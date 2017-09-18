Есть хорошая вакансия, но надо сильно подтянуть свои навыки/знания; игнорируете?
У Вас неудача. Считаете ли Вы, что причина не в Вас?
У вас неудача. Расскажете ли о ней более чем одному человеку?
Успокаивает ли Вас сладкое?
Считаете ли Вы, что недостаточно представительны?
Считаете ли Вы, что работа -- это стресс?
Считаете ли Вы, что Вам недоплачивают?
Употребляете ли Вы алкоголь, чтобы снять стресс?
Активны ли Вы в социальных сетях?
Приходилось ли Вам завидовать чужому успеху?
Вы плохо понимаете английский?
Избегаете физических нагрузок?
Плохо спите?
У Вас есть долги?
Считаете ли Вы, что живёте "не в той стране"?
Считаете ли Вы, что обязательно надо потакать Вашему сексуальному органу?
Теперь смотрим. 40-60 % положительных ответов -- Вы скрытый неудачник. 60-80% -- Вы хронический неудачник. Более, чем 80 % -- Вы обычный неудачник.
Девушки, избегайте таких кандидатов в мужья! Особенно скрытых неудачников. Замучают своим нытьём, и жизнь с таким человеком скоро вам обрыднет.
Комментарии
Есть плохая вакансия, на которую так же надо сильно подтянуть свои навыки/знания; игнорируете или но кушать то надо?
У Вас удача. Будете трубить всем?
У вас неудача. Замкнётесь и никому не скажите о ней?
Едите не ощущая вкуса пищи?
Плюёте на свой внешний вид?
Считаете ли Вы, что работа должна приносить только удовольствие?
Считаете ли Вы, что Вам платят зря - ведь работа и там вам мила?
Вы бегаете по утрам, чтобы снять стресс?
У вас нет смартфона вовсе?
Вы довольствуетесь имеющимся?
Вы плохо понимаете английский? А как с китайским?
Качаете гирю или сажаете бульбу?
Храпите ли во сне?
У Вас есть "халва"?
Хотели ли бы вы жить в пещере вокруг которой безжизненная радиоактивная пустыня? А на Марсе?
Считаете ли Вы, что топор - лучшее средство от сексуального желания?
Девушки - выбирать вам - нарцисса или ... принца на белом коне. Да и ему также выбирать ... вас.
Неудобно процент считать, лучше бы в количестве пунктов написать
Возможно, Ментал, вы и правы. Вопросы по весу неравнозначны. Но имхо не сильно.
Логику. Учи санскрит. Тебе идёт.
Кстати, довольно лёгкий изначально язык. (С)
У меня 50 %. А у вас?
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