Пейте кофе и выходите из зоны комфорта: лайфхаки для начинающих программистов

В начале любого пути как никогда ценны советы более опытных коллег. Если им следовать, то получится избежать множества мелких и неприятных проблем. Пользователи сайта Quora раскрыли парочку своих секретов junior-программистам.

Вигнеш Каннан, с 2008 работает в качестве разработчика программного обеспечения

Я многое могу рассказать и посоветовать. После почти 10 лет работы программистом в самых разных компаниях, я предлагаю обратить внимание на следующие пункты:

Пейте кофе. Кофе — это ваш лучший друг во время долгого рабочего дня (но это, конечно же, только мое мнение).

Старайтесь решать возникающие проблемы надлежащим образом. Не стремитесь найти быстрое и малозатратное решение, потому что в большинстве случаев оно может иметь негативные последствия.

Через небольшие равные промежутки времени сохраняйте проделанную работу. Не предугадаешь, когда упадет система или произойдет что-то столь же непредвиденное.

Никогда не используйте короткие формы для обозначения имени переменной. Если вы вернетесь к такому коду через пару месяцев, то попытки разобраться в нем окажутся хуже ночных кошмаров.

Всегда добавляйте необходимые комментарии к вашему коду — по тем же причинам, что указаны в пункте 4.

Документация всегда должна соответствовать коду. К примеру, используйте /** Javadocs комментарии*/ вместо огромного количества confluence-страниц.

Извлеките все статические переменные. Когда вы перейдете к процессу локализации созданного ПО, это очень облегчит вам жизнь.

Если вы работаете разработчиком, то создавайте обширные модульные тесты. Максимально контролируйте свой код — это позволит вам выявить даже маленькие изменения, которые могут привести к выходу обеспечения из строя.

Стремитесь создать чистый и легкочитаемый код.

Введите и используйте в вашей команде так называемый «общий стиль создания кода».

Если вы в чем-то сомневаетесь, то лучше спросить. Никогда не знаешь, какая еще информация есть у коллег по команде. Не стоит недооценивать окружающих.

Но не задавайте глупых вопросов. Прежде, чем что-то уточнить, погуглите. Высоки шансы, что уже кто-то до вас спрашивал похожее, поэтому ответы можно найти в интернете.

Ваш код должен работать не только в идеальных условиях. Еще никто не отменял ошибки и неполадки, которые выплывут в самый ненужный момент.

Если кто-то из ваших коллег просит помочь вас, не отказывайтесь. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится помощь окружающих людей.

Последнее в списке, но совсем не последнее по значению: выходите из зоны комфорта и изучайте новые технологии. Только так можно выжить в этой сфере.

И наконец, самое важное. Проблема может быть решена при помощи простой перезагрузки намного чаще, чем вы можете себе предположить.

Клавдия Словик, специалист в сфере маркетинга

Бросайте вызов самому себе

Стремитесь работать с кем-то, у кого более серьезные навыки, чем у вас. Выбирайте проекты, требующие от вас развития уже существующих навыков. Всегда старайтесь выйти за пределы зоны комфорта, потому что именно за ее пределами и происходит основное ваше развитие.

Сфокусируйтесь на читабельности вашего кода

Убедитесь в том, что любой, кто когда-либо будет работать с вашим кодом, сможет легко понять созданное вами. Не используйте разные шаблоны для выполнения одного и того же, старайтесь придерживаться выбранного инструментария и манеры работы.

Разделяйте большие проблемы на более мелкие

Вы сможете не только улучшить свое аналитическое мышление, но и сделать структуру кода более понятной для себя. Кроме того, так вы сможете работать со множеством других людей. Можно будет выполнять только одну задачу за один раз.

Используйте комментарии

Повторюсь: убедитесь, что другим программистам будет понятен ваш код. Стоит иметь в виду, что в момент написания он может выглядеть совершенно очевидным и понятным, но через пару недель или месяцев его уже не сможет разобрать не то, что другой программист, но даже и сам автор кода.

Берегите себя и заботьтесь о своем здоровье

На свежую голову думается лучше, поэтому постарайтесь высыпаться. Чем более уставшим и разбитым вы будете, тем ниже будет ваша производительность, поэтому убедитесь, что достаточно отдыхаете. Может показаться, что, если вы останетесь до поздней ночи, сможете сделать намного больше, но на следующее утро ваша продуктивность окажется еще более низкой из-за недосыпа и усталости.

Даниэль Туран, более 10 лет опыта в разработке профессионального программного обеспечения

Выбирайте не самую высокооплачиваемую работу, а ту, которая по итогу принесет вам наибольший опыт, позволит получить максимум навыков. Ваша нынешняя зарплата не сравниться с той, какую вы сможете получать, если у вас будет больше полезных навыков. Не соглашайтесь на работу над неинтересными вещами вроде ручного тестирования, устаревших технологий и тому подобного.

Изучайте те технологии, которые вы бы хотели использовать в будущем, а не те, которые хочется вашему боссу. Всегда в первую очередь думайте о себе, иначе вы вряд ли состоитесь в жизни. Только вы решаете, каким образом будет построена дальнейшая жизнь. Хотите заниматься облачными технологиями? Изучите их, и рано или поздно кто-нибудь захочет использовать ваши навыки.

Усман Шаукат, 10-летний опыт в Web-разработке, PHP, Javascript, Node.Js

Будучи достаточно опытным работником компьютерной сферы (сначала работал программистом, потом перешел на должность проект-менеджера), я обожаю давать советы молодым специалистам. Честно говоря, это одно из моих любимых занятий в должности проектного менеджера.

Вот некоторые из этих советов:

Не стоит недооценивать то, насколько важна читабельность кода. Ваш код — это ваше лицо. Напишите код со значимыми типами переменных и функций, следуйте стандарту кодирования. Надлежащая структура кода многократно увеличит вашу рабочую ценность.

Прежде чем приниматься за сам код, распишите на бумажке порядок действий и используемую для создания кода логику. Это сэкономит вам много времени.

Тестировать, тестировать и еще раз тестировать. Каждая найденная и исправленная вами ошибка улучшает качество кода.

Любой может создать код (да, любой). Но только некоторые могут написать код без ошибок (или хотя бы с наименьшим их количеством). Поэтому перед использованием кода изучите и примените быстрые методы тестирования.

Не пытайтесь изучить как можно больше языков. Выберите один и совершенствуйте его. Тот, кто отлично владеет одним языком, будет получать больше того специалиста, кто хоть и знает несколько, но далеко не идеально.

Не гонитесь за причудливыми новинками. Они быстро появляются и столь же быстро исчезают. Станьте специалистом по одному из общепринятых и широко используемых языков.

Научитесь использовать контроль версий и систему управления задачами. Однажды эти знания могут стать решающим фактором в выборе между вами и 1000 других соискателей.

Заведите собственный блог. Записывайте туда происходящие с вами события, касающиеся вашей жизни в роли программиста, пусть даже это и будет банальное «изучил новую функцию языка».

Мыслите масштабно, мыслите глобально. Программирование — это наука будущего, почти не имеющая границ. Кроме того, постарайтесь окружить себя людьми, которые будут знать больше вас. Общаясь с неудачниками и теми, кто ни к чему не стремится, вы станете таким же.

Крайне важный пункт, который стоит принять во внимание и особенно выделить. В любой хорошей организации есть бонусы и награды для преданных работников. Не стоит уходить из хорошей компании или покидать отличную команду только из-за пары долларов. Деньги придут, а вот найти хорошего босса или профессиональную команду — задача намного более сложная.