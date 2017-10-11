Какой язык программирования может заменить PHP?

Язык PHP уверенно чувствует себя в топах самых популярных языков программирования, однако же у всего есть конец. Грозит ли PHP оказаться не у дел, что может его заменить и какой язык вы бы выбрали для создания сайта типа Facebook? На эти вопросы ответили пользователи сайта Quora.

Джордж Мауэр, преподает JS

PHP умирает, Java умирает, C# умирает, SQL умирает, JavaScript умирает, C умирает. И все равно проектов на этих языках значительно больше, чем проектов на всех неперечисленных языках программирования вместе взятых. Да, иногда новые тренды могут вытеснять что-то устоявшееся, но этот процесс происходит крайне медленно. Совсем не значит, что это самое старое — плохое.

Я не могу согласиться с тем, что PHP был лучшим вариантом для создания Facebook. Создатели этой социальной сети в действительности лишь частично используют PHP. В настоящее время можно сказать, что вместо этого языка у них есть собственный диалект под названием Hack. PHP был просто языком, на котором Цукерберг и другие разработчики начинали работать над этим проектом.

Нельзя сказать, что PHP был таким уж и плохим выбором. Все же это язык, который отвечает требованиям быстрой разработки приложений. А это в свою очередь является одним из ключевых факторов для стартапа — в случае с Facebook этот фактор сыграл решающую роль. Изначально PHP был этакой сборной коллекцией скриптов. И это позволяет легко перейти на более низкий уровень абстракции и создавать код на C тогда, когда действительно существует необходимость в оптимизации. Все это было тщательно изучено и успешно внедрено в большинство современных языков.

Пожалуйста, выкиньте из своей головы идею, что социальная сеть требует чего-то специфического от языка программирования. Создание большей части кода будет совершенно стандартным и привычным. Да, есть некоторые проблемные области наподобие сопоставления предположительных и потенциальных друзей, но похожие вопросы чаще всего решаются при помощи специализированного ПО. Например, графо-ориентированных баз данных. Вам нужно будет крайне тщательно и аккуратно строить свою систему, а также отлично разбираться в области DevOps, но то же самое придется проделывать и с другими языками. Вместо идеального языка разработки для вас скорее важны опытные и знающие разработчики.

И это, собственно, подводит меня к сути вопроса. PHP крайне привлекателен хотя бы потому, что огромное количество специалистов на данный момент хорошо его знают. Но вы вряд ли захотите, чтобы кто-либо из подобных специалистов работал над вашим стартапом. Вы захотите нанять людей, которые знают сразу несколько языков, людей, обладающих сформированным и обоснованным мировоззрением. А такие люди в своем большинстве не особо жалуют PHP.

Представьте: сижу я в новеньком офисе, снятом для разработки моего только что зарегистрированного стартапа, пялюсь на свой стол с кучей денег, полученных на развитие проекта, и ломаю голову над тем, какой же язык программирования выбрать. Я понимаю, что это проблема где-то 250-ая в списке вещей, определяющих успех или поражение моего будущего предприятия. И я начинаю осознавать, что данное решение необходимо принимать вместе с командой разработчиков, которой у меня пока нет. Поэтому сам начинаю искать варианты языка, который был бы относительно широко распространен, легко бы позволял разработчикам переходить на более низкий уровень абстракции и, что самое важное, на котором бы у меня были знакомые разработчики — лучшие в своем деле.

На данный момент таким языком является Elixir. Он базируется на виртуальной машине Beam и является достаточно близким родственником языка Erlang, который на протяжении нескольких десятилетий отлично демонстрировал себя в ряде проектов. Кроме того, данный язык показывает просто невообразимые результаты в отношении производительности.

Другим отличным выбором может стать язык Go. Главным образом это язык низкого уровня, но на нем можно делать все то же, что и на языках высокого уровня. Пусть мне и не нравятся некоторые решения касательно его структуры, но он, так или иначе, заслуживает внимания.

Еще одним вариантом может стать Clojure. Существует вероятность, что найти разработчиков на данном языке будет не так просто, но с учетом того, что этот язык — прямой потомок LISP, я могу искренне назвать его невероятно мощным и дающим множество вариантов развития.

