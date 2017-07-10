Алкоголик ли Вы?

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Испытываете ли Вы время от времени желание выпить?

Вы выпили, тянет ли Вас добавить?

Испытываете ли Вы чувство вины после отрезвления?

Вам предстоит выпивка -- поднимает ли это Ваше настроение?

Кажется ли Вам, что умеренная выпивка поднимает Ваш творческий потенциал?

Приходилось ли Вам хотя бы однажды утром принимать алкоголь, чтобы улучшить Ваше самочувствие?

Если на все 6 вопросов вы ответили "да" -- Вы алкоголик, и Вам нужна помощь...

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Да, парни, я на все 6 вопросов ответил ...  А вы?

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

Да, парни, я на все 6 вопросов ответил

В смысле, "ответил утвердительно"?

А вы?

Если трактовать ответ "иногда" как полбалла, то у меня где-то 2-2.5 балла.

mike пишет:

Да, парни, я на все 6 вопросов ответил ...  А вы?


На все - нет. (С)

Аватар пользователя Piton

Piton

Logicby twitter.com logicby пишет:

mike пишет:

Да, парни, я на все 6 вопросов ответил ...  А вы?


На все - нет. (С)

Тоска... (Ц)

Аватар пользователя mike

mike

Свои ответы оставлю при себе. 

Тоска...

yes

:) На все "да" я не ответил. Хотя, конечно, близко, близко.

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