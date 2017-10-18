«Почини принтер, взломай почту и научи кодить». Что никогда не стоит говорить программисту?

В любой профессии есть набор стереотипов, который откровенно бесит мастеров своего дела. Программисты тоже часто страдают от подобных мыслей, и пользователи сайта Quora поделились наболевшим.
Аладин Бенсасси, веб-разработчик, консультант, владелец своего бизнеса, любитель книг
Cуществует огромное количество вещей, которые меня как программиста раздражают. Обычно стараюсь их просто не замечать, но, так или иначе, я решил составить список :
У меня есть отличная идея для создания приложения, и если ты напишешь для меня программу, то тебе достанется процент прибыли от моего дела.
Правда что ли? Нет, cерьезно? Разве подобным людям никогда не приходило в голову, что мы можем банально создать приложение и забрать себе 100% их компании? Вообще, как правило, подобные идеи крайне редко бывают действительно стоящими.
Программисты зарабатывают сумасшедшие деньги.
Типа «тсс, парень, не кричи об этом, мы не хотим, чтобы остальные люди это узнали». А если серьезно, то войти в данную сферу и получить в ней начальную работу достаточно просто. Но, стоит признать, необходимы годы обучения и практики, не говоря уже о настоящей страсти к данной профессии. Только постоянное самосовершенствование позволит остаться на вершине, стать действительно уважаемым и высокооплачиваемым разработчиком.
Может быть, вы научите меня программированию и поможете найти хорошую работу?
Лично я совершенно ничего не имею против людей, которые стремятся освоить новые навыки и улучшить уровень жизни. Но давайте будем честными: вряд ли у кого-то есть достаточное количество времени и терпения, чтобы бесплатно учить такому сложному предмету, каким является программирование. Я бы скорее понял и захотел помочь человеку, который пришел бы и сказал: «я изучаю программирование на протяжении нескольких месяцев и никак не могу взять в толк, как работать с этим инструментом». Я захочу помочь тому, кто сам проявляет инициативу и готов к восприятию информации.
Мне понравилась демо-версия, которую вы нам прислали, но я показал ее своему помощнику (жене, коллеге, садовнику и разносчику пиццы), и вот список на 300 страниц с замечаниями, которые я бы хотел обсудить.
После встречи с подобными людьми мне хочется напиться.
Эту функцию наверняка крайне просто ввести.
Чаще всего клиенты не имеют никакого понятия о том, что в нашей работе просто, а что – нет. Выполнение того, что клиент считает сложным, может занять пару часов, в то время как работа над чем-то «легким» (по мнению заказчика) может длиться несколько лет и обойтись в несколько миллионов долларов. Поэтому я бы посоветовал клиентам позволить нам самим решать, что легко, а что нет.
Оу! Так ты программист? Можешь починить мой принтер?
Отстань от меня со своим принтером!
Деджи Адегбит, программирует на VB, NASM, Perl, Python, Ruby
Тупые интернет-шутки и мемы о том, что программисты социально не адаптированы и неряшливо выглядят. Серьезно, подобные шутки давно не соответствуют действительности и просто крайне неприятны.
Никогда не называйте программиста «быдлокодером» (code monkey). Это крайне унизительно.
«Привет, я знаю программиста Джона, который работает с Grunt. Так вот, Grunt намного лучше и в разы продуктивнее, чем используемый тобой Gulp». Не стоит говорить подобное программисту: в противном случае можно получить травму.
Следует из пункта 3: не стоит начинать обсуждение и уж тем более спор на тему операционных систем, редакторов или языков программирования. Серьезно, огромное количество подобных «войн» уже существует в сообществе программистов. Поэтому просто не стоит.
«Ты же программист, так ведь? Может ты тогда поможешь мне и проверишь, что не так с батареей моего айфона?» — это просто позор.
И, наконец, довольно забавный вопрос, против которого лично я ничего не имею: «У тебя нет девушки, потому что ты женат на своем программировании, так ведь?»
