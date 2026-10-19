Состоялся релиз ИИ-модели DeepSeek V4.1-Flash-1017

Состоялся релиз обновлённой ИИ-модели DeepSeek V4.1-Flash-1017. Китайский разработчик сообщил, что новая версия стала компактнее и быстрее предыдущей, что должно укрепить позиции компании в соперничестве с OpenAI и Anthropic, а также с китайскими конкурентами Moonshot Kimi и Z.ai.

По данным DeepSeek, V4.1-Flash-1017 показывает более высокие результаты в бенчмарках, быстрее выполняет задачи и формирует более короткие ответы, чем предшественница. Модель уже доступна на сайте компании, в приложении DeepSeek и через платформу для разработчиков.

Частые обновления отражают обострение конкуренции между китайскими открытыми ИИ-моделями и закрытыми решениями американских компаний. Последние нередко демонстрируют сильные результаты, однако их использование обходится заметно дороже. DeepSeek заявляет, что новая версия принесла «существенные улучшения» в рассуждениях, программировании, агентных задачах и визуальных бенчмарках.

V4.1-Flash-1017 расширяет возможности модели в задачах от разработки игр до 3D-моделирования. При этом сама компания называет релиз небольшим обновлением предыдущей V4.1-Flash.

Релиз состоялся вскоре после технического сбоя, из-за которого сервисы DeepSeek были недоступны около пяти часов. Некоторые эксперты связывают инцидент с дефицитом вычислительных мощностей. В последние месяцы пользователи всё чаще сталкивались с замедлением работы и перебоями: спрос на модели компании со стороны разработчиков, вероятно, растёт в том числе благодаря низким ценам, что усиливает нагрузку на инфраструктуру.