Несколько важных замечаний:

присмотритесь к F# на фреймворке .Net или даже к вездесущему C#. Если вы все же выберете последний вариант, то будьте готовы к тому, что для создания отличной команды вам придется просмотреть и просеять намного большее количество резюме;

при помощи Scala можно творить впечатляющие вещи;

Node.js. Я просто обязан упомянуть Node.js. Лично я считаю, что на данный момент на вершине цепочки стоит Javascript, но Node уже долгое время также входит в список достаточно широко используемых языков. Кроме того, есть большое количество высококвалифицированных специалистов.

Джефри Барнс, создал 3 плагина для iQuery при помощи JavaScript

Вопросы о замене PHP напоминают что-то типа «ой, а могу ли я заменить манго апельсином?».

Нет, вы не можете заменить манго апельсином, потому что хоть они оба и являются фруктами, но разными. Вы, несомненно, можете использовать апельсин как альтернативу манго.

Лучше обратимся к некоторым фактам:

PHP достаточно мощный, чтобы использоваться в одной из самых больших систем по ведению блогов — WordPress;

PHP достаточно основательный, чтобы использоваться в одной из самых крупных социальных сетей — Facebook;

PHP легко изучить;

PHP работает с самыми разными платформами: Windows, Linux, Unix и Mac OS X;

PHP совместим почти со всеми используемыми сегодня серверами, среди которых Apache и IIS;

PHP поддерживает огромное количество баз данных;

PHP можно скачать бесплатно.

Многие компании и корпорации начали использовать интернет не только для размещения своей рекламы, но и для фактических продаж в сети. Все это привело к разработке технологий и платформ, которые являются более привычными и подходящими для интернет-магазинов.

WooCommerce — это коммерческая онлайн-платформа, созданная и работающая полностью на PHP. WooCommerce занимает около 37% всей сферы онлайн-покупок и на сегодня является наиболее популярной электронной коммерческой платформой в интернете. Статистика от компании Builtwith представляет WooCommerce и Magento (тоже работающего на PHP) в качестве наиболее популярных фрейворков для онлайн-магазинов.

У PHP-разработчика всегда есть поддержка одного из крупнейших сообществ, работающих с открытым исходным кодом (Stack Overflow и GitHub). А возможность в любой момент получить помощь или ценный совет значительно облегчает обучение любому предмету, в особенности веб-разработке. Кроме приложений для онлайн-магазинов существует огромный выбор веб-сайтов, веб-сервисов и многого другого, что можно создать при помощи этого языка. PHP гордится тем, что является языком с наибольшим количеством фреймворков с открытым исходным кодом для создания веб-сайтов. Можно в течение долгого времени рассуждать о PHP, но лучший способ оценить его производительность и удобство – это изучить язык, создать на нем проект и составить впечатление исходя из собственного опыта.

Берроуз Аббаси, учится в Болонском университете

PHP умирает? Нет, нет, нет, это не так! На самом деле наоборот, он растет и развивается: для сравнения взгляните на PHP7 и на PHP5.x.

У PHP есть одни особенности, у Scala – другие, у Go – третьи, у других языков – еще какие-то. Но суть в том, что у PHP, как и у любого языка, есть свои преимущества и недостатки, а выбор PHP (либо любого другого языка программирования) на самом-то деле зависит от проекта, его целей, масштабов и прочего. Facebook выбрал PHP в качестве базового языка, потом они создали Hack, HHVM. Но означает ли это, что Hack станет лучшим языком для создания вашей предполагаемой социальной сети? А Ruby? Go? Node.js? Python?

Вим тен Бринк, COBOL-разработчик

На данный момент существует огромное количество альтернатив. Главными претендентами, на мой взгляд, являются Python и Ruby on Rails. Рынок мобильной разработки растет сумасшедшими темпами, и мобильные приложения чаще всего создаются на основе скорее веб-сервисов, нежели веб-сайтов. PHP может создавать веб-службы, но делает это не лучшим образом. Это означает, что фронт-энд для веб-сайтов начнет играть более важную роль, а, значит, JavaScript займет главенствующую позицию. А Web Assembly, в свою очередь, заменит его, когда станет эталоном.

Поэтому я предполагаю, что на веб-сайтах будут размещаться в основном простые веб-страницы, даже статические HTML-страницы с широким использованием JavaScript. Это уменьшило бы необходимость в бек-энд разработке для веб-сайтов и означало бы, что для них теперь можно использовать простой JavaScript, который работает со всеми видами веб-сервисов. С учетом того, что веб-службы чаще всего стараются создавать при помощи компилируемых языков, чтобы те могли стать частью большого проекта или даже нескольких проектов, то C#, Java и C++, на мой взгляд, являются отличным выбором для веб-сервисов.