Сэмми Нгари, в течение 8 лет работает в качестве разработчика программного обеспечения
«Я хочу, чтобы вы создали для меня (название безумно сложной системы), но у меня есть только (смехотворная сумма денег). Но в таком случае я предлагаю вам акции моей компании в объеме (критично малая, а потому почти не играющая никакой роли цифра). Эта фраза и любые ее вариации — пустая трата времени и энергии. Да, такие идеи до сих пор существуют, однако они или слишком неоднозначны, или же просто лишены смысла.
“И это все? Я мог бы и сам это сделать...”. Ну естественно!
“О! Вы же отлично разбираетесь в компьютерах, так ведь? У меня что-то с микроволновкой, может вы могли бы посмотреть и починить ее? О! Вы же бухгалтер, так? Может вы можете посоветовать мне что-то, чтобы избавиться от постоянно возникающей мигрени?
(Когда я оживленно что-то печатаю и видно, что я очень занят) “Слушай, а чем это ты тут занят?”. Теперь я должен поболтать с ним вместо завершения продуманной идеи. Как раз именно то, о чем я сейчас мечтал!
Барака Эндрю, занимается программированием
Ты можешь взломать аккаунт моего парня\девушки в Facebook или WhatsApp?
Подобный вопрос задают мне не только мои друзья, но и даже малознакомые люди. Я обычно спрашиваю, как бы этот человек отнесся к попыткам взлома его аккаунта.
Люди привыкли думать, что программирование — это разговор с компьютером: вы говорите ему что делать, он делает. Мало кто понимает, что на самом деле это сложная и комплексная работа. И когда мне в сотый раз задают подобный вопрос, я отвечаю: «ты действительно думаешь, что я могу просто попросить компьютер сказать пароли от чьих-то страничек в социальных сетях? Почему пользователи этих самых страничек не могут тогда попросить свои компьютеры не рассказывать остальным их пароль?»
Диана Рад, занимается разработкой ПО с 2016 г
Если ты работаешь тестировщиком, то ты целый день играешь в игры и просто кликаешь мышью на разную фигню. Именно так. Обычно я играю в Марио. На самом-то деле процесс тестирования не всегда такой уж и простой, как может казаться.
Ты не устаешь пялиться в экран на протяжении всего дня? Нет, иногда я переключаюсь и смотрю на другой экран. И, конечно же, мы занимаемся не только тем, что просто сидим и смотрим в монитор — есть огромное количество крайне интересных заданий.
Почему вы так долго вводите эту функцию? Вам же всего лишь нужно добавить одну кнопку! Я просто еще не решила, какого она будет цвета. Красная? Голубая? А может быть фиолетовая?
И когда будет принято это жизненно важное решение, а также будут убраны все баги и расписаны сценарии для непредвиденных ошибочных ситуаций, только тогда так необходимая вам кнопка сможет работать.
Ты можешь починить мой компьютер? У меня интернет не открывается.
Комментарии
Статья -- бесполезные банальности. Для кого этот перевод? Всё равно будут исходить из "тыжрограммист".
Оценка: 2.
Развеселило. См. слд коммент.
Некая Диана уже год программит, гхм, тестировщиком. И набралась мудрости: если у кого-то интернет не открывается, то не стОит к ней обращаться: ведь пошлёт, как пить дать.
Неужели "автор" не может найти ничего более достойного для перевода? Ну хотя бы рассказать, почему 4G/5G-сети проигрывают NBIoT, основанному на более древних технологиях...
Программисты по моему наблюдению - народ жадный и мелочный, исходя из этого и стройте с ними коммуникацию. Как с детьми, по сути. Те, кто поумнее и мыслит стратегически, быстро вырастает в менеджеров.
Читали в статье про героя, который, не имея достаточно денег, требует от программиста чуть больше, чем дофига?
Не читал, я лучше по работе что-нибудь почитаю
Не читали, но прокомментили?!
Вы тоже так постоянно делаете, нечего меня учить жизни
Бывает. Но ваш коммент очень уж вписался в тему. Имхо всё-таки читали.
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