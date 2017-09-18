Вы -- скрытый неудачник?

      Есть хорошая вакансия, но надо сильно подтянуть свои навыки/знания; игнорируете?

      У Вас неудача. Считаете ли Вы, что причина не в Вас?

      У вас неудача. Расскажете ли о ней более чем одному человеку?

      Успокаивает ли Вас сладкое?

      Считаете ли Вы, что недостаточно представительны?

      Считаете ли Вы, что работа -- это стресс?

      Считаете ли Вы, что Вам недоплачивают?

      Употребляете ли Вы алкоголь, чтобы снять стресс?

      Активны ли Вы в социальных сетях?

      Приходилось ли Вам завидовать чужому успеху?

      Вы плохо понимаете английский?

      Избегаете физических нагрузок?

      Плохо спите?

      У Вас есть долги?

      Считаете ли Вы, что живёте "не в той стране"?

      Считаете ли Вы, что обязательно надо потакать Вашему сексуальному органу?

      Теперь смотрим. 40-60 % положительных ответов -- Вы скрытый неудачник. 60-80% -- Вы хронический неудачник. Более, чем 80 % -- Вы обычный неудачник. laugh

      Девушки, избегайте таких кандидатов в мужья! Особенно скрытых неудачников. Замучают своим нытьём, и жизнь с таким человеком скоро вам обрыднет.

 

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Комментарии

   

     Есть плохая вакансия, на которую так же надо сильно подтянуть свои навыки/знания; игнорируете или но кушать то надо?

     У Вас удача. Будете трубить всем?

      У вас неудача. Замкнётесь и никому не скажите о ней?

      Едите не ощущая вкуса пищи?

      Плюёте на свой внешний вид?

      Считаете ли Вы, что работа должна приносить только удовольствие?

      Считаете ли Вы, что Вам платят зря - ведь работа и там вам мила?

      Вы бегаете по утрам, чтобы снять стресс?

      У вас нет смартфона вовсе?

      Вы довольствуетесь имеющимся?

      Вы плохо понимаете английский? А как с китайским?

      Качаете гирю или сажаете бульбу?

      Храпите ли во сне?

      У Вас есть "халва"?

      Хотели ли бы вы жить в пещере вокруг которой безжизненная радиоактивная пустыня?  А на Марсе?

      Считаете ли Вы, что топор - лучшее средство от сексуального желания?

Девушки - выбирать вам - нарцисса или ... принца на белом коне. Да и ему также выбирать ... вас.

 

Аватар пользователя mental

mental

Неудобно процент считать, лучше бы в количестве пунктов написать 

Аватар пользователя mike

mike

Возможно, Ментал, вы и правы. Вопросы по весу неравнозначны. Но имхо не сильно.

Логику. Учи санскрит. Тебе идёт.

mike пишет:

Логику. Учи санскрит. Тебе идёт.

Кстати, довольно лёгкий изначально язык. (С)

Аватар пользователя mike

mike

У меня 50 %. А у вас? laugh

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