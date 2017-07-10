Алкоголик ли Вы?

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Испытываете ли Вы время от времени желание выпить?
Вы выпили, тянет ли Вас добавить?
Испытываете ли Вы чувство вины после отрезвления?
Вам предстоит выпивка -- поднимает ли это Ваше настроение?
Кажется ли Вам, что умеренная выпивка поднимает Ваш творческий потенциал?
Приходилось ли Вам хотя бы однажды утром принимать алкоголь, чтобы улучшить Ваше самочувствие?
Если на все 6 вопросов вы ответили "да" -- Вы алкоголик, и Вам нужна помощь...
Всего голосов: 1
Комментарии
Да, парни, я на все 6 вопросов ответил ... А вы?
В смысле, "ответил утвердительно"?
Если трактовать ответ "иногда" как полбалла, то у меня где-то 2-2.5 балла.
На все - нет. (С)
Тоска... (Ц)
Свои ответы оставлю при себе.
:) На все "да" я не ответил. Хотя, конечно, близко, близко.
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