Резиденты ПВТ представили решения для энергетического комплекса Беларуси

В Парке высоких технологий прошел семинар-презентация «Решения и компетенции резидентов ПВТ для энергетического комплекса Беларуси». Мероприятие стало очередным шагом в системной работе Парка по насыщению реального сектора экономики отечественными цифровыми продуктами – работе, которая уже приносит осязаемые результаты. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

В ПВТ собрались представители Министерства энергетики, энергетических предприятий и полтора десятка IT-компаний-резидентов Парка. Повод – сугубо прикладной: показать энергетикам, что уже сегодня готовы предложить белорусские разработчики для цифровизации отрасли, и дать обеим сторонам возможность найти друг друга.

Заместитель Министра энергетики Константин Аношенко, открывая мероприятие, сразу задал деловой тон, отметив, что компетенций у энергетиков хватает, но экспертиза никогда не лишняя. «Если ваши решения смогут повысить производительность и улучшить работу с потребителями – мы только за такое взаимодействие», – сказал он, призвав участников не стесняться «похвастаться» своими разработками.

Начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова, в свою очередь, пожелала собравшимся продуктивной работы и отметила, что главный результат таких встреч – не презентации сами по себе, а те идеи и контакты, которые рождаются в процессе живого общения. «Когда одна сторона находит решение, а вторая – устойчивого партнера, это для нас самый высокий результат», – подчеркнула она.

Что показали

Программа получилась плотной и охватила два больших блока. В первом – решения для радиоактивных отходов, цифровые двойники, роботизация и мониторинг объектов. Здесь компания «НовоСофт» представила оборудование и ПО для автоматизации энергопредприятий, «Куки Эдженси» – цифрового двойника пункта захоронения радиоактивных отходов, а «Брайт Солюшенз» – решения для комплексной цифровизации сбытовой деятельности энергоснабжающих организаций. Для задач, где цена ошибки высока, свои инструменты показали «Радметрон» (приборы радиационного контроля) и «Роботизированные системы» (контроль состояния потенциально опасных участков). А «АлгоФьюжн», «Эксон АйТи» и «Вимэйд» продемонстрировали, как прогнозная аналитика, геоинформационные системы и ИИ-платформы помогают управлять инфраструктурой и ремонтами – от прогноза нагрузок до контроля состояния сетей на карте.

Второй блок был посвящен искусственному интеллекту, BigData и интеграции – тому, что позволяет собрать разрозненные данные в единую картину и принимать решения на их основе. Компания «ИНТЕРМЕХ» показала платформу управления жизненным циклом объектов с элементами роботизированной сортировки, «ЭкстБел» – комплексы мониторинга и управления на базе IoT и SCADA, «Нуга Девелопмент» – платформу сбора данных потребления ресурсов с AI-аналитикой, «Ай Трэйл» – систему мониторинга состояния вычислительного и сетевого оборудования. О том, как энергетика может использовать «умные» технологии, рассказали представители компаний «Сенсотроника» (промышленные накопители энергии и цифровой двойник солнечной станции), «Программные решения плюс» (модульная платформа для работы с данными и ИИ-ассистентами), «Онтид Софт» (ИИ-экспертиза проектной документации и распознавание чертежей) и «Белхард Девелопмент» (локальные языковые модели, видеоаналитика на энергообъектах и автоматизация работы с абонентами).

Завершилась официальная часть нетворкинг-сессией – форматом свободного общения, в ходе которого резиденты ПВТ смогли предметно показать свои решения представителям энергетических предприятий и обсудить возможные сценарии их применения.

Такие мероприятия – не разовая акция. Парк высоких технологий последовательно выстраивает мосты между разработчиками и реальным сектором, и энергетика – один из приоритетов. Логика простая: заказчик внутри страны должен видеть весь спектр доступных решений, оценивать их прикладную пользу и принимать решение о внедрении. Именно для этого, например, существует механизм пилотных проектов, о котором на подобных встречах не раз говорило руководство Центра цифрового развития, осуществляющего организационно-техническое сопровождение проектного пилотирования в стране. Директор ЦЦР Сергей Беликов напомнил, что из шестнадцати пилотируемых проектов большинство – разработки резидентов ПВТ.

И это уже дает плоды. Буквально накануне, 16 октября, Совет по проектам в сфере цифрового развития при Минсвязи по результатам пилотирования одобрил продукт резидента ПВТ «Лаборатории Инвенто» – платформу анализа больших данных QuAnt DM. Решение признано успешным, результаты готовятся к внесению в Правительство для масштабирования через «Витрину цифровых проектов».