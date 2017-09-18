Есть хорошая вакансия, но надо сильно подтянуть свои навыки/знания; игнорируете?

У Вас неудача. Считаете ли Вы, что причина не в Вас?

У вас неудача. Расскажете ли о ней более чем одному человеку?

Успокаивает ли Вас сладкое?

Считаете ли Вы, что недостаточно представительны?

Считаете ли Вы, что работа -- это стресс?

Считаете ли Вы, что Вам недоплачивают?

Употребляете ли Вы алкоголь, чтобы снять стресс?

Активны ли Вы в социальных сетях?

Приходилось ли Вам завидовать чужому успеху?

Вы плохо понимаете английский?

Избегаете физических нагрузок?

Плохо спите?

У Вас есть долги?

Считаете ли Вы, что живёте "не в той стране"?

Считаете ли Вы, что обязательно надо потакать Вашему сексуальному органу?

Теперь смотрим. 40-60 % положительных ответов -- Вы скрытый неудачник. 60-80% -- Вы хронический неудачник. Более, чем 80 % -- Вы обычный неудачник.

Девушки, избегайте таких кандидатов в мужья! Особенно скрытых неудачников. Замучают своим нытьём, и жизнь с таким человеком скоро вам обрыднет.