Белорусские IT-специалисты зарабатывают значительно больше, чем российские

Белорусские IT-специалисты получают значительно больше, чем российские. Мы объясняем это тем, что более 90% белорусских компании работаю на внешних заказчиков и получают прибыль в американских долларах, а российские компании работают в большинстве своем на отечественный рынок.

Данные о средней зарплате ИТ-специалистов (опыт работы от 1 года) были собраны на специализированных сайтах:

Информация по Беларуси взята на dev.by (III квартал 2016)

Средние зарплаты по России подсчитывались на основе информации, указанной в вакансиях ресурса moikrug.ru (поиск работы для ИТ-специалистов), по текущему курсу Центробанка РФ.

Средние зарплаты ИТ-специалистов в Беларуси и России по данным специализированных сайтов

Можно отметить:

1. Разрыв в заработных платах ИТ-специалистов в Москве и других городах России довольно существенный. Например:

HTML-верстальщик, Москва – от $350 до $1 300, Тула – $200 до $600.

Project Manager, Москва – от $550 до $2 800, Тула – $350 до $1 650.

PHP-программист, Москва – от $ 350 до $2 519, Тверь – от $250 до $1 400.

То же самое наблюдается и по другим вакансиям.

В нашей стране разрыв в зарплатах между специалистами, работающими в Минске и областных городах, не такой ощутимый.

2. В Беларуси зарплаты в ИТ-сфере принято рассчитывать, как правило, в долларах США. В России – в российских рублях. Любые резкие колебания курса российского рубля значительно меняют соотношение зарплат в двух странах.

Кроме специализированных сайтов, мы обратились к порталам, которые размещают вакансии и резюме по всем основным специальностям на рынке труда.

Здесь объявления о найме ИТ-специалистов публикуют и профильные компании (разработка и обслуживание ПО – основной вид деятельности), и предприятия, для которых ИТ – вспомогательное подразделение (например, 1С-программист для ведения базы данных оптовой компании, системный администратор в офис мебельного предприятия и т.д.). В таких случаях, указанные зарплаты и требования к кандидатам, в основном, ниже, чем у компаний-разработчиков программ и приложений.

Мы рассмотрели статистику SuperJob.ru (данные его исследовательского центра по средним зарплатам в ИТ за сентябрь) и сопоставили с информацией на RABOTA.TUT.BY.

Вот какие средние зарплаты получились (данные, указанные в национальных валютах, переведены в доллары США по текущему курсу Нацбанка Беларуси и Центробанка России):

PHP-программист:

Беларусь: $1 600

Россия: $1 100

Java-программист:

Беларусь: $1 600

Россия: $1 250

Junior-программист:

Беларусь: $500

Россия: $350

Бизнес-аналитик:

Беларусь: $1 500

Россия: $1 100

Web-дизайнер:

Беларусь: $900

Россия: $500

Как видно, на сегодня зарплаты ИТ-специалистов в России значительно ниже, чем в Беларуси. По отдельным позициям разница – небольшая, в случае укрепления российского рубля к доллару, она может нивелироваться.

Перепечатка из источника