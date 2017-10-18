«Почини принтер, взломай почту и научи кодить». Что никогда не стоит говорить программисту?

В любой профессии есть набор стереотипов, который откровенно бесит мастеров своего дела. Программисты тоже часто страдают от подобных мыслей, и пользователи сайта Quora поделились наболевшим.

Аладин Бенсасси, веб-разработчик, консультант, владелец своего бизнеса, любитель книг

Cуществует огромное количество вещей, которые меня как программиста раздражают. Обычно стараюсь их просто не замечать, но, так или иначе, я решил составить список :

У меня есть отличная идея для создания приложения, и если ты напишешь для меня программу, то тебе достанется процент прибыли от моего дела.

Правда что ли? Нет, cерьезно? Разве подобным людям никогда не приходило в голову, что мы можем банально создать приложение и забрать себе 100% их компании? Вообще, как правило, подобные идеи крайне редко бывают действительно стоящими.

Программисты зарабатывают сумасшедшие деньги.

Типа «тсс, парень, не кричи об этом, мы не хотим, чтобы остальные люди это узнали». А если серьезно, то войти в данную сферу и получить в ней начальную работу достаточно просто. Но, стоит признать, необходимы годы обучения и практики, не говоря уже о настоящей страсти к данной профессии. Только постоянное самосовершенствование позволит остаться на вершине, стать действительно уважаемым и высокооплачиваемым разработчиком.

Может быть, вы научите меня программированию и поможете найти хорошую работу?

Лично я совершенно ничего не имею против людей, которые стремятся освоить новые навыки и улучшить уровень жизни. Но давайте будем честными: вряд ли у кого-то есть достаточное количество времени и терпения, чтобы бесплатно учить такому сложному предмету, каким является программирование. Я бы скорее понял и захотел помочь человеку, который пришел бы и сказал: «я изучаю программирование на протяжении нескольких месяцев и никак не могу взять в толк, как работать с этим инструментом». Я захочу помочь тому, кто сам проявляет инициативу и готов к восприятию информации.

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​Мне понравилась демо-версия, которую вы нам прислали, но я показал ее своему помощнику (жене, коллеге, садовнику и разносчику пиццы), и вот список на 300 страниц с замечаниями, которые я бы хотел обсудить.

После встречи с подобными людьми мне хочется напиться.

Эту функцию наверняка крайне просто ввести.

Чаще всего клиенты не имеют никакого понятия о том, что в нашей работе просто, а что – нет. Выполнение того, что клиент считает сложным, может занять пару часов, в то время как работа над чем-то «легким» (по мнению заказчика) может длиться несколько лет и обойтись в несколько миллионов долларов. Поэтому я бы посоветовал клиентам позволить нам самим решать, что легко, а что нет.

Оу! Так ты программист? Можешь починить мой принтер?

Отстань от меня со своим принтером!

Деджи Адегбит, программирует на VB, NASM, Perl, Python, Ruby

Тупые интернет-шутки и мемы о том, что программисты социально не адаптированы и неряшливо выглядят. Серьезно, подобные шутки давно не соответствуют действительности и просто крайне неприятны.

Никогда не называйте программиста «быдлокодером» (code monkey). Это крайне унизительно.

«Привет, я знаю программиста Джона, который работает с Grunt. Так вот, Grunt намного лучше и в разы продуктивнее, чем используемый тобой Gulp». Не стоит говорить подобное программисту: в противном случае можно получить травму.

Следует из пункта 3: не стоит начинать обсуждение и уж тем более спор на тему операционных систем, редакторов или языков программирования. Серьезно, огромное количество подобных «войн» уже существует в сообществе программистов. Поэтому просто не стоит.

«Ты же программист, так ведь? Может ты тогда поможешь мне и проверишь, что не так с батареей моего айфона?» — это просто позор.

И, наконец, довольно забавный вопрос, против которого лично я ничего не имею: «У тебя нет девушки, потому что ты женат на своем программировании, так ведь?»

Сэмми Нгари, в течение 8 лет работает в качестве разработчика программного обеспечения

«Я хочу, чтобы вы создали для меня (название безумно сложной системы), но у меня есть только (смехотворная сумма денег). Но в таком случае я предлагаю вам акции моей компании в объеме (критично малая, а потому почти не играющая никакой роли цифра). Эта фраза и любые ее вариации — пустая трата времени и энергии. Да, такие идеи до сих пор существуют, однако они или слишком неоднозначны, или же просто лишены смысла.

“И это все? Я мог бы и сам это сделать...”. Ну естественно!

“О! Вы же отлично разбираетесь в компьютерах, так ведь? У меня что-то с микроволновкой, может вы могли бы посмотреть и починить ее? О! Вы же бухгалтер, так? Может вы можете посоветовать мне что-то, чтобы избавиться от постоянно возникающей мигрени?

(Когда я оживленно что-то печатаю и видно, что я очень занят) “Слушай, а чем это ты тут занят?”. Теперь я должен поболтать с ним вместо завершения продуманной идеи. Как раз именно то, о чем я сейчас мечтал!

Барака Эндрю, занимается программированием

Ты можешь взломать аккаунт моего парня\девушки в Facebook или WhatsApp?

Подобный вопрос задают мне не только мои друзья, но и даже малознакомые люди. Я обычно спрашиваю, как бы этот человек отнесся к попыткам взлома его аккаунта.

Люди привыкли думать, что программирование — это разговор с компьютером: вы говорите ему что делать, он делает. Мало кто понимает, что на самом деле это сложная и комплексная работа. И когда мне в сотый раз задают подобный вопрос, я отвечаю: «ты действительно думаешь, что я могу просто попросить компьютер сказать пароли от чьих-то страничек в социальных сетях? Почему пользователи этих самых страничек не могут тогда попросить свои компьютеры не рассказывать остальным их пароль?»

Диана Рад, занимается разработкой ПО с 2016 г

Если ты работаешь тестировщиком, то ты целый день играешь в игры и просто кликаешь мышью на разную фигню. Именно так. Обычно я играю в Марио. На самом-то деле процесс тестирования не всегда такой уж и простой, как может казаться.

Ты не устаешь пялиться в экран на протяжении всего дня? Нет, иногда я переключаюсь и смотрю на другой экран. И, конечно же, мы занимаемся не только тем, что просто сидим и смотрим в монитор — есть огромное количество крайне интересных заданий.

Почему вы так долго вводите эту функцию? Вам же всего лишь нужно добавить одну кнопку! Я просто еще не решила, какого она будет цвета. Красная? Голубая? А может быть фиолетовая?

И когда будет принято это жизненно важное решение, а также будут убраны все баги и расписаны сценарии для непредвиденных ошибочных ситуаций, только тогда так необходимая вам кнопка сможет работать.

Ты можешь починить мой компьютер? У меня интернет не открывается.