать один пиксель раз в пять минут. По соображениям приличия мы не рассказываем, какие рисунки тут же заполонили страницу — лучше посмотреть самим.

Курс по изучению эмодзи от Duolingo

tinycards.duolingo.com

Образовательный сервис запустил специальный курс для изучения языка эмодзи. Он включает в себя набор карточек с объяснением значений популярных смайлов. Это может быть полезно тем, кто пытается понять, как общаются современные подростки.

Голосовой помощник от Amazon, который понимает животных

«Умная» колонка Echo известна в первую очередь тем, что в неё встроен голосовой помощник Alexa. Amazon в честь праздника «научила» его понимать запросы животных. Технология получила название Petlexa.

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